Скончался каракалпакский (узбекский) сенатор и народный писатель Шарап Уснатдинов

11:05 10.09.2020

Узбекский сенатор Шарап Уснатдинов скончался на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.



В последние годы бывший журналист возглавлял фонд ветеранов в Каракалпакии.