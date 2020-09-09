Почему Узбекистан душно захотел в ЕАЭС, - Э.Арипов

08:11 10.09.2020

Почему Узбекистан пересмотрел свое отношение к ЕАЭС - экспертSputnik / Владислав Воднев



По мнению Элдора Арипова, директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики, изменение подхода говорит о том, что государство уверено в своей самодостаточности.



ТАШКЕНТ, 8 сен - Sputnik. Участие Узбекистана в деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продиктовано прагматизмом и практической пользой для страны, считает директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте республики Элдор Арипов.



"Ташкент все охотнее вовлекается в деятельность разных глобальных и региональных платформ, если видит в этом практический смысл. Следуя этой логике, пересмотрено отношение к ЕАЭС", - отметил Арипов в статье, опубликованной в газете Кабмина "Правда Востока".

По его оценке, Узбекистан в сотрудничестве с этой организацией выбрал наиболее приемлемый на сегодня формат взаимодействия - статус наблюдателя.



ЕЭК рассмотрела просьбу Узбекистана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС

Эксперт отметил, что республика пересмотрела свое отношение не только к ЕАЭС, но и к многосторонним структурам в целом. Он напомнил, что в активной фазе сейчас находятся переговоры по вступлению Узбекистана в ВТО, а в 2019 году страна присоединилась к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

"О чем еще говорит такое изменение подхода? О том, что государство уверено в своей самодостаточности, способно защитить национальные интересы и успешно их продвигать в рамках многосторонних структур", - добавил Арипов.



Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА / САБЫР АИЛЬЧИЕВ

Что позволит Узбекистану статус наблюдателя в ЕАЭС

В июне 2019 года узбекский лидер Шавкат Мирзиеев заявил, что стране при принятии решения по поводу вступления в ЕАЭС нужно проанализировать все вызовы. В январе этого года глава государства сообщил, что вопрос участия республики в союзе должен быть всесторонне изучен в Олий Мажлисе. В начале марта Кабмин принял решение внести на рассмотрение обеих палат парламента предложение об участии страны в ЕАЭС в качестве наблюдателя. В конце апреля Законодательная палата, а в начале мая Сенат большинством голосов одобрили участие Узбекистана в союзе в таком статусе.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдателем на сегодня является Молдова.