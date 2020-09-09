Запустив и успешно приземлив "челнок" Китай вырывается в лидеры космической гонки

21:31 09.09.2020

Китайский "Буран" взлетел. И вернулся

с запуском своего челнока Пекин взял очередную космическую "планку"

Алексей Анпилогов



Как стало известно из официального сообщения информационного агентства "Синьхуа", китайский экспериментальный космический корабль многоразового использования в воскресенье, 6 сентября, благополучно приземлился в запланированном месте посадки.



Запуск китайского космического челнока проходил в обстановке строжайшей секретности - о технических параметрах новой космической системы КНР практически ничего неизвестно, ровно также, как является тайной и ее предназначение. В официальном сообщении задекларировано лишь то, что запуск является "технологическим прорывом, который позволит удешевить полеты в космос". Однако до сих пор китайские СМИ не только не опубликовали ни одной фотографии или видео запуска или посадки космического аппарата, но даже не сообщили никаких значимых подробностей об использованных технологиях.



Единственное, что известно точно - это то, что запуск челнока произошел два дня назад, а на орбиту его вывела ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с космодрома Цзюцюань. По своей грузоподъемности китайский "Чанчжэн-2F" является аналогом российского "Союза" и в прошлом использовался для запусков на орбиту китайских пилотируемых кораблей серии "Шеньчжоу". В силу этого эксперты считают, что китайский многоразовый космический корабль является во многом аналогом американского космоплана X-37B компании Boeing. Однако, речь может идти скорее лишь о схожести основных параметров - веса, габаритных размеров и прочего, в то время, как китайский челнок, скорее всего, построен на уникальных китайских технологиях.



О существовании собственной программы многоразовых космических кораблей Китай заявил еще три года назад, тогда же сообщив, что первый старт многоразового аппарата должен будет состояться в в 2020 году. Таким образом, китайские обещания оказались на редкость точными, что показывает достаточно высокий уровень планирования и реализации перспективных разработок китайской космической программы.



Во всех сообщениях Пекин подчеркивает исключительно мирный характер программы собственного космического челнока, однако это утверждение практически не верифицируемо. Впрочем, никаких особых иллюзий по этому поводу испытывать не стоит - сама по себе концепция космического челнока уже представляет технологию двойного назначения, использование которой в военных или разведывательных целях практически заложено в ее суть. В частности, США никогда прямо не признавали за X-37B каких-либо шпионских или военных возможностей, однако наличие таковых всегда считалось для этого американского космоплана "секретом Полишинеля".



Скорее всего, будущие пуски китайского многоразового корабля привлекут уже гораздо больше внимания, так как Пекин наглядно продемонстрировал, что он обладает работоспособным челноком, а не просто декларирует возможность его создания в некоем "отдаленном будущем". Кроме того, Китай, скорее всего, и сам раскроет часть существенных данных по многоразовому кораблю, с тем, чтобы дать своим геополитическим конкурентам "пищу для размышлений". Например, ровно таким же образом Пекин действовал в вопросе противоспутниковых вооружений, наглядно продемонстрировав перехват своего спутника противоракетой. После чего США предпочли сократить и заморозить сразу несколько своих программ по слежению за китайской территорией, которыми они шантажировали Пекин незадолго до указанных испытаний.



Учитывая же инспекционные и противоспутниковые возможности любого космического челнока, теперь у Китая появилось еще одно мощное оружие, которое позволяет ему эффективно контролировать чужие спутниковые группировки, нацеленные на китайскую территорию.



Конечно, китайский челнок вполне сможет осуществлять и мирные миссии: это следует из опыта использования челноков "Спейс Шаттл", когда запуски в интересах Пентагона сочетались с мирными программами НАСА и даже международным сотрудничеством в космосе на базе использования американских шаттлов. Так что больше подробностей о китайском челноке неизбежно появится - стоит лишь подождать.



В любом случае, сегодня уже очевидно - с запуском своего челнока Пекин взял очередную космическую "планку", получив в свое распоряжение технологии, которыми до сих пор могли похвастаться только США и СССР - и которые не смогла сохранить сегодняшняя Россия. Так что, к сожалению, российская космонавтика все чаще оказывается на третьих-четвертых ролях, раз за разом пропуская вперед уже не только американских, но и китайских конкурентов. Поэтому "почивать на лаврах" прошлых достижений совершенно не стоит - надо создавать новые технологии, с которыми России можно покорять космос в будущем. Ведь китайский "Буран" уже не только стартовал и побывал на орбите - но и успешно сел. А вскорости будет готов к следующим запускам.