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Уятный уят. Казашка-модель Акерке Искак снялась полуголой в "глянце". Трусы можно было б и одеть...
08:53 10.09.2020

Казахстанка попала на обложку журнала Movier
Она уже 3 года в США.

фоты тут -
https://www.zakon.kz/5039217-kazahstanka-popala-na-oblozhku-zhurnala.html

Модель Акерке Искак из Казахстана, работающая в США, попала на обложку международного журнала Movier, передает zakon.kz.

В интервью девушка рекомендовала всем, кто хочет заниматься модельным бизнесом, быть амбициозным и оставаться сильным. Главное, по ее мнению, не сдаваться и продолжать реализовывать свою мечту.

Говоря о планах на будущее, Акерке отметила, что хочет быть успешной деловой женщиной с прекрасной семьей.

Однозначно, я продолжу заниматься благотворительностью. Оставайтесь сильными в своей мечте и верьте себе, много работайте, и вы увидите свои результаты, - советует Акерке.

Добавим, что сейчас Акерке является лицом американских и европейских глянцевых обложек. Модели экзотической евразийской внешности привлекли внимание жюри международного конкурса красоты Miss Nation Universe, где Акерке стала победительницей. Модель украшала обложки журналов Topcity, Surreal, Faddy, Ellements, Gmaro, # 1Mag, FHM Netherlands.

Живя в Алматы, Акерке Искак в 13-14 лет начала обучение в модельной школе. С 16 лет работает моделью официально, участвовала в кастингах, телешоу. Позже работала за границей в качестве модели в разных странах.

Но моя модельная карьера стала хорошо развиваться именно в США, где я уже 3 года, здесь огромная площадка, много возможностей, интересных продюсеров. Также здесь в Майами поступило предложение для участия в телевизионном шоу. По мере возможности я стараюсь находить время, пробовать новое интересное, - рассказала Акерке Искак.

Хобби Акерке - фехтование и танцы. Обучаясь в модельной школе Fashion TV в Нью-Йорке, модель также участвует в благотворительной деятельности. Как филантроп, Акерке помогает начинающим спортсменам в приобретении необходимых атрибутов.

Альберт Ахметов

Источник - zakon.kz
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