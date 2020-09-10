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Обвиненная в шпионаже русская модель Playboy Галя Федорова найдена утопленной в Италии
20:28 10.09.2020

32-летняя русская модель Playboy Галина Федорова погибла в Италии.

Тело утонувшей девушки нашла береговая охрана у берега одного из островов Сардинии через некоторое время после того, как Галина отправилась на морскую прогулку с фотографом Евом Тарановсом на надувной лодке. Пара остановила лодку, чтобы поплавать, но та снялась с якоря и села на риф. Галина и Ев попытались добраться до берега вплавь, но им это не удалось. Ев рассказал полиции, что быстро потерял девушку из виду. Сам он смог подняться на борт проходившей мимо лодки.

Сейчас, сообщает The Sun, Еву придется отвечать на вопросы полиции. Также известно, что на лодке было найдено большое количество бутылок из-под спиртного. Кроме того, был найден дрон, который использовался для фотосессии. Отснятый материал изучают правоохранители - их эта находка очень насторожила. Пару подозревают в шпионаже.

Съемка с дрона представляет интерес, поскольку инцидент произошел неподалеку от полигона НАТО. Нужно быть уверенными, что все это не было прикрытием для шпионской миссии,

- заявили в полиции.

Галина Федорова жила в Париже. В Instagram она описывает себя как "модель, путешественницу, поклонницу йоги, гедонистку и патриотку Земли".

фото тут -
msn.com/ru-ru/lifestyle/trending/русская-модель-playboy-утонула-в-италии-ее-подозревают-в-шпионаже/ar-BB18Tb0U?ocid=msedgdhp

Источник - msn.com
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