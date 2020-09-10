Взяты на взятке 1-й замакима Атырауской области Казахстана Таубаев и глава облуправления строительства Басаров

21:23 10.09.2020

По подозрению в получении взятки задержаны первый заместитель акима Атырауской области и начальник управления строительства, передает zakon.kz.



Портал "Ак Жайык" пишет, что сегодня, 10 сентября, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.



Задержание производила специально прибывшая в Атырау из Нур-Султана группа сотрудников Агентства по противодействию коррупции. Подробности дела пока не сообщаются.