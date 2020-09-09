 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американцы хотят снять Си Цзиньпина с работы, - "НГ"
21:28 09.09.2020

Вашингтону не нравится называть китайского лидера президентом
Владимир Скосырев

Си Цзиньпин убеждает страну, что все обещания партии будут выполнены.

В Палату представителей США внесен законопроект "Имя врага". Он запретит правительству создавать или распространять документы, в которых глава КНР именуется иначе, чем генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии или просто генеральный секретарь. То есть Си лишается звания президент, которым его называют большинство правительств Запада и англоязычные медиа. Республиканец Скотт Перри, автор билля, пошел по тропе, проложенной ранее госсекретарем Майклом Помпео и другими американскими чиновниками, которые говорили, что руководитель Китая не избирается народом и не представляет его.

Цель Перри, поддержавших его законодателей и вашингтонской администрации, очевидна – лишить руководство Китая легитимности, в первую очередь в глазах мировой общественности.

"Лидеры КНР беспрепятственно нарушали права человека в течение десятилетий. Обращение к главе КНР как к президенту создает неверное впечатление, будто народ демократическим путем с готовностью узаконил лидера, который им правит", – указывается в законопроекте.

Та же мысль, только иными словами была высказана в докладе комиссии правительства по изучению китайско-американских отношений в сфере экономики и безопасности от 2019 года. "Китай – это не демократия, его граждане не имеют права голосовать, проводить собрания или свободно говорить. Называть генерального секретаря Си незаслуженным титулом президента – это значит окружить ореолом демократической легитимности авторитарное правление КПК", – сказано в докладе.

Но, начиная пропагандистскую атаку на Си, Вашингтон стал на скользкую дорожку. Ведь в самом Китае его именуют не президентом, а председателем (zhuxi). Он председатель государства, а также Центрального военного совета, по существу, главнокомандующий вооруженными силами. И только как глава партии – генеральный секретарь. А в англоязычных государственных документах и правительственных СМИ, то есть публикациях, предназначенных для внешнего мира, Си оказывается президентом.

Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, в беседе с "НГ" отметил: "Попытка американцев лишить легитимности Си Цзиньпина непосредственно связана с приближающимися выборами. Сейчас и Дональд Трамп, и Джозеф Байден используют в своих кампаниях антикитайскую карту. Но надеяться на то, что такая пропаганда повлияет на китайское население, – это иллюзия. КПК очень сильно отличается от КПСС. Это гибкая структура, которая научилась жить в условиях рынка и экономической глобализации. КПК в отличие от КПСС не боится изменений, легко адаптируется к новому. Тем более что в 2021 году исполняется 100 лет КПК. Уже на исходе нынешнего года или в январе начнутся юбилейные мероприятия. Партии есть о чем напомнить населению. Она обещала к юбилею построить общество средней зажиточности и искоренить бедность. Судя по всему, эти обещания будут выполнены. Так что информационные ресурсы Пекина сумеют заглушить голоса, доносящиеся из Америки".

Что касается западной аудитории, то параллели со временем холодной войны, сравнения КПК с КПСС, возможно, могут подействовать на старшее поколение, которое сохранило негативное впечатление о старом коммунистическом блоке во главе с Советским Союзом. Такие настроения можно эксплуатировать какое-то время. Но правительства развитых стран, прежде всего Европы, вовсе не желают конфронтации с КНР, заключил Ломанов.

Не ясно, будет ли одобрен законопроект. У него помимо Перри есть еще четыре спонсора-республиканца. Остается всего несколько месяцев до конца нынешней сессии Конгресса. Если билль не станет законом к концу января, до завершения сессии, его придется опустить в корзину и впоследствии снова представлять.

Тем временем, как напоминает Cи-эн-эн, отношения США с Китаем продолжают ухудшаться. В последние месяцы обе державы обвинили друг друга в распространении коронавируса, закрыли по два консульства друг у друга. США ограничивают доступ к своему рынку китайским технологическим компаниям. На очереди стоит запрет на импорт одежды из главного хлопкосеющего района Китая – Синьцзяна. Атака лично на лидера КНР может только усугубить противоречия.

09.09.2020

Источник - ng.ru
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