Саудовскому кронпринцу приходится спасать свой денежный фонд, - И.Субботин

00:08 10.09.2020

В благотворительности Мухаммеда бин Сальмана увидели прикрытие для расправ над диссидентами



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

08.09.2020



Принцу Мухаммеду придется провести ребрендинг своего фонда.

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман терпит убытки из-за поданного против него иска в США. Источники британской газеты Financial Times сообщили, что Эр-Рияду придется пересмотреть принципы работы флагманского благотворительного проекта Мухаммеда – фонда Misk – из-за того, что он фигурирует в скандале вокруг предполагаемого покушения на бывшего помощника главы саудовского МВД Саада аль-Джабри на территории Канады. В прошлом месяце бывший чиновник, некогда отвечавший за разведку и борьбу с терроризмом, выступил с официальными обвинениями против наследника престола.

Саудовские власти намерены пересмотреть деятельность Misk из-за масштабов скандала, вызванного иском аль-Джабри. Месяц назад бывший помощник саудовского министра внутренних дел подал в США заявление против Мухаммеда, сообщив, что тот готовил против него расправу на территории Канады – наподобие той, которая потрясла Турцию два года назад, когда в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был зверски убит оппозиционный обозреватель Джамаль Хашогги. Как утверждает доктор Саад в своем иске, отряд наемных убийц отправился за ним по месту фактического проживания две недели спустя после того, как исчез Хашогги. Предотвратить кровопролитие помогла только бдительность канадских пограничников.



В заявлении аль-Джабри, которое опубликовано в судебной базе данных, и фонд Misk, и его генеральный директор Бадер аль-Асакер упоминаются под кодовыми обозначениями, однако из описания ясно, о ком идет речь. В частности, доктор Саад указывает на то, что благотворительный фонд, который занимался делами молодежи, "тайно вербовал людей" для охоты на него. Кроме того, как следует из иска, Misk собирал контактные данные аль-Джабри и членов его семьи. Первые попытки достать информацию о бывшем помощнике главы саудовского МВД были предприняты сотрудниками фонда в 2017 году, говорят люди, близкие к семье доктора Саада. В то же время диссидент стал получать личные угрозы с требованием вернуться на родину через WhatsApp.



Сам фонд был основан Мухаммедом еще в 2011 году. Главным направлением его деятельности было предоставление грантов молодым людям по всему миру для реализации их инновационных проектов в сфере образования и устойчивого развития. Среди партнеров Misk были крупнейшие корпорации. Однако первый тревожный звонок прозвенел в 2018 году, когда был убит Хашогги. Тогда основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что отказывается от дальнейшего сотрудничества с саудовской благотворительной организацией.



Собеседники Financial Times говорят, что Misk был одним из центральных проектов сына саудовского монарха, поэтому любой удар по нему наследник престола воспринимает как свой личный. "Я почти уверен, что наследный принц был в ярости, что этот драгоценный камень оказался связан с делом (Аль-Джабри. – "НГ")", – заявил газете высокопоставленный саудовский источник. Тем не менее проект, судя по всему, ждет ребрендинг: иск аль-Джабри произвел слишком большой резонанс и стал восприниматься практически как второе "дело Хашогги", даже несмотря на то, что отряду саудовских дознавателей так и не удалось добраться до дома доктора Саада и привести предполагаемый приказ в исполнение.



Накануне в Саудовской Аравии были оглашены окончательные приговоры по делу об убийстве Хашогги. Как проинформировала Генеральная прокуратура королевства, пять человек были приговорены к 20 годам тюремного заключения каждый, еще один обвиняемый получил 10 лет, двое – по 7 лет лишения свободы. Сообщалось, что приговоры окончательные и подлежат незамедлительному исполнению. Уголовное дело объявлено "закрытым в частном и публичном порядке". Семья убитого охарактеризовала вынесенные приговоры как "справедливое решение".



Однако, судя по всему, региональные оппоненты Эр-Рияда намерены продолжить давление на правящий дом по этому досье. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в Twitter, что приговор в Саудовской Аравии восьми обвиняемым "не оправдал ожиданий Турции и международного сообщества". "Мы настоятельно призываем саудовские власти сотрудничать с продолжающимся в Турции расследованием убийства, – говорится в заявлении чиновника. – Мы до сих пор не знаем, что случилось с телом Хашогги, кто хотел его смерти и были ли местные соучастники, что ставит под сомнение достоверность судебных разбирательств в Саудовской Аравии".



Поводом для давления на саудовское руководство пока что остается судьба находящихся в его руках политических заключенных. Так, правозащитники из Human Rights Watch заявили 7 сентября, что под угрозой находится здоровье бывшего наследного принца Мухаммеда бин Найефа – бывшего шефа аль-Джабри, который содержится под стражей в неизвестном месте и полностью лишен общения с родственниками. Многие из содержащихся под стражей в Саудовской Аравии оппозиционеров имеют собственных адвокатов и лоббистов в Вашингтоне, что не оставляет сомнений в том, что кампания против кронпринца Мухаммеда на Западе будет продолжена.