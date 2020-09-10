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Оставь одежду: США могут запретить импорт хлопка из Синьцзяна, - Н.Портякова
14:59 10.09.2020

Оставь одежду: США могут запретить импорт хлопка из Синьцзяна
Почему в этом случае пострадают не только китайские производители

Наталия Портякова

На этой неделе президент США Дональд Трамп может объявить о запрете на импорт текстиля из Китая, который мог быть произведен с использованием принудительного труда в Синьцзяне. По примерным оценкам, пятая часть всех продаваемых в мире хлопчатобумажных изделий содержит синьцзянский хлопок или пряжу. Но установить, применялся ли при его производстве недобровольный труд, крайне затруднительно. На фоне пристального внимания Вашингтона к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР некоторые международные производители одежды уже начали сворачивать сотрудничество с местными фабриками. И вероятный запрет грозит усугубить этот тренд. Его последствия могут стать печальными и для самих США: в качестве ответа Пекин вполне способен запретить импорт американского хлопка.

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Недобровольческий полк

Выращивание хлопка стало распространенным видом экономической деятельности в китайском автономном районе Синьцзян еще несколько десятилетий назад. Центральные власти щедро субсидировали отрасль для развития экономики региона, и вливания не пропали даром: в последние несколько лет Синьцзян производил до 85% всего китайского хлопка. Но развитию этой промышленности способствовали не только субсидии властей.

По свидетельству бывших жителей района, в сборе хлопка в обязательном порядке долгие годы участвовали не только взрослые жители, но и учащиеся средних и старших школ. По словам бывшего учителя Ильшата Хассана, ныне живущего в американской Виргинии, в рамках такого "трудового обучения" в сезон сбора урожая каждый ученик должен был ежедневно собирать по 45 кг хлопка.

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В 2008 году такую практику отменили - как из-за улучшения механизации, так и под давлением правозащитных групп. Но с появлением пару лет назад информации о существовании в Синьцзяне "лагерей по перевоспитанию", где, как утверждается, содержится до миллиона уйгур и представителей других нацменьшинств КНР, тема принудительного труда всплыла в международной повестке вновь.

Согласно ряду официальных сообщений, после освобождения многие бывшие интернированные устроились на работу на текстильные фабрики в Синьцзяне. По версии местных чиновников, это стало абсолютно добровольной работой для реабилитированных преступников. По признанию некоторых рабочих, не совсем, поскольку в случае отказа им угрожали новым задержанием.

- Если кто-то, кто подвергает вас, вашу семью и всех, кто похож на вас, аду, потому что (по их мнению) вы являетесь или могли бы быть "плохим человеком", и многозначительно говорит: "Вот у вас есть работа, это ваш шанс показать, что вы хороший человек", - что вы делаете? Даже если они добавляют, что "вы не обязаны принимать предложение", варианты довольно ограничены. В данном случае работа становится недобровольным выбором, особенно если человек потерял все средства к существованию, которые у него были до заключения в тюрьму, - обрисовал "Известиям" ситуацию с трудоустройством в Синьцзяне профессор китаеведения в Австралийском национальном университете Том Клифф, проводивший длительные полевые исследования в Синьцзяне.

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От греха подальше

Проявлять пристальное внимание к проблемам прав человека в СУАР и к условиям местного производства Вашингтон начал отнюдь не вчера. Еще в марте двухпартийная группа законодателей в обеих палатах американского конгресса представила законопроект, требующий от корпораций предоставлять "ясные и убедительные доказательства", что любая импортируемая в США продукция родом из Синьцзяна не произведена при помощи принудительного труда. Голосование по инициативе так и не состоялось, но процесс пошел.

В июле администрация Трампа внесла в черный список несколько швейных предприятий из Китая, ссылаясь на использование ими принудительного труда в Синьцзяне. В него попал целый ряд прошлых и нынешних поставщиков одежды для таких известных международных брендов, как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger и Hugo Boss. В ответ часть компаний заявила, что никаких доказательств принудительного труда или других злоупотреблений в своих цепочках поставок они не нашли. Компания Nike, в частности, заверила, что ее поставщики вообще не используют текстиль и пряжу из Синьцзяна.

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Зато PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, объявила о планах прекратить все деловые отношения с фабриками, использующими хлопок, выращенный в Синьцзяне, в течение года. Сотрудничество с ними согласились прервать и пять международных аудиторских фирм, рассказали "Известиям" в американском консорциуме по правам трудящихся.

В августе новый удар по хлопковой промышленности СУАР нанес минфин США: ведомство предписало американским компаниям до 30 сентября завершить любое сотрудничество с Синьцзянским производственно-строительным корпусом и его дочерними структурами из-за роли компании в строительстве и управлении некоторыми лагерями перевоспитания в СУАР. Эта полувоенная структура контролирует не только строительство, но и почти все сельское хозяйство в автономном районе, и, по примерным данным, в 2019 году на нее пришлось порядка трети всего произведенного в Китае хлопка.

Запрет на импорт хлопковых изделий из Синьцзяна, произведенных с помощью принудительного труда, о котором Дональд Трамп, по сообщению американских СМИ, может объявить уже на этой неделе, наверняка станет новым стимулом для большинства глобальных компаний, присутствующих на рынке США, окончательно обрубить все мосты с китайским районом.

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Ответный хлопок по хлопку

По данным игроков рынка, хлопок, пряжа и ткани из Синьцзяна нередко используются как сырье не только Китаем, но и целым рядом стран вроде Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Бангладеш и Шри-Ланки. И, по примерным оценкам, пятая часть всех продаваемых в мире хлопчатобумажных изделий содержит синьцзянский хлопок или пряжу. При этом глобальные цепочки поставок настолько сложны, что многие американские компании не всегда в силах определить, какое количество сырья поступает именно из СУАР и в каких условиях его производят.

- Международным компаниям, поставляющим хлопок, который, как они знают, был выращен и обработан в Синьцзяне, чрезвычайно трудно быть на 100% уверенными в том, что принудительный труд или другие неправомерные действия не имели места в точке производства, - признал, в частности, Том Клифф.

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Но в любом случае вероятный запрет на импорт хлопка и изделий из него под предлогом использования принудительного труда поставит под удар компании обеих стран. США не только импортируют китайский текстиль и хлопок, но и, будучи третьим в мире производителем хлопка после КНР и Индии, сами активно продают его по всему миру, в том числе и Пекину. Только в июле этого года импорт хлопка Китаем составил в стоимостном выражении $226 млн, причем порядка 30% пришлось на поставки из США. И, согласно торговым данным американской комиссии по международной торговле, экспорт хлопка в КНР за первые семь месяцев 2020-го вырос сразу на 62% по сравнению с предыдущим годом.

- Некоторые люди забывают иногда, что Китай - крупнейший импортер хлопка в мире. Если США введут полный запрет на китайские текстильные изделия, Китай, безусловно, сразу же примет ответные меры и, вероятно, прекратит покупать американский хлопок, что приведет к ужасным результатам, - заметил гонконгскому изданию SCMP консультант по азиатской швейной промышленности Дэвид Бирнбаум.

Пока официальный Пекин, настаивающий на том, что все происходящее в Синьцзяне - внутреннее дело КНР, никак не комментирует "хлопковую тему". Но на фоне усиливающейся враждебности в отношениях двух стран можно быть уверенными, что Китай не оставит введение запрета Вашингтоном без ответа.

Источник - Известия
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