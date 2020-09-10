 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.09.2020
23:27  Комариный протест. Посольство РФ выразило сожаление в связи с закрытием русскоязычных отделений в школах Туркменистана
22:45  Киргизия после выборов, похоже, рванет, - В.Панфилова
22:32  Военные фантазии Аркадага. Дайте ему парабеллум...
22:23  Литва официально признала Свету Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". Почему не феей Винкс?
22:09  Теперь Навалыча точно замочат. Чужой среди своих...
21:52  Дядя, Путин - Я буду вести себя карашо... Мигрантов заставят подписывать соглашение о лояльности России
21:23  Взяты на взятке 1-й замакима Атырауской области Казахстана Таубаев и глава облуправления строительства Басаров

20:28  Обвиненная в шпионаже русская модель Playboy Галя Федорова найдена утопленной в Италии. Кого теряем...
15:28  Узбекистан выбирает, чья вакцина от COVID-19 для него лучше
15:26  Дефицит воды - угроза стабильности в Центральной Азии?
15:02  Внутриказахский разлом. Возврат "к корням" как путь к самооглуплению нации, - Мади Алимов
15:01  Первое тюркское мусульманское государство
14:59  Оставь одежду: США могут запретить импорт хлопка из Синьцзяна, - Н.Портякова
14:55  Цена спасения Тимура Кулибаева. Хакеры атакуют материал про поместье зятя Назарбаева
14:52  Путин отменил "прямую линию" общения с народом этого года. Онемел?
14:42  Аркадаг вздрючил свое правительство за "неспособность работать со СМИ"
14:39  Умер 41-летний глава АО "Узметкомбинат" Сергей Вьюненко
11:15  Объем теневой экономики Узбекистана составляет 48% от ВВП (245 трлн сумов), - данные УзбГосналога
11:05  Скончался каракалпакский (узбекский) сенатор и народный писатель Шарап Уснатдинов
11:03  Лола Каримова-Телляева сочинила умную книгу "Be Your Own Harmonist: Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing"
10:33  Не обписаться... Что даст Узбекистану участие в оценке знаний школьников PISA
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Взяты на взятке 1-й замакима Атырауской области Казахстана Таубаев и глава облуправления строительства Басаров
21:23 10.09.2020

По подозрению в получении взятки задержаны первый заместитель акима Атырауской области и начальник управления строительства, передает zakon.kz.

Портал "Ак Жайык" пишет, что сегодня, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.

Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции. Подробности дела пока не сообщаются.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599762180
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Парламентарии предлагают упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ
- Объем производства электронной промышленности РК за 3 года увеличат в 8,5 раз
- Совет Министров иностранных дел ШОС прошел в Москве
- В Nur Otan отреагировали на жалобы участников праймериз о препятствиях в ходе агитации
- Новые условия продажи сигарет вступают в действие со следующего месяца
- В Атырау задержали первого замакима области
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №407
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  