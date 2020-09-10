Литва официально признала Свету Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". Почему не феей Винкс?

22:23 10.09.2020

Литва признала главу координационного совета белорусской оппозиции, кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии. Об этом 10 сентября сообщили в Telegram-канале NEXTA со ссылкой на резолюцию литовского сейма.



"Литва признала Светлану Тихановскую единственным и законно избранным президентом Беларуси", - говорится в сообщении.



Накануне Тихановская заявила, что в будущем может обратиться за помощью к международным посредникам для урегулирования ситуации в республике.



В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, Тихановская - 10,12%.



Оппозиция не признала итогов выборов, Тихановская выехала в Литву. Ее соратники утверждают, что ей пришлось сделать это под давлением официальных властей республики. Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти в Белоруссии.



После подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. По официальным данным, в первые дни протестов было задержано более 6,7 тыс. человек, три человека умерли, сотни пострадали, в том числе полицейские и представители ОМОНа.



Муж Тихановской Сергей, выдвигавшийся в кандидаты на пост главы государства, с декабря 2019 года находится в тюрьме сразу по нескольким обвинениям.