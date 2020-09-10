Военные фантазии Аркадага. Дайте ему парабеллум...

22:32 10.09.2020

10.09.2020



Ахал-Теке



Несмотря на всю напыщенную пропаганду, нельзя скрыть тот факт, что Туркменистан явно столкнулся с проблемой COVID-19.



Неиссякаемый поток развлекательных новостей о нелепых выходках лидера Туркменистана часто отвлекает не очень внимательных наблюдателей от того, с какой произвольной жестокостью он руководит страной.



Взять, например, то, как правительство обеспечивает соблюдение мер по профилактике коронавируса.



Радио Азатлык сообщило 1 сентября, что жителей Марыйского велаята, которые не в состоянии заплатить штраф в размере 60 манатов (17 долларов США) за нарушение требования о ношении масок, полиция отправляет на сбор хлопка. Каждый нарушитель обязан ежедневно собирать 20 килограммов "белого золота".



В Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие тюремное заключение сроком от двух до пяти лет для лиц, уклоняющихся от лечения от "опасных инфекционных заболеваний". Поправки вступили в силу с момента их публикации в государственных СМИ 7 сентября.



Строгие правила с целью профилактики коронавируса появились по всему миру, но в Туркменистане следует учитывать одно важное отличие: известно, что условия в карантинных и лечебных учреждениях, призванных бороться с коронавирусом (наличие которого в стране, кстати, власти продолжают отрицать), просто ужасающие.



В статье от 7 сентября о жизни в карантинном лагере в Лебапском велаяте базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news описал, как людям, которых вынуждают жить в общих палатках, не предоставляют мыло, туалетную бумагу или даже воду для мытья. Предоставляемая в лагере еда несъедобна, и интернированные зависят от передач, доставляемых родственниками обходными путями. Пользоваться телефонами тоже запрещено, чтобы никому не пришло в голову задокументировать условия содержания в лагере. В этой связи неудивительно, что у многих появляется желание сбежать, не в последнюю очередь потому, что подобные места скорее не сдерживают болезни, а способствуют их распространению. Однако теперь "бегунам" могут грозить тюремные сроки согласно вышеупомянутым поправками.



В то время как инакомыслие внутри страны не допускается ни в какой форме, за последние несколько месяцев за пределами Туркменистана сформировалось активное сообщество антиправительственных активистов, одним из основных проявлений чего стали пикеты у туркменских посольств в местах проживания крупных туркменских диаспор, включая США, Турцию и Кипр.



Представители объединения, называющего себя "Демократический выбор Туркменистана", собрались 1 сентября у посольства Туркменистана в Вашингтоне, чтобы провести акцию протеста против предлагаемых поправок к Конституции. Базирующееся в Вене издание "Хроника Туркменистана" сообщило, что посол Мерет Оразов не вышел к протестующим, а вместо этого вызвал полицию, заявив, что пикетчики подстрекают к террористическим действиям.



Подача ложного заявления в полицию (являющаяся, кстати, уголовно наказуемым преступлением) - это все, что мог сделать представитель Ашхабада в Вашингтоне. Зато в Туркменистане государственные головорезы могут прибегнуть к гораздо более жестким мерам.



По сообщению российского правозащитноого центра "Мемориал", 5 сентября в городе Балканабат на западе Туркменистана был задержан 48-летний адвокат Пигамберды Аллабердыев по подозрению в связях с активистами протестного движения за рубежом. Как обычно, допрос Аллабердыева сотрудниками Министерства национальной безопасности (бывш. КГБ) проходил без присутствия юридического представителя задержанного. По информации "Мемориала", родственникам запретили передать ему воду, продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Аллабердыеву было предъявлено обвинение в терроризме.



Не менее сурово власти относятся и к религиозному инакомыслию. Свидетели Иеговы на этой неделе заявили, что получили подтверждение того, что 18-летний последователь их веры Мурат Оразгельдиев был приговорен 3 сентября к лишению свободы за отказ от прохождения военной службы. Представитель общины сообщил, что в настоящее время в туркменских тюрьмах за отказ идти в армию по религиозным убеждениям находятся 11 последователей этой конфессии. "Молодые христиане, такие как Мурат, были бы рады пройти альтернативную службу. Вместо этого их бросают за решетку, лишая возможности поддерживать свои любимые семьи и сообщество", - говорится в заявлении представителя Свидетелей Иеговы Джаррода Лопеса.



