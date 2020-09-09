В Идлибе умер/ракетой в жбан? главком турецких оккупационных войск в Сирии генерал Сезгин Эрдоган

08:51 10.09.2020

Командовавший войсками Турции в городе Сирии Идлиб бригадный генерал Сезгин Эрдоган умер от сердечного приступа, сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.



Данная информация поступила накануне от Минобороны Турции. Подчеркивается, что бригадный генерал плохо себя почувствовал во время несения службы. Его сразу же доставили в медицинское учреждение.



Медики боролись за его жизнь, но спасти его не смогли. В турецком Минобороны заявили, что Эрдоган стал "мучеником", так как его смерть наступила на посту.