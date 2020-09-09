Ферганский хоким Ганиев - полунезависимый региональный сатрап

00:10 10.09.2020 Неприкасаемый узбекский чиновник эпохи Каримова и Мирзияева

Глава Ферганской области Узбекистана Шухрат Ганиев.



Узбекский блогер Дадахон Хайдаров 2 сентября вышел на свободу после нескольких дней пребывания под стражей за призыв к увольнению главы Ферганской области Шухрата Ганиева. Чиновник известен угрозами в адрес жителей, он нередко прибегает к задержаниям неугодных, по-видимому не опасаясь наказания.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев и другие официальные лица с высоких трибун говорят о необходимости реформировать систему управления и уважать права граждан. Глава Ферганской области на востоке страны тем временем демонстрирует, что может говорить и делать все, что ему заблагорассудится, и избегать при этом наказания.



Шухрат Ганиев родился в Маргилане, городе в Ферганской области, в 1968 году. Администрацию области он возглавляет с 2011 года. Пост он занял при авторитарном президенте Исламе Каримове. До этого на протяжении трех лет он значился первым заместителем главы области.



За время пребывания в должности Ганиев запомнился своим скверным поведением и оскорбительными выражениями. Один из примеров такого поведения он продемонстрировал несколько месяцев назад.



ЭКСКЛАВ



Эксклав Сох, окруженный территорией Кыргызстана, принадлежит Узбекистану, но населен преимущественно этническими таджиками. Сох относится к Ферганской области и, следовательно, находится под контролем Ганиева.



Сох - сельскохозяйственный регион в каменистой и в основном бесплодной местности. И споры из-за воды с соседними кыргызскими селами в Сохе - не редкость.



31 мая здесь вновь разразился конфликт. Жители Соха подрались с людьми из Кыргызстана. В ход пошли камни, пострадало более 200 человек, сгорело несколько домов.



Шухрат Ганиев отправился в Сох, чтобы встретиться с кыргызскими чиновниками и попытаться урегулировать конфликт.



Ганиев встретился также с жителями села Чашма в Сохе, где происходили столкновения. Но эта встреча закончилась фиаско. Глава области начал разговор с заверений, что узбекские власти не отдадут ни кусочка земли, ни "даже ведра вашей воды".



Но Сох оставался без внимания в течение многих лет, и эксклав часто был отрезан от остальной части Узбекистана из-за проблем между Ташкентом и Бишкеком.



Официальные лица редко посещают эксклав, поэтому некоторые жители воспользовались прибытием Ганиева, чтобы выразить свое недовольство, которое Ганиев воспринял в штыки.



Несмотря на то что Ганиев был окружен военными, жители Соха забросали его вместе с делегацией камнями. Ганиев в ответ безо всяких намеков на дипломатичность пригрозил закрыть границы эксклава, посадить некоторых в тюрьму и стереть с лица земли несколько сел.



На следующий день в Сох, чтобы поговорить с сельчанами, прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



БЛОГЕР



Жители села тоже рассказали Арипову о своих проблемах.



В частности, один из жителей, 22-летний Хайдарджон Бобохайдаров, блогер, известный под именем Дадахон Хайдаров, youTube-канал которого, как сообщается, насчитывает около 800 тысяч подписчиков, перечислил проблемы Соха и призвал уволить Ганиева. Другие жители поддержали его просьбу.



Арипов пообещал принять меры для решения проблем Соха и сказал, что ни одному жителю не предъявят каких-либо обвинений в связи со столкновениями с сельчанами из Кыргызстана.



Вскоре после этого жители Соха сняли на видео митинг, во время которого они обратились к президенту Мирзияеву с просьбой помочь им. Они также заявили: "Шухрат Ганиев сказал, что мы можем уйти отсюда. Кто мы? Такое отношение к нам только потому, что мы таджики".



С 22 по 24 августа власти задержали в Сохе около десятка людей, в том числе блогера Хайдарова, по обвинению в сопротивлении представителям власти, применении насилия в отношении них и участии в массовых беспорядках. Их доставили на вертолете в Ферганскую область.



25 августа генеральная прокуратура подтвердила, что обвинения были предъявлены шести жителям Соха, но 30 августа выяснилось, что Хайдаров среди них не значится.



ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ



Ганиев кажется одним из чиновников, которых по каким-то причинам невозможно уволить.



