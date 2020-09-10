В Душанбе снесен 1-й президентский дворец (экс-здание ЦК Компартии Таджикистана)

00:09 11.09.2020

Бывший президентский дворец в Душанбе почти полностью снесен



В столице Таджикистана продолжаются работы по сносу бывшего здания ЦК Компартии страны, которое с 1992 года стало президентским дворцом в Душанбе.



Уже снесены правое крыло здания и основное здание, расположенное в центре комплекса. На этом месте планируется построить новое здание правительства Таджикистана.



Наш фотокорреспондент Абдуллох Гурбати побывал на месте и наблюдал за работой спецтехники.



Здание было построено в столице Таджикистана в 1957 году. В советские годы здесь располагался Центральный комитет Компартии Таджикской ССР.



После независимости в течение 25 лет здесь работали аппарат президента и правительство, пока в 2016 году они не переехали в новое здание. В последнее время тут работали мэрия Душанбе и Комитет по туризму.



Дворец сносят в рамках генплана столицы. Жители просили не сносить







Режиссер Аниса Сабири рассказала о трех причинах, почему нельзя сносить бывший Дворец президента.



"Во-первых, на мой взгляд, сносить здание в трудный для всего мира экономический период нецелесообразно, ведь средства на строительство нового здания, даже если это инвестиции из-за рубежа, можно было бы направить на более приоритетные для республики направления -образование, промышленность, малый и средний бизнес, сельское хозяйство и медицину", - считает она.



Историк Гафур Шерматов также выступил против сноса.



"Я считаю, что здание построено… по всем канонам архитектуры. Он имеет огромнейший запас прочности, как минимум на 300-500 лет. Когда нам говорят, что это здание выработало свой ресурс, это, по меньшей мере, не честно, это обман. Вы посмотрите на его гранитную облицовку, вы посмотрите на его чудесную архитектуру. Сохранять историю очень важно", - подчеркнул тогда Шерматов.



Знаменитый таджикский художник Фаррух Негматзаде предложил не сносить его, а разместить в нем Академию наук, институт или что-то другое.



"Добротное здание с множеством помещений и под снос?! Ведь прекрасное готовое учебное здание или под Академию Наук, институт, да вообще под все, что угодно!!!..." , - говорил он.



Против выступал и глава Демократической партии Таджикистана Сайджафар Усмонзода.