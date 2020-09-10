Киргизия после выборов, похоже, рванет, - В.Панфилова

22:45 10.09.2020

Киргизии угрожает рост протестных настроений после выборов



Каждый третий кандидат в депутаты парламента – безработный



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.09.2020



ЦИК Киргизии проиграл суд оппозиционной партии "Бутун Кыргызстан" и 10 сентября был вынужден допустить к участию в парламентских выборах кандидатов от этой партии. Решение принято не столько из-за необходимости следовать закону, сколько из страха перед очередной дестабилизацией. Но беспорядков вряд ли удастся избежать – они ожидаются уже после выборов.

"Бутун Кыргызстан" стала 16-м политическим субъектом, допущенным к участию в выборах. Агитационная кампания стартовала 4 сентября, и партии предстоит наверстывать упущенное. Но, как считают эксперты, на случившемся скандале "Бутун Кыргызстан" уже заработала очки.



Напомним, что 3 сентября ЦИК отказал в регистрации этой партии. Повод – нарушения в ходе съезда партии и составления списка кандидатов в депутаты. На это указывал бывший депутат Жогорку Кенеша (парламента) Турсунбай Бакир уулу. По его словам, 19 августа на съезде утвержден предвыборный список, где он был указан кандидатом. Однако позже стало известно, что его вычеркнули. Это не единственное нарушение. Как сказал "НГ" политический директор фонда культурного развития народов "Кочевник" (Бишкек) Александр Собянин, "Бутун Кыргызстан" нарушила практически все пункты закона о выборах: "Центризбирком заслуженно отстранил их от выборов. Но накал страстей был таким, что власти испугались беспорядков". Лидеры "Бутун Кыргызстан" отстаивали свое право участвовать в выборах в суде Бишкека. У здания суда их поддерживали сторонники (см. "НГ" от 07.09.20). По мнению Александра Собянина, власть перепугалась, поскольку многочисленная группа агрессивной молодежи была готова к решительным действиям. "Таких сторонников у "Бутун Кыргызстан" много. Например, из киргизов в России, которых насчитывается до 1,2 млн (по официальным данным 700 тыс.). Мадумаров (Адахан Мадумаров – председатель "Бутун Кыргызстан". – "НГ") лидирует с большим отрывом от остальных политиков. Власть испугалась и допустила партию к выборам", – сказал Собянин.



Среди более 2 тыс. зарегистрированных в ЦИКе кандидатов – политики, учителя, бывшие и нынешние чиновники, артисты, журналисты, экстрасенсы, друзья и родственники криминальных персон и безработные. 639 человек, то есть почти каждый третий кандидат – безработный, сообщил киргизский информресурс 24kg.



По словам Александра Собянина, за каждой из партий "стоят российские силовики". "Но это не позиция РФ, а позиция отдельных российских групп – генералов, политиков, политологов и т.д. В Киргизии воспринимают любого русского генерала или силовика как глас и позицию России, хотя это не так. Позиция России может быть озвучена только одним человеком – президентом Владимиром Путиным", – подчеркнул Александр Собянин.



Кроме этого, у лидеров партий, по словам эксперта, нет ответа на вопрос о внешнем источнике дохода и его деньгах. "Киргизии нужны не деньги, а рабочие места. А это крупные инфраструктурные системные проекты", – полагает политолог.



По мнению Александра Собянина, деньги вброшены в Киргизию для дестабилизации и начнут работать в ближайшее время. Всплеск же активности придется на время после объявления итогов выборов, которые с большой долей вероятности будут сфальсифицированы.



"На членов избиркомов уже оказывается давление, к ним применяют кнут и пряник, чтобы две партии власти – "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" гарантированно прошли в парламент. Поэтому не будет необходимости выдумывать повод для беспорядков", – отметил Александр Собянин. При этом, как отмечает эксперт, если объявить реальные итоги выборов, на устойчивости президента это не отразится.



"Минусом для президента и его команды является то, что у них нет простых ответов на вопрос: что делать с вернувшимися на родину гражданами из России и других стран? Бюджет не получил миллиард мигрантских денег, а для них самих дома нет рабочих мест. Страна давно живет за счет кредитов. Как будет развиваться экономика – и на это ответа у власти нет. Что делать при закрытой "форточке", через которую отмывались российские, китайские, немецкие, турецкие, арабские деньги? Киргизская "прачечная" была самой крупной. Закрылась дыра на границе с КНР и Казахстаном, остановлен реэкспорт китайских товаров. Это главная почва для дестабилизации ситуации в стране", – сказал Александр Собянин.



Политолог назвал события в Белоруссии и Киргизии "одним процессом". По его мнению, проблемы могут начаться в Казахстане и Таджикистане. Собянин считает, что у Киргизии нет ни малейших шансов избежать негативных событий.