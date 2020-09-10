 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.09.2020
00:09  В Душанбе снесен 1-й президентский дворец (экс-здание ЦК Компартии Таджикистана)
00:06  В Северном Казахстане 10-й год не могут найти хозяев 6 старых... урановых рудников
Четверг, 10.09.2020
23:27  Комариный протест. Посольство РФ выразило сожаление в связи с закрытием русскоязычных отделений в школах Туркменистана
22:45  Киргизия после выборов, похоже, рванет, - В.Панфилова
22:32  Военные фантазии Аркадага. Дайте ему парабеллум...
22:23  Литва официально признала Свету Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". Почему не феей Винкс?
22:09  Теперь Навалыча точно замочат. Чужой среди своих...

21:52  Дядя, Путин - Я буду вести себя карашо... Мигрантов заставят подписывать соглашение о лояльности России
21:23  Взяты на взятке 1-й замакима Атырауской области Казахстана Таубаев и глава облуправления строительства Басаров
20:28  Обвиненная в шпионаже русская модель Playboy Галя Федорова найдена утопленной в Италии. Кого теряем...
15:28  Узбекистан выбирает, чья вакцина от COVID-19 для него лучше
15:26  Дефицит воды - угроза стабильности в Центральной Азии?
15:02  Внутриказахский разлом. Возврат "к корням" как путь к самооглуплению нации, - Мади Алимов
15:01  Первое тюркское мусульманское государство
14:59  Оставь одежду: США могут запретить импорт хлопка из Синьцзяна, - Н.Портякова
14:55  Цена спасения Тимура Кулибаева. Хакеры атакуют материал про поместье зятя Назарбаева
14:52  Путин отменил "прямую линию" общения с народом этого года. Онемел?
14:42  Аркадаг вздрючил свое правительство за "неспособность работать со СМИ"
14:39  Умер 41-летний глава АО "Узметкомбинат" Сергей Вьюненко
11:15  Объем теневой экономики Узбекистана составляет 48% от ВВП (245 трлн сумов), - данные УзбГосналога
11:05  Скончался каракалпакский (узбекский) сенатор и народный писатель Шарап Уснатдинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Северном Казахстане 10-й год не могут найти хозяев 6 старых... урановых рудников
00:06 11.09.2020

Бесхозные урановые рудники СКО не могут привести в порядок уже 10 лет

Земля ничья – заборов нет и пасется скот. Играют дети. В регионе один из самых высоких показателей по заболеваемости раком.

Заброшенные урановые рудники в регионе чиновники должны привести в порядок за 3 месяца. Решить эту проблему на республиканском уровне поручили к концу 2020 года. Но пока здесь нет даже забора. В опасной зоне играют дети и пасется скот, сообщает zakon.kz.

Охранять рудники некому. На балансе акимата они не стоят. Земля не оформлена. Таких в одном Северном Казахстане сразу шесть. И все развалины, передает Первый канал "Евразия".



Ограждения были вывезены. Сооружения здания были частично разобраны, разрушены. Также коммуникационные сети тоже были населением вывезены, - рассказывает руководитель областного департамента экологии Ерболат Умаров.

Надежда, что когда-нибудь разрушенные рудники снова запустят, а людям дадут работу, постепенно улетучилась. Нечего восстанавливать, да и в мире таким дедовским способом уран давно не добывают. Дорого и неэкологично. Деньги под консервацию планировали выделить еще год назад.

К сожалению, на этот год этих денег не нашлось. Предполагается, что в бюджете следующего года мы разработаем проектно-сметную документацию и начнем работы по новой консервации, ограждению и так далее. Вопрос находится под контролем Совета безопасности страны. Я думаю, что в следующем году эта системная работа будет проведена, - считает экс-министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Сразу не получилось, а потом деньги не дошли. Да еще и землю на баланс акимат не поставил.

"Земля не наша. Когда переведем в коммунальную собственность, ограждения будут, участковый появится. Он будем объезжать, смотреть", - говорит заместитель акима Айыртауского районадрес Жанапин.

Его полностью мы закрыли железом. Заварили, сделали насыпь, огородили проволокой и поставили знак. С бюджета денег не было выделено, это было сделано за счет сельхозтоваропроизводителей, - объясняет заместитель акима района им. Г. Мусрепова Нурлан Туребеков.

А пока земля ничья – заборов нет и пасется скот. Забредают случайные туристы. И только местным уже здесь делать нечего, точнее, брать. Периодические замеры радиации то показывают превышение нормы радиации, то нет. Но в регионе один из самых высоких показателей по заболеваемости раком.

До декабря разобраться с бумагами, снести развалины и поставить ограждения сразу на шести рудниках вряд ли успеют. Не районного это бюджета размах, и даже областному накладно будет. Но бороться за экологическую безопасность страны поручили именно так - на свое усмотрение и средства.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599771960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Парламентарии предлагают упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ
- Объем производства электронной промышленности РК за 3 года увеличат в 8,5 раз
- Совет Министров иностранных дел ШОС прошел в Москве
- В Nur Otan отреагировали на жалобы участников праймериз о препятствиях в ходе агитации
- Новые условия продажи сигарет вступают в действие со следующего месяца
- В Атырау задержали первого замакима области
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №407
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  