Лола Каримова-Телляева написала книгу мемуаров "Be Your Own Harmonist: Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing"

11:03 10.09.2020

О ЧЕМ УМОЛЧАЛА ЛОЛА КАРИМОВА В СВОЕЙ КНИГЕ

Лола Каримова, младшая дочь покойного президента Узбекистана, выпустила книгу на английском языке "Be Your Own Harmonist: Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing".



Она делится своими мыслями о человеческом потенциале, как его можно поднять.



Узбекским читателям было намного интереснее, если бы им рассказали о многомиллионном контрабандном бизнесе Каримовых, о причинах раскола в "святом семействе", о падении Гульнары Каримовой. Но эти темы не вошли в духовные поиски Лолы Каримовой, осевшей в США.