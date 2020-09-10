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Путин отменил "прямую линию" общения с народом этого года. Онемел?
14:52 10.09.2020

Путин выдохся на "прямой": Почему президент не поговорит с народом
Кремль отменил традиционное общение главы народа с населением

Андрей Полунин
Материал комментируют:
Владимир Римский
Сергей Обухов

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2020 году не состоится. Об этом 9 сентября сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в силу сложившихся обстоятельств "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". "Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", - отметил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что элементы прямой линии попробуют добавить в большую пресс-конференцию, которая состоится в декабре. Это позволит получить обратную связь от людей из разных регионов, считает Песков.

Напомним, прямую линию, намеченную на июнь, ранее перенесли из-за пандемии коронавируса. Аналитики тогда иронизировали, мол, прямая линия - это обязательный инструмент кремлевской политики, поэтому ее просто не может не быть. За годы правления Путина сложилась традиция: летом - прямая линия, зимой - под Новый год - пресс-конференция. И это незыблемо.

И вот традиция все-таки отвергнута. И, надо думать, не только из-за коронавируса.

Проблема в том, что Путину, после серии выступлений в период карантина, по большому счету нечего сказать гражданам. Показательно, что с помпой анонсированное в конце августа "большое интервью по актуальным темам", которое глава государства дал ведущему ВГТРК Сергею Брилеву, включило только три вопроса, и заняло всего 22 минуты.

Политологи отмечают, что последние пять-шесть последних лет прямые линии с главой государства не вызывают, как прежде, всплеска интереса со стороны граждан. И это несмотря на титанические старания организаторов как-то оживить аудиторию и вдохнуть в мероприятие жизнь.

К участию в прямой линии привлекались и блогеры, и перспективная молодежь, и министры с вице-премьерами держали ответ перед населением. Путин в прямом эфире устраивал разносы губернаторам, местным чиновникам, зарвавшимся работодателям.

И тем не менее, кризис жанра налицо. То, что пожаловаться президенту можно напрямую, и жалоба будет услышана, больше не вызывает ажиотажа.

Да и у самого Путина общение с населением, видимо, энтузиазма не вызывает. Ему, возможно, не хочется снова объяснять, что Россия успешно преодолевает кризис, убеждать в правильности правки Конституции, комментировать скандал вокруг Навального.

Раз так - проще изменить ритуал. И закупорить еще один канал обратной связи - пусть и очень слабой - власти и общества.

- В последнее время выступления Путина редко длились свыше 20 минут, появилась даже конспирологическая версия, что у главы государства имеются проблемы со здоровьем, - отмечает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Но других признаков нездоровья нет. Скорее, Владимиру Владимировичу просто-напросто стало скучно проводить прямые линии. Поскольку внутренняя политика ему тоже откровенно скучна.

На международной арене - на тех же заседаниях группы G20 - Путину, на мой взгляд, значительно интереснее. Такое впечатление, что президент во внешней политике себя лучше реализует.

"СП": - То есть, Путин пресытился форматом?

- Я бы не списывал слова Пескова, что в силу сложившихся в нынешнем году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев". Пресс-секретарь прав: прямые линии из "бункера" в Подмосковье, с помощью которых происходит управление страной, ведутся регулярно.

Нужна ли еще одна линия из "бункера" - большой вопрос. Тем более, просто так нагнать участников мероприятия на этот раз не получится. Всех участников прямой линии придется - из-за угрозы коронавируса - посадить на двухнедельный карантин. При таком раскладе Федеральная служба охраны хлопот не оберется.

"СП": - Можно ли сказать, что на решение отменить прямую линию повлияла история с Навальным?

- Едва ли. Хотя из-за Навального, вероятно, на время прекратятся внешние контакты главы государства. По крайней мере, снизится их интенсивность.

"СП": - Состоится ли в другое традиционное мероприятие с Путиным - пресс-конференция накануне Нового года?

- Скорее всего, не состоится. Журналистов не отправишь, как ветеранов войны перед парадом Победы, на карантин в санатории и дома отдыха. Выход тут может быть один - провести конференцию в удаленном формате. Но прежнего действа - с гвалтом, плакатами, эпатажем - точно не будет.

- Думаю, даже Песков не знает причины отмены прямой линии - он лишь выполняет указание начальства, - считает заведующий отделом социологии фонда ИНДЕМ Владимир Римский. - Но на мой взгляд, любой канал общения с главой государства чрезвычайно важен. Даже интервью с Путиным, я считаю, бывают слишком редко - раз в несколько месяцев. А прямая линия - так вообще раз в год.

Между тем, в общественном пространстве накапливается масса вопросов. И мнение главы государства по любому из них - даже частному - имеет огромное значение.

Так что можно только сожалеть, что прямая линия в этом году не состоится.

"СП": - Как часто Путин, по-вашему, должен общаться с народом?

- Я не говорю, что прямые линии нужны продолжительные - по три-четыре часа подряд. От такого формата все устают. Даже прочитать, что было на такой линии, не у каждого хватит сил.

А вот если бы Путин проводил небольшой брифинг раз в неделю, или раз в месяц, по конкретным вопросам, которые он хочет донести до граждан - это было бы правильно. Сейчас все чаще высказывания президента нам передает Песков. Но на мой взгляд, то, что скажет сам Путин - более основательно. И это всегда гражданам интересно.

"СП": - Все-таки почему Путин отменил прямую линию?

- Может быть, ему неудобно выступать в данный момент. Возможно, причина - ситуация с Навальным, которая возникла совершенно неожиданно. Никто, думаю, не предполагал, что резонанс будет во всем мире.

Ситуацию также усложняет Белоруссия, возможная вторая волна коронавируса, кризис в экономике, проблемы с исполнением национальных проектов.

Все это - в моем представлении - вопросы очень важные. И оценки по ним президента были бы очень значимы, причем именно сейчас.

Но я допускаю, что из-за неоднозначности текущей ситуации Кремль решил взять политическую паузу. Чтобы посмотреть, как она будет развиваться, а когда наступит большая ясность - все же провести общение с журналистами.

Я искренне надеюсь, что так и произойдет. Думаю, и сам Владимир Владимирович понимает, что такое общение необходимо - хотя, возможно, оно не совсем приятно для него лично.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599738720
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