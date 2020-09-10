Умер 41-летний глава АО "Узметкомбинат" Сергей Вьюненко

14:39 10.09.2020

Скончался председатель правления АО "Узметкомбинат" Сергей Вьюненко



8 сентября на 42-м году жизни скончался председатель правления АО "Узметкомбинат" Сергей Вьюненко.



"Сергей Анатольевич ушел из жизни вследствие непродолжительной болезни, приведшей к трагическим последствиям", - говорится в сообщении комбината. Точная причина смерти не озвучивается.



Сергей Вьюненко родился в 1978 году в городе Павлодар (Казахстан). Образование высшее. Окончил Инновационный Евразийский университет.



Всю свою трудовую деятельность Сергей Вьюненко посвятил металлургической отрасли. Начинал в 1998 году простым монтажником наружных трубопроводов в Акционерном обществе "Алюминий Казахстана", затем оператором, разливщиком стали, бригадиром машины непрерывной литой заготовки в ТОО "Кастинг".



С 2008 года занимал ответственные должности на крупных металлургических предприятиях Казахстана - ТОО "KSP STEEL" (Казахстанский завод бесшовных труб) и ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод": был мастером участка машины непрерывной литой заготовки, заместителем начальника металлургического производства, начальником металлургического производства, начальником трубопрокатного производства, директором трубопрокатного завода бесшовных труб, начальник кузнечно-литейного цеха ТОО "KSP STEEL" (Казахстанский завод бесшовных труб); позже техническим директором, а затем директором по производству ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод".



В 2017 году доверительная управляющая компания "SFI Management Group" пригласила Сергея Вьюненко на Узбекский металлургический комбинат, где он был назначен первым заместителем председателя правления – главным инженером АО "Узметкомбинат", затем первым заместителем правления по производству АО "Узметкомбинат", а с 2020 года занимал должность председателя правления АО "Узметкомбинат".



Сергей Анатольевич Вьюненко внес большой вклад в развитие черной металлургии Республики Узбекистан. Был очень требовательным к себе и руководителям и специалистам предприятия. Под его руководством введены мощности по производству импортозамещающей, экспортоориентированной продукции: ферросплавов, катанки и других видов металлопродукции.



Начаты работы по реализации крупного инвестиционного проекта "Строительство Литейно-прокатного комплекса", предусматривающего организацию производства горячекатанного листового проката, что позволит обеспечить основным сырьем, строящийся Ташкентский металлургический завод, локализацию нового вида продукции, а также рост экспортного потенциала республики.



Сергей Анатольевич уделял особое внимание повышению благосостояния и уровня жизни металлургов, всячески способствуя решению насущных проблем комбината и г.Бекабада.



"Горячо любимый металлургами Сергей Анатольевич Вьюненко навеки останется в памяти бекабадцев, как профессиональный руководитель, "Металлург" с большой буквы, чье имя ассоциируется со стабильностью предприятия, благополучием и прогрессом", - говорится в сообщении предприятия.