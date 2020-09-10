Команду еврея Зеленского заподозрили в... антисемитизме

07:28 11.09.2020

Против карантина протестуют хасиды и руководство западных областей

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает ошибкой разделение страны на карантинные зоны.

На этой неделе Украина вышла на третье место в Европе по количеству случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на статистику, обнародованную ресурсом Worldometer. В правительстве пока не собираются вводить жесткий карантин. Те ограничительные меры, которые применяются в эпидемиологических "красных зонах", вызывают протест местной власти. Помимо местных проблем, ситуация для Киева осложняется протестами хасидов, приехавших на паломничество в Умань.

Киев до конца сентября ввел запрет на въезд в страну иностранцев. Правительства Украины и Израиля заблаговременно призвали хасидов воздержаться от традиционного паломничества в Умань. От 20 до 40 тыс. человек в последние годы приезжали в середине сентября на могилу рабби Нахмана, чтобы отметить еврейский Новый год (Рош ха-Шана). В этом году из-за пандемии празднование хотели отменить, однако официального решения о запрете принято не было. Несмотря на закрытые для иностранцев границы, 2–3 тыс. хасидов все же смогли добраться до Умани. Источники в Киеве поясняют, что некоторые прибыли по медицинской визе, другие воспользовались лазейкой с транзитной поездкой. Только на этой неделе правительство ввело запрет на въезд в Украину иностранцев транзитом.



Паломники, которые уже прибыли в Умань, разгромили металлические ограждения, установленные, чтобы ограничивать количество людей у могилы цадика. В фонде рабби Нахмана пообещали провести воспитательную работу с хулиганами. Но при этом возмутились решением украинской стороны закрыть въезд в том числе для раввинов и врачей из Израиля. Как сообщило издание "Страна", фонд заявил: "Несмотря на то что до начала празднования осталось лишь несколько дней, так и остается нерешенным вопрос обеспечения въезда раввинов, медицинского персонала, работников, организаторов и меценатов. Фактически невозможность приезда указанных выше лиц является катастрофой, которая приведет к хаотическому проведению празднования". Эта ситуация, как отметил фонд, вызывает возмущение у паломников, поскольку они чувствуют себя беззащитными, а поэтому протестуют. В ход пошли такие определения, как "антисемитизм" и "геноцид". Президент Владимир Зеленский отреагировал, заявив, что Украина является страной с самыми низкими показателями антисемитизма в Восточной Европе. Он напомнил о собственных еврейских корнях: "Украинцам безразлично, является их президент евреем, христианином или мусульманином, пока он защищает интересы украинского народа".



Сейчас украинская власть ставит во главу угла эпидемиологическую безопасность. В стране с августа фиксируется всплеск заболеваемости коронавирусом. Ежесуточный прирост больных в сентябре держится на уровне 2,5 тыс., от 30 до 50 человек в день умирают вследствие болезни. Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в интервью изданию "Главком" отметил, что с началом учебного года ситуация ухудшится, поскольку вирус будет быстрее распространяться в коллективах. Еще летом рассматривалась возможность дистанционного обучения, однако многие родители выступили против такой формы. И теперь школы открылись с рядом указаний об особенностях работы в условиях эпидемии. Александрин считает, что ограничений мало: "Я не хочу пугать, но как инфекционист понимаю: в конце октября – начале ноября мы получим такую ситуацию, какая была весной в Италии или в Испании, когда в больницы будут привозить огромное количество больных и медики вынуждены будут выбирать пациентов, чьи шансы на выздоровление более высоки".



Минздрав Украины не исключает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации правительство может ввести карантинный режим "красной зоны" на всей территории страны. Но сейчас в правительстве осторожно относятся к такой перспективе, поскольку весенний опыт вызывает недовольство в обществе. Премьер-министр Денис Шмыгаль, которого цитируют украинские СМИ, на днях заявил, что тотальный карантин вводить не планируется: "Мы не видим экономической возможности остановить страну на две или более недель. Поэтому мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся, – "красные зоны", где локально закрываем передвижение людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепочки (заражения. – "НГ")".



Нюанс в том, что в конце августа Конституционный суд Украины рассмотрел иск Верховного суда о конституционности карантинных мер, которые действовали с марта по май. Однозначно неконституционным было признано решение об ограничении размера зарплат чиновникам в период карантина. В воздухе повис вопрос о законности решений о самоизоляции, запрете на передвижение, на проведение массовых мероприятий, запрете работы заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, отелей, фитнес-центров, заведений культуры; прекращении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок; отмене плановых госпитализаций пациентов, не больных коронавирусом, и т.д. Конституционный суд указал, что подобные ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина не могут быть установлены подзаконными актами, к числу которых относятся и постановления правительства. Но в связи с тем, что весенние ограничения уже не действуют, суд не выносил решение о том, были ли они конституционными. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский сказал в интервью "Интерфакс-Украина", что Конституционный суд рассматривает конституционность только тех документов, которые действуют сейчас, а не тех, которые уже утратили силу. Но уточнение суда не позволяет правительству снова вводить тотальные запреты.



Этим воспользовались местные власти в западных областях Украины, которые протестуют против присвоения им статуса "красная зона" и против карантинных ограничений. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в комментарии телеканалу "Украина 24" рассказал, что местная власть обратилась в Окружной административный суд Киева с иском о признании незаконным постановления правительства о делении страны на карантинные зоны. "Мы считаем, что такое решение могла принять Верховная рада Украины, а не кабмин. Правительство превысило свои полномочия. Это вопрос не только Ивано-Франковска, Тернополя и Черновцов, но и всех органов местного самоуправления. Мы должны показать, что решения в нашем государстве должны приниматься законно".



Киев