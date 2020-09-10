Первое тюркское мусульманское государство

15:01 10.09.2020

Арабский халифат вел тяжелые войны в Средней Азии еще в середине 8-о века, т.е., через столетие после своего основания. Сражаться приходилось не только с оседлым иранским населением этих мест, предками нынешних таджиков, но и с северными тюрками-кочевниками, которые уже тогда начали массово проникать в южную земледельческую часть региона.



Но основным соперником считалась могучая Китайская империя, которая, правда, с треском продула главную Таласскую битву, а затем испытала мощное восстание против правительства и была вынуждена убраться на восток подобру-поздорову.



В этом решающем сражении противники сходились против друг друга целых пять дней, и никто из них не мог добиться победы. Но в конце концов, в спину китайцам ударили их тюркские наемники, видимо, посчитавшие, что из двух зол (претендентов на гегемонию в Средней Азии) меньшим являются именно арабы.



С тех пор правители Арабского халифата оценили военную мощь кочевых племен и стали активно принимать их на службу – пока что на время и за деньги. К примеру, победу в грандиозном двадцатилетнем восстании Бабека на территории нынешнего Азербайждана халифы одержали только с помощью тюркских наемников.



Параллельно шел процесс самоустранения из военного дела самих арабов, и халифская гвардия стала формироваться из воинов-рабов, в основном, тюркского происхождения.



Так тюрки постепенно поняли всю военную и экономическую мощь мира ислама и были покорены его редкой для раннего средневековья культурой. Мусульман среди них становилось все больше, причем, новую религию принимали даже те, что отслужил свое в армии халифата и вернулся домой в степь, или даже вообще не бывавшие у соседей люди.



К тому времени после распада единого государства всех тюрок, Тюркского каганата, власть над степью переходила от тюргешей к карлукам, от карлуков к уйгурам, от уйгуров к кыргызам, но в целом, территория новых держав все сужалась, а на их периферии создавались новые феодальные владения, которые тоже хотели места под солнцем.



В то время в пределах современного казахского Шымкента существовал торговый город Исфиджаб, правитель которого Бильге Кюль из знатного карлукского рода в 840-м году объявил себя каганом и сумел объединить под своей рукой несколько союзных племен. Нам неизвестно, как было названо новое государство (само его тронное имя означает "премудрый"), но историки традиционно называют его владения державой Караханидов, от слова "кара" - могучий.



Новая страна все время прирастала территориально, а примерно через сто лет, в 932-м году Сатук, один из лидеров племени ягма, принял ислам и получил от единоверцев фетву на устранение собственного отца-язычника. После краткого периода борьбы за власть, он сумел стать новым ханом и исламизировать основную часть населения.



Вскоре начался первый со времен Тюркского каганата массированный натиск на юг Средней Азии, где тогда правило слабеющее таджикское государство Саманидов. Войны были крайне успешны и всегда заканчивались получением большой добычи и присоединением новых территорий.



Но через сто лет после начала экспансии и двукратного роста территории наступила феодальная раздробленность, которая, тем не менее, сопровождалась значительным приростом экономики и развитием городов. Тюрки, принявшие новую веру, заметно окультурились и стали полноправной частью мусульманского мира.



В дальнейшем государство Караханидов разделилось на две части, каждая из которых все слабела и уступала новым державам. Агония продлилась полтора столетия, пока, наконец, в 1212-м году хорезмшах не ликвидировал западный осколок владений караханидов, а найманы не разбили восточный.



Первая тюркская мусульманская держава ушла в историю, но дело уже было сделано – большая часть тюркских племен приобщилась к исламской цивилизации.