Кстати о военной службе. По сообщению Turkmen.news, не менее 14 солдат срочной службы погибли 3 сентября в результате ДТП неподалеку от города Серхетабат. Нагруженный сверх всякой меры грузовик, в котором находились около 40 человек, перевернулся, когда возвращался по неровной дороге из фисташковой рощи, где солдат использовали в качестве бесплатной рабочей силы при сборе урожая.



Но в мире грез, где живет президент Гурбангулы Бердымухамедов, жизнь в армии видится в совсем ином свете. В вечерних новостях 2 сентября под предлогом военных учений показали очередной эпизод военных фантазий президента: на этот глава государства без промаха стрелял по вырезанным мишеням, а гвоздем программы стало то, как Бердымухамедов расстрелял груду нефтяных бочек из пулемета, установленного на люксовом внедорожнике GMC Yukon Denali.



Монтаж и оформление этих репортажей настолько абсурдны, что появляется невероятное подозрение, что офисы туркменских государственных телерадиовещателей кишат занимающимися подрывной деятельностью диверсантами. Но Бердымухамедов, похоже, считает, что они заходят недостаточно далеко. На заседании Кабмина 4 сентября он сказал заместителю премьер-министра по культуре и средствам массовой информации Мяхриджемал Мамедовой, которая была назначена на эту должность в июле, что СМИ "недостаточно используют созданный мощный материально-технический потенциал", и потребовал исправить ситуацию.



К слову о назначениях и увольнениях, на том же заседании замминистра образования Мердан Говшудов, в августе получивший выговор, был снят с занимаемого поста за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Есть явные признаки волнений в сфере образования. Turkmen.news сообщил 5 сентября о задержании директоров двух элитных школ в Ашхабаде, вероятно, по обвинению в коррупции, поскольку зачисление в школы часто происходит за взятки. В прошлом месяце сообщалось о том, что в другой школе родители устроили стихийный протест, узнав о закрытии русскоязычного отделения. Школы с преподаванием на русском языке пользуются особой популярностью, а, значит, здесь с родителей с большей вероятностью могут потребовать взятку.



Несмотря на всю напыщенную пропаганду, нельзя скрыть тот факт, что Туркменистан явно столкнулся с проблемой COVID-19. Последний признак - закрытие мечетей и туристической зоны Аваза продлевается до 1 октября. Ограничения в отношении ряда видов туристического отдыха, включая купание в Каспийском море, действуют с середины мая.



Теперь полиция заставляет демонтировать палатки для проведения торжеств вроде свадеб, дней рождения или благотворительных обедов, очевидно, чтобы предотвратить скопление людей, сообщает "Хроника". Однако неясно, делается ли это для профилактики COVID-19 или является одной из многочисленных мер повышенной безопасности, предпринимаемых, по сообщениям, перед съездом Халк Маслахаты (Народного совета) 25 сентября, на котором должны быть приняты поправки к Конституции.



Также на прошлой неделе было заявлено об очередной якобы важной победе в деле превращения газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) из заоблачной фантазии в реальность. Меморандум о взаимопонимании, подписанный 31 августа официальными лицами Туркменистана и Афганистана, предусматривает приобретение необходимых земель в Афганистане. Министр горнодобывающей и нефтяной промышленности Афганистана Мохаммад Харун Чахансури планирует запустить работы в Афганистане в начале 2021 года, как только будет завершен процесс приобретения земель.



Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 2 сентября обсудил ход реализации проекта с председателем Центрального банка Афганистана Аджмалом Ахмади, но в сообщении туркменского МИДа по этому поводу очень мало полезной информации. Однако, учитывая, что Ахмади неизменно принимал участие в поездках с целью поиска финансирования для ТАПИ в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, можно с уверенностью предположить, что одним из главных пунктов повестки были деньги.