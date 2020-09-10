Дядя, Путин - Я буду вести себя карашо... Мигрантов заставят подписывать соглашение о лояльности России

21:52 10.09.2020

За нелегальными гастарбайтерами уже следит искусственный интеллект

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

10.09.2020



Экзамен для приезжих на знание русского языка, истории и законов России не предполагается отменять. Фото агентства "Москва"

Начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции (ГУВМ) Валентина Казакова сообщила о разработке нового закона о правовом положении иностранных граждан, который в будущем году должен одним приезжим упростить трудоустройство, а другим – получение гражданства. Такой подход заложен в концепцию проекта, с основными положениями которого ознакомилась "НГ". Скажем, тем мигрантам, которые приехали более чем на три месяца, придется подписывать "соглашение о лояльности". В нем они обяжутся, к примеру, знать русский язык и соблюдать законы РФ. Против нелегальных гастарбайтеров будут применены дактилоскопия и системы распознавания лиц.



В ГУВМ планируют уйти от нынешней ситуации, когда иностранец, указывая изначальную цель въезда в РФ, остается привязанным к ней до конца визита.



Например, если человек приехал лечиться, то ему не позволят работать в России, пока он не уедет и не оформит документы на новое пребывание. Поэтому ведомство планирует разрешить мигрантам "менять цели своего прибытия в Россию, не покидая при этом ее территории".



Также назрела необходимость отказаться от бумажных миграционных карт. Если они будут выписываться в электронном виде, то это позволит сократить количество поддельных документов, экономить время на проверки.



"Отказ от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранным гражданином (ИГ) границы РФ при въезде и выезде из страны от пограничной службы ФСБ в МВД РФ в полном объеме в режиме реального времени", – так говорится в презентации ГУВМ, которую показали в Общественной палате РФ.



В этом документе также указано, что будет предусмотрено использование биометрических персональных данных мигрантов. Проще говоря, в будущем все приезжие, находящиеся в РФ больше месяца, должны будут пройти дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, а также медицинское освидетельствование. 10 сентября в ходе пресс-конференции Казакова также пообещала нелегалам и нежелательным иностранцам, что в борьбу с ними вступит искусственный интеллект. Речь идет об уже работающих системах распознавания лиц. Однако пока из-за закрытых в основном границ эти системы работают на пополнение баз данных. "Как только ограничения будут сняты, мы применим эти технологии, выявим адреса проживания и соответственно удалим нарушителей с территории РФ", – заявила глава ГУВМ.



А общественникам накануне она подробно рассказала о введении трех унифицированных режимов нахождения ИГ в стране. Это краткосрочное пребывание, то есть не более 90 суток, – туризм, деловые визиты, долгосрочное – это более чем на 90 дней, например для работы или длительного лечения, учебы. В этом же режиме будут находиться участники госпрограммы переселения соотечественников и люди, которые ищут в России убежища. Именно этой категории ИГ придется получать ID-карту ("единый документ с электронным носителем информации, удостоверяющий личность на территории РФ"). Вместе с заявлением на ее выдачу они будут подписывать с государством и некое "Соглашение о лояльности". В нем приезжий должен взять на себя перечень обязательств, который позднее будет установлен правительством или самим МВД. Но предварительно известно, что, скажем, по истечении года подписанты должны будут подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ ее законодательства.



Третий режим, который наиболее насыщен преференциями, – это постоянное проживание в РФ, которое позволит ИГ в перспективе претендовать на российское гражданство. В МВД предлагают предусмотреть два порядка его получения. Первый – общий, когда мигрант находится в стране не меньше года, выбирает постоянный регион для проживания и проходит собеседование в специальных комиссиях. В настоящее время они занимаются определением квот на получение разрешений на временное пребывание (РВП), но в скором времени их трансформируют в своего рода комиссии по выдаче разрешений на ПМЖ. "В комиссии войдут не только представители МВД, но и органов власти субъекта РФ, ФСБ, Минздрава, Минобрнауки и т.д.", – пояснила Казакова.



Второй порядок будет упрощенным, его предусмотрят для тех, кто сейчас получает вид на жительство (ВНЖ) без РВП. Это те приезжие, которые имеют родственников в РФ, рожденных на территории РСФСР, и прочие нынешние льготники.



Что касается системы миграционного учета, то, по словам Казаковой, здесь сохраняется большое количество нарушений, например все те же "резиновые квартиры" или заменяющие их хостелы. "Поэтому мы полагаем, что должны быть единообразные требования для всех мигрантов – а именно единый срок освобождения от постановки на миграционный учет до 30 дней", – подчеркнула она. После этого приезжий должен будет самостоятельно явиться в миграционное подразделение, сдать отпечатки пальцев и заявить о фактическом месте нахождения. Если адрес окажется неверным, напомнила глава ГУВМ, "на данном ИГ в полной мере проявит себя система контрольно-надзорной деятельности", наказание – вплоть до закрытия въезда в РФ.



И, конечно, готовятся серьезные новации в сфере трудовой миграции. Среди нынешних ее проблем – неэффективность действующей системы квотирования, а также заполнение вакансий высококвалифицированных специалистов (ВКС) за счет обычных гастарбайтеров из стран третьего мира. Казакова рассказала о случаях, когда ВКС на проверку оказываются подсобными работниками. И потому в ГУВМ решили вообще отказаться от выдачи разрешений на привлечение и использование иностранных работников и принципа квотирования. Вместо этого появятся электронные реестры иностранных работников и заинтересованных работодателей. Плановые проверки тоже оказались малоэффективными, так что ГУВМ больше не будет дублировать полицейские функции, а введет институт постоянного "иммиграционного контроля" как за приезжими, так и за принимающей стороной.



Реформировать придется и существующие механизмы реагирования на противоправную деятельность мигрантов, сейчас они чересчур громоздкие. По статистике ГУВМ, за прошлый год под административное выдворение попали более 125 тыс. человек, половина приговоров уже исполнена. Еще около 6,7 тыс. иностранцев были вынесены решения о самостоятельной депортации. Неразрешение на въезд получили свыше 250 тыс. человек, 75 тыс. объявлено о нежелательности их пребывания на территории РФ. "Назначение административного выдворения в форме контролируемого выезда будет осуществляться органами внутренних дел, а в форме принудительного выдворения – судами либо пограничными органами", – говорится в справке ГУВМ о предполагаемых новациях. И вообще запрет въезда и нежелательность пребывания будут объединены в единую меру административного принуждения. "Контролируемое пребывание ИГ ничуть не будет ослаблено", – пообещала Казакова. При этом зачастую на практике закрытие въезда вынуждает миграционных чиновников затем все-таки открывать въезд по разным основаниям: к примеру, для лечения или участия в допросах или даче показаний.



Отдельное внимание обещано уделять соотечественникам и лицам, ищущим в РФ убежища. В ГУВМ указали на сокращение количества желающих участвовать в госпрограмме переселения, которую надо серьезным образом реформировать. Основные новации, о которых сказано в наработках ведомства, такие: переселенцам больше не понадобится получать миграционный статус (РВП, ВНЖ) после переезда в Россию. Статус участника госпрограммы даст им право на долгосрочное – в течение пяти лет – пребывание в выбранном для переселения субъекте РФ для выполнения всех процедур по приобретению гражданства РФ.