Смертность в Узбекистане в июле выросла на 26,4%, в Ташкенте - почти на 166%

00:16 10.09.2020 Июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте - почти на 166%, Ташкентской области - на 43,8%, в Навоийской области - на 51,7%. "Газета.uz" изучила данные о смертности от всех причин с января по июль за пять лет и проанализировала, как изменились цифры в период пандемии коронавируса.



Количество смертей, зафиксированных в Узбекистане в июле 2020 года, выросло на 3630, или более чем на четверть, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года (2016-2019), следует из данных, предоставленных "Газете.uz" Государственным комитетом по статистике.



Смертность в Узбекистане



"Газета.uz" запросила в Госкомстате статистику смертности в разрезе регионов с января по июль за последние пять лет (2016-2020 годы) и проанализировала, как изменился показатель смертности от всех причин в период пандемии коронавируса.



Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 сентября в Узбекистане официально зарегистрировано 360 смертей пациентов с коронавирусом. В том числе в июне умерло 11 пациентов, в июле - 114, в августе - 173, за первую неделю сентября - 30. Госкомстат пока не объявил данные о смертности от всех причин за август и сентябрь, поэтому в расчет взята статистика за июнь и июль.



Анализ "Газеты.uz" показал, что число смертей от всех причин, зарегистрированных в стране в июле 2020 года, увеличилось на 3630, или 26,4%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года, а в июне - на 1771, или 14,7%.



Несмотря на прирост населения, на протяжении четырех лет число смертей в Узбекистане в июне постоянно снижалось (2016 год - 12809 смертей, 2017 год - 12598, 2018 год - 11610, 2019 - 11045), однако в 2020 году зафиксировано 13787 смертей - это рост на 2742, или 24,8%, по сравнению с предыдущим годом.



В июле, наоборот, показатель смертности ежегодно рос в среднем на 7% (2016 год - 12118, 2017 - 13844, 2018 - 14219, 2019 - 14777), однако в этом году он составил 17,5%, или 17369 смертей.



Предпосылки роста смертности



Система здравоохранения Узбекистана столкнулась с большими трудностями именно в июле. В начале этого месяца директор НИИ вирусологии и главный инфекционист Минздрава Эркин Мусабаев в интервью "Газете.uz" предупреждал, что система здравоохранения начинает "трещать по швам". По его словам, перепрофилирование больниц под лечение пациентов с коронавирусом могло привести к росту числа косвенных жертв - пациентов с другими заболеваниями, которые не смогли получить медицинскую помощь.



Спустя неделю член штаба по борьбе с COVID-19, профессор Хабибулла Акилов сообщил, что в перепрофилированных больницах не осталось койко-мест, и предупредил, что если каждый день в стране будет выявляться 1000 случаев коронавируса, то систему здравоохранения ждет полный коллапс.



Тогда же Хабибулла Акилов признавал, что в Узбекистане наблюдаются проблемы с удовлетворение спроса на проведение анализов ПЦР (полимеразная цепная реакция) на коронавирус. Он не исключал, что реальный показатель заболеваемости COVID-19 может быть выше официальной статистики.



"Несмотря на то, что мы суммарно проводим 20-22 тысячи анализов в день, мы не можем удовлетворить спрос. Если раньше результат выходил за 5-6 часов, то за счет накопившихся плашек, очередей, ответ анализа ПЦР выходит от 2-3 дней до недели. За это время пациент, которые ожидает ответ, ходит среди населения", - говорил он.



С 1 июля правительство вернуло карантинные ограничения, а затем постепенно ужесточило их до полного прекращения внутренних воздушных и железнодорожных перевозок.



Президент Шавкат Мирзиеев заявлял, что это вынужденная мера: "Если прирост инфицированных продолжится так же, наши больницы и в областях, и в центре еще не готовы принять так много заболевших". "Но знайте одно: все резервы у нас имеются", - отмечал в то же время глава государства.



За ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса и лечению больных президент 15 июля объявил выговор хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву и министру здравоохранения Алишеру Шадманову. Руководители всех секторов столицы и Ташкентской области получили строгое предупреждение. Ситуацию с коронавирусом в столице глава государства назвал "позорной".



Из-за увеличения количества обращений в службы скорой помощи и жалобы на отсутствие мест в медучреждениях во всех регионах страны начали оперативно разворачивать распределительные центры, дополнительно закупать автомобили для "скорой", увеличивать число сотрудников в call-центрах, перепрофилировать еще ряд больниц, создавать мобильные медбригады, формировать резерв лекарств и принимать другие меры для сдерживания распространения COVID-19 и оказания помощи пациентам. К лечению пациентов с коронавирусом также привлекли военных.



