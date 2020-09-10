Цена спасения Тимура Кулибаева. Хакеры атакуют материал про поместье зятя Назарбаева

14:55 10.09.2020

В последние дни интернет-ресурс KZ.media подвергается сверхмощным атакам со стороны хакеров. По оценкам специалистов, главной целью агрессоров стал материал про поместье Тимура Кулибаева в Великобритании, хотя ничего нового и сенсационного в нем нет.



Этот же материал со ссылкой на KZ.media опубликовал K-News и вот уже несколько дней сайт сталкивается с техническими проблемами из-за попыток хакерских атак.



Чего испугался Тимур Кулибаев? Об этом пишет Kz.expert.



В статье "Опубликовано фото поместья Тимура Кулибаева в Великобритании" со ссылкой на британское издание Daily Mail рассказывается о завершающихся строительных работах в Sunninghill Park, поместье Тимура Кулибаева, где вместо вместо старого здания появился огромный современный дом с террасами, теннисным кортом и многими дополнительными удобствами.



Поскольку исходный материал опубликован в британской прессе, а сама скандальная история с приобретением у принца Эндрю за 15 миллионов фунтов (на три миллиона фунтов дороже установленной продавцом цены) общеизвестна, то совсем непонятно, за что же страдает портал KZ.media.



Судя по всему, причиной недовольства тех, кто стоит за организовавшими атаку на портал хакерами, стал тот факт, что в публикации в очередной раз негативно упомянуты Тимур Кулибаев и его подруга, мать двух его младших детей Гога Ашкенази (Гаухар Беркалиева).



А за кадром подразумевается Кенес Ракишев, помогавший зятю елбасы сделать эту покупку.



Но дело, скорее всего, не в самой информации или напоминании, у кого, как и зачем приобрел Sunninghill Park миллиардер Тимур Кулибаева, а то, что второй зять первого президента РК вообще попал в эпицентр внимания общественности и прессы.



Нынешний председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" и глава ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "КAZENERGY", давно уже нигде "не светится" и в преддверии транзита власти явно предпочел "залечь".



Почему – сказать трудно, но, скорее всего, Тимур Кулибаев прекрасно понимает, что именно он вместе со своей официальной супругой Динарой Кулибаевой окажется под ударом, когда их нынешняя "крыша" в лице Нурсултана Назарбаева "обрушится". Мы более чем уверены, что многие в Казахстане и за его пределами жаждут предъявить претензии самой богатой семье в стране и (или) заставить поделиться "нажитым".



Ограничимся фиксацией того факта, что как только исчезнет Библиотека как эпицентр власти и соответственно изменится внутриполитический расклад в Казахстане, то именно Тимур и Динара Кулибаевы имеют наибольшие шансы повторить печальную судьбу Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.



В связи с этим хотим привлечь внимание к публикации интернет-ресурса "Эксклюзив" от 22 июля 2020 года под резонансным названием: "Тимур Кулибаев за 5 лет заплатил свыше 12 миллиардов тенге в виде налогов". Ниже несколько цитат из этого прелюбопытного материала (выделения сделаны нами):



"О том, сколько налогов как физическое лицо за 2015-2020 годы заплатил зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев, стало известно из ответа ИО генерального прокурора Казахстана Ерлика Кененбаева на запрос депутата мажилиса Павла Казанцева – пишет КазТАГ.



"Министерство финансов предоставило сведения по уплате налогов Кулибаевым Т.А., как физическим лицом, за 2015-2020 годы. Общая сумма поступлений по индивидуальному подоходному налогу на основе ежегодных деклараций составила Т12,195 млрд. Анализ налоговых поступлений от физических лиц за этот период показывает, что данный налогоплательщик находится на первом месте в рейтинге 50 крупнейших налогоплательщиков – физических лиц Казахстана", - сообщил Кененбаев, отвечая на депутатский запрос.



Он отметил, что группа компаний Кулибаева, интересы которой затрагиваются в анализируемых по запросу мажилисмена публикациях, платит налоги на уровне крупных национальных компаний, таких как АО "НАК "Казатомпром", АО "KEGOC", АО "НК "Казахстан Тeмip жолы", АО "Казахтелеком", вместе взятых".



Не сложно подсчитать, что Тимур Кулибаев в 2015-2020 годах "заработал" 121,95 миллиардов тенге или порядка трети миллиарда долларов США (точнее сказать трудно, поскольку нет информации по разбивке уплаченных налогов по периодам).



Поскольку второй зять елбасы всегда действует на пару со свой официальной супругой Динарой Кулибаевой, вероятность того, что именно она является второй в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Казахстана – физических лиц близка к 100%.



Иными словами, эти ближайшие родственники Нурсултана Назарбаева за неполные шесть лет заработали порядка двух третей миллиарда долларов США, заплатили с них подоходный налог и куда-то девали оставшиеся 600 миллионов долларов США чистого дохода.



И хотя в ответе и.о. генерального прокурора РК Ерлика Кененбаева на запрос депутата Мажилиса Павла Казанцева указано (цитируем "Эксклюзив"), что "Факты, указанные в публикациях, в том числе обстоятельства причастности Кулибаева Т.А. и других лиц к якобы незаконным операциям с казахстанской нефтью и отмыванию доходов, на основании заявлений ряда граждан были расследованы швейцарской прокуратурой в течение 2010-2013 годов" и "По результатам рассмотрения материалов расследование швейцарской прокуратуры было прекращено в связи с отсутствием оснований для уголовного преследования", вряд ли это спасет чету Кулибаевых.



Хотя бы потому, что большое количество документов на тему того, как Тимур Кулибаев заработал миллиардные в долларах СШ комиссионные с продажи казахстанских предприятий нефтегазового сектора китайским инвесторам публиковала газета "Республика".



Плюс появляется новая информация на другие щекотливые темы – например, по сделке по приобретению "КазМунайГазом" румынского концерна "Ромпетрол".



Не говоря уже о присвоении зятем елбасы двух дорогостоящих активов, проинвестированных АО "БТА Банк", но почему-то "позабытых" несколькими поколениями следственно-оперативных групп, которые расследовали это резонансное дело.



В общем, дело только за изменением внутриполитической ситуации в стране.



Другой вопрос, если вдруг окажется, что Тимур Кулибаев смог договориться с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым о политическом союзе (в обмен на что-то). Это станет понятно в достаточно скором будущем, так что поживем – увидим.