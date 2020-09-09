Американская киноакадемия назвала новые правила "Оскара" - черно-цветные, лесбо, дауны, трансы и хромоножки

07:40 10.09.2020

Претенденты на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм" теперь должны соответствовать критериям, касающимся расы, гендера и инклюзивности. Новые стандарты вступят в силу с 2024 года.



Американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм", сообщила Meduza.



Стандарты разработаны для поощрения равного представительства на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие аудитории, идущей в кино. Правила начнут действовать с 2024 года. Для остальных номинаций правила остаются прежними.



Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. Фильм не должен следовать всем стандартам, достаточно соответствовать двум.



Первый стандарт описывает требования к актерскому составу и сюжету фильма. Второй - требования к съемочной группе. Третий - требования к киностудии. Четвертый - к дистрибуции картины. У стандартов есть критерии. Чтобы стандарт считался выполненным в первом (актеры и сюжет) и втором (съемочная группа) случаях, фильму достаточно соответствовать одному из критериев. В третьем (производство) и четвертом (дистрибуция) случае нужно соблюдение всех критериев из списка.