В конце июля заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев сообщал, что службы скорой помощи Ташкента получают порядка 500 обращений с жалобами на пневмонию каждый день. При этом в Узбекистане наряду со статистикой смертей от коронавируса не ведется учет случаев пневмонии, как это делают в Казахстане и Кыргызстане.



Ситуация в стране стабилизировалась к середине августа, карантин начали постепенно смягчать.



В июле в день регистрировалось от 2 до 6 смертей пациентов с COVID-19.



Смертность в Ташкенте



До 17 июля Минздрав давал статистику смертности от коронавируса по Ташкенту и Ташкентской области в объединенном виде. По состоянию на 1 июля в столице и области в сумме было зарегистрировано 14 смертей, к концу месяца - 99 (88 - в Ташкенте, 11 - в области).



Согласно данным Госкомстата, в июле смертность в столице от всех причин выросла на 2506, или на 165,8%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года. Если в 2016-2019 годах уровень смертности составлял в среднем 1511 человек, то в июле 2020 года он вырос до 4017.



Смертность за июнь снижалась с 2016 по 2018 годы (1421, 1301 и 1154), в 2019 году был небольшой рост на 1,6% (1173), в текущем году рост составил 10% (1291), но в сравнении со средним значением за предыдущие годы рост несущественный - 2,2%.



Смертность в Ташкентской области



Как сообщалось выше, до 17 июля Минздрав давал статистику смертности от коронавируса по Ташкенту и Ташкентской области в объединенном виде. По состоянию на 31 июля в Ташкентской области было зафиксировано 11 смертей пациентов с COVID-19.



Анализ данных Госкомстата показывает, что в июле смертность в Ташкентской области от всех причин выросла на 633, или 43,8%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года. Если в 2016-2019 годах уровень смертности в июле составлял в среднем 1443 человека, то в этом году он вырос до 2076.



В июне также был отмечен рост смертности на 118, или 9%, по сравнению со средним значением предыдущих лет.



Смертность в Бухарской области



По информации Минздрава с 1 по 31 июля в Бухарской области умерло 5 пациентов с коронавирусом.



При этом смертность от всех причин в июле выросла на 346, или 46,8%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года. Если в 2016-2019 годах уровень смертности в июле составлял в среднем 738 человек, то в этом году он вырос до 1084.



В июне количество смертей также увеличилось на 198 человек, или 32% в сравнении со средним показателем 2016-2019 годов, - 813 против 615.



Смертность в Навоийской области



Согласно данным Минздрава, с 1 по 31 июля в Навоийской области умерло 3 пациента с коронавирусом.



По информации Госкомстата, в июле количество смертей от всех причин в этой области выросло на 214, или 51,7%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие годы.



В июне уровень смертности также вырос - на 65, или 19,7% (относительно среднего показателя 2016-2019 годов), - 394 против 329.



Смертность в Самаркандской области



С 1 по 31 июля Минздрав сообщил о смерти 1 пациента с коронавирусом в Самаркандской области.



Анализ данных Госкомстата показывает, что в июле число смертей от всех причин в области выросло на 298, или 22,5%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года.



В июне смертность увеличилась на 220, или 17% (к среднему показателю 2016-2019 годов), - 1511 против 1291.



Смертность в Андижанской области



По данным Минздрава, в июле в Андижанской области умер 1 пациент с COVID-19 (в июне - 0).



Согласно информации Госкомстата, уровень смертности от всех причин в этом месяце снизился на 108 человек, или 8,5%, по сравнению со средним значением для этого месяца за предыдущие четыре года.



При этом в июне число смертей увеличилось на 205, или 17,8%, (в сравнении со средним показателем 2016-2019 годов), - 1354 против 1148.



Статистика смертности в остальных регионах



Ранее "Газета.uz", как и другие издания, отмечала, что цифры, публикуемые Министерством здравоохранения, отражают не все случаи смерти заболевших коронавирусом.



К примеру, в статистике не было имени заведующего бактериологической лабораторией Чиланзарского центра санэпидблагополучия Мархабо Ахмедовой, бывшего заместителя генерального прокурора Узбекистана, экс-прокурора Каракалпакстана Хакимбая Халимова, директора Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха Жанабоя Утепбергенова и других. Кроме того, известен минимум один случай, когда диагноз смерти, опубликованный Миндравом, отличался от диагноза, указанного в свидетельстве о смерти.



Кроме того, в конце июня решением спецкомиссии председатель Совета Министров Каракалпакстана, хокимы областей и Ташкента были предупреждены о персональной ответственности за обеспечение полного соблюдения правил карантина на территории этих регионов, а также о дисциплинарных мерах вплоть до увольнения руководителей, которые допустили распространение COVID-19.



А в конце августа президент предупредил хокимов и руководителей, что попытки скрыть реальные цифры по заражению коронавирусом повлекут ответственность вплоть до уголовной.



"Газета.uz" направила запрос в Министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать статистику. Источник - Газета.uz

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