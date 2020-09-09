Объем теневой экономики Узбекистана составляет 48% от ВВП (245 трлн сумов), - данные УзбГосналога

11:15 10.09.2020

В ГНК назвали объем теневой экономики Узбекистана



В Узбекистане объем теневой экономики составляет 48% от ВВП (245 трлн сумов), говорится в сюжете Государственного налогового комитета (ГНК).



В ведомстве отмечают, что одна из причин развития теневой экономики – торговля без выдачи кассовых чеков, что создает возможность не выплачивать налоги. Это, в свою очередь, порождает нездоровую конкуренцию среди предпринимателей.



На одном из совещаний в июле президент Шавкат Мирзиеев поручил разработать с привлечением экспертов международных организаций стратегию по сокращению теневой экономики.



В 2019 году консультанты ПРООН поделились результатами исследования по оценке размера теневой экономики в Узбекистане на основе монетарных методов, а также результатами опросов и интервью, проведенных во всех регионах республики (более 700 предприятий и 30 предпринимателей).



Как показывают результаты опросов и интервью, главными экономическими причинами теневой экономики является большое количество видов налогов, сборов и отчислений и их размеры. Далее по степени значимости выявлены такие причины как: отсутствие достаточных средств у предприятий, проблемы с банками, связанные с осуществлением расчетов, платежей, обналичиванием средств, качеством обслуживания, высокими ставками кредитов.