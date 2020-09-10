Комариный протест. Посольство РФ выразило сожаление в связи с закрытием русскоязычных отделений в школах Туркменистана

23:27 10.09.2020

Посольство России в Туркменистане выразило сожаление в связи с закрытием русскоязычных отделений туркменских школ. 7 сентября диппредставительство разместило на своем сайте информационное сообщение, в котором говорится, что русскоязычные отделения в ряде учебных заведений Ашхабада расформировали в связи с невозможностью соблюдения санитарных норм, введенных из-за COVID-19.



30 августа независимый новостной сайт turkmen.news опубликовал сообщение о прошедшей в этот день акции протеста родителей, оказавшихся буквально накануне начала учебного года в безвыходном положении в связи с тем, что около 1500 учащихся "русских" классов этой школы, а также их учителя фактически оказались на улице.



В тот же день Turkmen.news обратился с письменным запросом в посольство России, напомнив о статье 14 Договора о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года, в соответствии с которой страны обязывались поощряь изучение и распространение русского языка в Туркменистане и туркменского языка в России, и попросил прокомментировать ситуацию в 64-й школе.