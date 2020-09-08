Аркадаг вздрючил свое правительство за "неспособность работать со СМИ"

14:42 10.09.2020

Президент Туркменистана недоволен государственными СМИ, он предупредил о кадровых перестановках

08 сентября 2020



Авторитарный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предупредил о грядущих перестановках в правительстве. Бердымухамедов раскритиковал членов кабинета министров за то, что он назвал неспособностью обеспечить освещение в государственных СМИ "успехов страны" и "решения экономических проблем".



Бердымухамедов сделал предупреждение после того, как заместитель премьер-министра Мяхриджемал Мамедова, курирующая вопросы культуры и СМИ, представила отчет на заседании правительства, которое транслировалось в эфире государственного телевидения 4 сентября. Мамедова была назначена на пост в начале июля.



На этом же заседании Бердымухамедов подписал указ об увольнении заместителя министра образования Мердана Говшудова за "серьезные недостатки" в работе.



Бердымухамедов нередко предваряет увольнения министров и их заместителей публичным унижением, и судьба многих чиновников после отставки остается неизвестной.



В жестко контролируемом центральноазиатском государстве нет независимых СМИ. Негосударственные СМИ представляют скудную информацию, в основном в Интернете.



Экономика Туркменистана переживает спад, государственные резервы истощены из-за провальных энергетических сделок и низких цен на природный газ, основной экспортный товар прикаспийской страны.



Критики правительства и правозащитные группы говорят, что Бердымухамедов подавляет инакомыслие и с его приходом к власти после смерти автократа Сапармурата Ниязова в 2006 году в стране практически не изменилась ситуация с правами человека. Как и Ниязов, Бердымухамедов полагается на доходы от энергоресурсов для субсидирования цен на товары первой необходимости и коммунальные услуги, чтобы сохранить свою власть.