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|Скончался каракалпакский (узбекский) сенатор и народный писатель Шарап Уснатдинов
11:05 10.09.2020
Узбекский сенатор Шарап Уснатдинов скончался на 78-м году жизни, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
В последние годы бывший журналист возглавлял фонд ветеранов в Каракалпакии.