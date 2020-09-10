В Северном Казахстане 10-й год не могут найти хозяев 6 старых... урановых рудников

00:06 11.09.2020

Бесхозные урановые рудники СКО не могут привести в порядок уже 10 лет



Земля ничья – заборов нет и пасется скот. Играют дети. В регионе один из самых высоких показателей по заболеваемости раком.



Заброшенные урановые рудники в регионе чиновники должны привести в порядок за 3 месяца. Решить эту проблему на республиканском уровне поручили к концу 2020 года. Но пока здесь нет даже забора. В опасной зоне играют дети и пасется скот, сообщает zakon.kz.



Охранять рудники некому. На балансе акимата они не стоят. Земля не оформлена. Таких в одном Северном Казахстане сразу шесть. И все развалины, передает Первый канал "Евразия".







Ограждения были вывезены. Сооружения здания были частично разобраны, разрушены. Также коммуникационные сети тоже были населением вывезены, - рассказывает руководитель областного департамента экологии Ерболат Умаров.



Надежда, что когда-нибудь разрушенные рудники снова запустят, а людям дадут работу, постепенно улетучилась. Нечего восстанавливать, да и в мире таким дедовским способом уран давно не добывают. Дорого и неэкологично. Деньги под консервацию планировали выделить еще год назад.



К сожалению, на этот год этих денег не нашлось. Предполагается, что в бюджете следующего года мы разработаем проектно-сметную документацию и начнем работы по новой консервации, ограждению и так далее. Вопрос находится под контролем Совета безопасности страны. Я думаю, что в следующем году эта системная работа будет проведена, - считает экс-министр энергетики РК Канат Бозумбаев.



Сразу не получилось, а потом деньги не дошли. Да еще и землю на баланс акимат не поставил.



"Земля не наша. Когда переведем в коммунальную собственность, ограждения будут, участковый появится. Он будем объезжать, смотреть", - говорит заместитель акима Айыртауского районадрес Жанапин.



Его полностью мы закрыли железом. Заварили, сделали насыпь, огородили проволокой и поставили знак. С бюджета денег не было выделено, это было сделано за счет сельхозтоваропроизводителей, - объясняет заместитель акима района им. Г. Мусрепова Нурлан Туребеков.



А пока земля ничья – заборов нет и пасется скот. Забредают случайные туристы. И только местным уже здесь делать нечего, точнее, брать. Периодические замеры радиации то показывают превышение нормы радиации, то нет. Но в регионе один из самых высоких показателей по заболеваемости раком.



До декабря разобраться с бумагами, снести развалины и поставить ограждения сразу на шести рудниках вряд ли успеют. Не районного это бюджета размах, и даже областному накладно будет. Но бороться за экологическую безопасность страны поручили именно так - на свое усмотрение и средства.