Китай ищет финансовый путь к сердцу "Талибана". Пекин предлагает боевикам в Афганистане сделку

08:02 10.09.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

9.09.2020



Власти Китая попросили лидеров движения "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечить стабильность в Афганистане в обмен на инвестиции в инфраструктуру подконтрольных группировке территорий. Об этом британской газете Financial Times рассказали пакистанские источники, связанные с движением. Усилия по укреплению собственного влияния в стране руководство КНР начало прилагать после того, как США дали понять о своей готовности пересмотреть политику присутствия в Южной Азии. Пекин теперь, очевидно, будет выступать альтернативной США и силам международной коалиции.



В ходе переговоров с представителями "Талибана" китайская сторона предложила "значительные инвестиции в энергетические и инфраструктурные проекты". Как рассказали Financial Times источники в пакистанской провинции Белуджистан, "китайские официальные лица призвали талибов дать гарантии установления мира, а Китай возьмет на себя инвестиции в дороги". "В будущем Китай также хотел бы обдумать проекты в таких областях, как производство электроэнергии и транспортировка нефти и газа из Центральной Азии", – пояснил один из собеседников газеты. Главным обещанием со стороны КНР, по этим данным, было строительство автомагистралей, которые свяжут между собой основные города Афганистана.



"Китайцы утверждают: когда будет построена подобная дорожная сеть с шестиполосными автомагистралями, местная коммерция и торговля будут только процветать", – приводит Financial Times слова своего источника. Высокопоставленный представитель пакистанского правительства в то же время подтвердил изданию, что интенсификация контактов между Китаем и делегатами "Талибана" произошла после того, как администрация президента США Дональда Трампа приступила к процессу вывода своих войск и контингента коалиции из Афганистана. Очевидно, что Пекин увидел в тенденции к сокращению иностранного присутствия возможность полностью взять под контроль безопасность своих инфраструктурных проектов в регионе.



"Китайцы неоднократно предпринимали попытки оказывать давление на талибов, чтобы те осознали выгоду от восстановления экономики Афганистана, – говорит бывший сотрудник пакистанской разведки. – Это тот сигнал, который сейчас никто не передает так сильно, как китайцы. Сам "Талибан" признает, что китайская сторона имеет не только финансовые инструменты, но и мотивы для развития Афганистана". Усилия КНР, согласно этим оценкам, помогли смягчить позицию талибов по многим вопросам, в том числе по необходимости вести диалог с официальным Кабулом. Не исключено, что на договороспособность радикальной группировки мог оказать серьезное влияние и союзник Китая – Пакистан.



По оценкам американских разведывательных ведомств, которой делился новостной журнал U.S. News & World Report, недавно Китай и Пакистан, как кажется, заключили беспрецедентную договоренность о сотрудничестве в сфере обмена разведданными. Это следует из качественно новых контактов между силовыми ведомствами двух государств. В этом году китайская сторона, по этой информации, предоставила Министерству обороны Пакистана доступ к одной из наиболее секретных встреч в военной сфере. Это переговоры Объединенного комитета начальников штабов (входит в Центральный военный совет Китая). Туда был приглашен в качестве наблюдателя один из старших офицеров вооруженных сил Пакистана.



Сейчас стороны конфликта в Афганистане готовятся начать внутригражданский диалог. Накануне главный переговорщик талибов Мавлави Абдул Хаким Хаккани встретился в Дохе с главой МИД Катара Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани, а также со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Участники переговоров обсудили "завершение освобождения заключенных". Пресс-секретарь президента Афганистана Седик Седдики на этой неделе подтвердил готовность уже сформированной правительственной делегации к диалогу с талибами, отметив, что "технические проблемы перед переговорами в Дохе разрешены". Однако прямая встреча пока еще не началась.



Тем не менее ситуация не мешает США вести сокращение контингента в Афганистане ускоренными темпами – намного раньше тех сроков, которые предусмотрены мирным соглашением с талибами. Так, как сообщалось ранее, Трамп хочет продемонстрировать заметные результаты в этом вопросе уже к началу президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре.



Как рассказал в прошлом месяце министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер, Белый дом рассчитывает сократить воинский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек в ближайшее время. "Мы намерены снизить присутствие менее чем до 5 тыс. военных к концу ноября, – сообщил глава оборонного ведомства в эфире Fox News. – Мы полагаем, что мы можем выполнять все основные задачи, прежде всего речь идет об обеспечении того, чтобы США не угрожали террористы, выходящие из Афганистана. Мы можем делать это при более низком уровне. Мы намерены также продвигаться в этом направлении". По словам Эспера, мирный процесс в Афганистане "не идеален, однако медленно движется вперед".