Последние три года пребывания его на посту демонстрируют, что темперамент Ганиева не очень подходит для нахождения в государственной должности.



18 января 2018 года в Казахстане сгорел автобус, который перевозил трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию. 52 из 57 находившихся в салоне автобуса были узбекистанцами. Пять человек спаслись, остальные погибли. Среди жертв было 16 жителей Ташлакского района Ферганской области.



20 января Мирзияев выразил соболезнования семьям погибших и высказал сожаление по поводу того, что граждане Узбекистана вынуждены выезжать из страны в поисках работы, приказав чиновникам создавать больше рабочих мест, чтобы люди могли найти работу на родине.



Но 23 января во время селекторного совещания с местными чиновниками Ганиев сказал, что Ташлакский район опозорил Ферганскую область.



"Неужели на заработки будут продолжать ехать парни [из Ферганской области] 20–22 лет? Что говорят об этом их родители? Они что, глухие? Теперь во всем обвинят бедного участкового инспектора. А куда смотрит махалля?" - заявил он.



Реплики Ганиева были размещены в социальных сетях. На одной из записей он говорит, что "есть несколько ублюдков из Ташлакского района".



"Ублюдки! Ублюдков нужно называть ублюдками! Никто не поедет в хадж из Ташлака! Никто! Всех исключить!" - кричит Ганиев.



Позже священнослужители оказали давление на Ганиева, призвав его отменить запрет на хадж для жителей Ташлакского района.



ГРУБОСТИ



На аудиозаписи собрания в областной администрации 22 мая 2019 года, полученной Узбекской редакцией Азаттыка - Радио Озодлик, слышен разговор Ганиева с налоговыми инспекторами региона.



Чем именно инспекторы разгневали Ганиева - непонятно, но на записи можно услышать, как губернатор называет их "предателями" и "мразями" и угрожает "вырвать кишки и обмотать ими их головы".



Ганиева не только не наказали за эти комментарии, но еще и поощрили орденом "Трудовая слава" в преддверии Дня независимости Узбекистана 1 сентября.



В сентябре прошлого года в Сети появилась еще одна аудиозапись с обращением Ганиева к главам городов и районов.



Ганиев говорит в ней о мужчинах "с неухоженной бородой" в общественных местах, называя их "мерзавцами с бородой", а также о женщинах и девушках, которые носят хиджаб.



"Предупреждаю вас: если я увижу на ваших собраниях женщин в мусульманском платке, то я просто возьму этот платок и засуну его вам в рот", - говорит чиновник.



Ганиев приказал руководителям городов и районов сделать так, чтобы на улицах не было бородатых мужчин и женщин в хиджабах.



Комитет по этике сената Узбекистана после этого случая вынес Ганиеву строгое предупреждение с предоставлением трехмесячного испытательного срока.



Три месяца спустя генеральная прокуратура заявила, что Ганиев нарушил кодекс этики государственных служащих.



В начале декабря в Кувинском районе Ферганской области не было электричества и природного газа, и некоторые жители района в знак протеста перекрыли дорогу. Кто-то выложил видео протеста, и Ганиев сказал главе района, что чиновник может готовиться к "похоронной молитве".



"НЕ НЕСУТ РЕАЛЬНОЙ УГРОЗЫ"



Генеральная прокуратура заявила: "Учитывая, что слова Шухрата Ганиева не несут реальной угрозы жизни и здоровью человека, то есть нет оснований опасаться осуществления этой угрозы, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса".



Блогер из Соха Хайдаров вышел из-под стражи 2 сентября, потому что, по словам его адвоката Хамидахона Абдуназарова, у следствия не было достаточных улик, чтобы обвинить его в массовых беспорядках.



Освобожден и другой житель Соха, Дильмурод Махбубов.



Шесть из задержанных в Сохе все еще находятся под стражей, им предъявлены обвинения, а двое других освобождены, но им сообщили, что их могут вызвать на допросы.



Судьба двух других неизвестна.



Их задержание спустя три месяца после событий в Сохе - подтверждение того, что Ганиев не забыл о случившемся 31 мая и о сказанном жителями во время визита премьер-министра 1 июня. Глава Ферганской области не проявляет ни малейшего намека на снисхождение и прощение.



Брюс ПАННИЕР Источник - Радио Озоди

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