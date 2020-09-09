Израиль и Ливан приблизились к демаркации границ, - Р.Мустафин

09:28 10.09.2020

Выход на переговоры еще не гарантирует сторонам успех

Равиль Мустафин

9.09.2020

Воинственные заявления, которыми на протяжении последних 10 лет регулярно обменивались Ливан и Израиль по поводу обоюдных претензий на владение узкой полоской морского дна площадью 856 кв. км, могут смениться реальными переговорами об определении сухопутных и морских границ между двумя странами, находящимися де-юре в состоянии войны. Как сообщает ливанский портал Naharnet, помощник государственного секретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер после переговоров в Бейруте с ливанским президентом Мишелем Ауном заявил о том, что Ливан и Израиль приближаются к разрешению вопроса, который "следовало уладить давным-давно".

Американский дипломат сообщил о том, что в администрации США в настоящее время работают над подготовкой рамочного соглашения, связанного с демаркацией ливано-израильских границ. Об этом же еще месяц назад говорил спикер ливанского парламента и одновременно лидер шиитской политической организации "Амаль", намного более умеренной по сравнению с "Хезболлой".



Конфликт, связанный с ливано-израильским пограничным спором, начался после того, как в 2010 году у берегов Израиля, а затем и Ливана были обнаружены огромные запасы нефти и газа. Так, залежи газа на месторождениях "Тамар" и "Левиафан", что у берегов Израиля, оцениваются соответственно в 240 и 540 млрд куб. м. На ливанском шельфе резервы газа превышают, по оценкам, 710 млрд куб. м. Однако из-за того, что границы между обеими странами не были до сих пор определены, между Тель-Авивом и Бейрутом возник спор, главным образом вокруг участка (блока) № 9.



Первое время стороны вели себя довольно осторожно, воздерживаясь от резких заявлений, тем более поспешных действий. Однако в марте 2017 года Ливан объявил тендер на разведку и разработку шельфовых месторождений. В ответ Израиль разморозил ранее приостановленную лицензию на разведку газа рядом с морской границей Ливана, так до конца и не определенной. Вместо переговоров началась эскалация напряженности, каждая сторона хотела показать себя более крутой. Причем, по мнению многих западных экспертов, Ливан предпочитает действовать в ультимативном ключе, вынося вопрос о статусе месторождений за скобки, считая их своими и тем самым вынуждая израильтян поступать сообразно обстановке. Так, в начале 2018 года "НГ" сообщала о заложенных по заказу Израиля на стапелях Германии четырех корветах для защиты того, что еврейское государство считает своей собственностью.



Фактически в израильско-ливанском секторе Восточного Средиземноморья уже тогда складывалась обстановка, аналогичная сегодняшнему конфликту в том же регионе между турками и греками, чреватому войной. Возможно, такая нерадостная перспектива отрезвляюще подействовала на ливанцев и израильтян, помогла им сделаться более сговорчивыми. Напомним, еще в 2018 году тогдашний и.о. помощника американского госсекретаря Дэвид Саттерфильд предлагал две трети спорного участка шельфа отдать ливанцам. Те не согласились, настаивая на том, что блок № 9 шельфа полностью принадлежит им.



Кроме того, ливанцы и израильтяне имеют взаимные претензии, касающиеся и наземных границ. В Бейруте считают, что израильтяне возводят заградительную стену между обеими странами по линии, проходящей по ливанской территории. Израильтяне, в свою очередь, уверены, что одно из шоссе проложено ливанцами по израильской земле.



Не исключено, что в условиях острейшего экономического, финансового и политического кризиса, который сегодня переживают ливанцы, они стали более сговорчивыми. Им просто некуда деваться. Во-первых, нужно как можно быстрее получить от МВФ финансовую помощь. Здесь уже не до капризов и не до собственной гордости. Во-вторых, лучше все-таки побыстрее получить хотя бы часть от целого, чем замахиваться на это целое и не получить в конечном итоге ничего или совсем жалкие крохи, к тому же неизвестно когда. В Ливане должны помнить уроки арабо-израильских войн, а также исход палестинцев из Израиля сразу после образования еврейского государства.



Израильтянам тоже не следует расслабляться. Никто не знает наверняка, чьей победой через два месяца закончатся президентские выборы в США. Демократы всегда отличались более прохладным отношением к Израилю по сравнению с республиканцами. Если уж и ковать железо, то делать это израильтянам нужно сегодня, пока у власти находится Дональд Трамп.



Впрочем, выход ливанцев и израильтян на переговоры по демаркации границ еще ровным счетом ничего не гарантирует ни им, ни американским посредникам. Они могут продолжаться очень долго или внезапно прерваться по тому или иному поводу, коих на Ближнем Востоке всегда с избытком.