Москва мягко подталкивает Пекин и Дели к примирению, - Вл.Скосырев

08:26 11.09.2020

Китай и Индия договорились, что воевать не будут

Владимир Скосырев

10.09.2020



В Москве состоялась встреча глав МИД Индии и Китая. Как и ожидалось, прорыва в урегулировании пограничного конфликта не произошло. Но беседа, состоявшаяся в рамках министерского заседания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), показала, что стороны стремятся к деэскалации и обострение спора им не нужно. РФ в последние дни трудно похвастаться внешнеполитическими успехами, но индийско-китайские переговоры можно записать в ее актив. Ведь без закулисных усилий российских дипломатов диалог вряд ли имел бы место.



Контакт глав дипломатических служб двух азиатских гигантов на российской земле можно назвать второй попыткой развязать гордиев узел противоречий.



Первая попытка случилась четыре дня назад, когда на полях того же ШОС поговорили в сопровождении многочисленных помощников министры обороны. Тон беседы был конструктивным, но в Гималаях, там, где воинские подразделения непосредственно противостоят друг другу, атмосфера накалилась. Как писала "НГ" (см. номер от 07.09.20), впервые за 45 лет там раздались выстрелы. Правда, стреляли в воздух, никто не пострадал.



И вот второй раунд. В посольстве Индии в Москве "НГ" сказали: "Хотим завязать диалог и разрешить конфликт". Предусмотрена и встреча министров иностранных дел Индии Субраманиама Джайшанкара, Китая – Ван И, России – Сергея Лаврова. Но в трехстороннем формате проблема индийско-китайских отношений обсуждаться не будет.



Стоит напомнить в этой связи: Дели твердо придерживается принципа, что в услугах третьих стран для урегулирования двусторонних вопросов не нуждается. Такие услуги не раз предлагал президент США Дональд Трамп, но позитивного отклика со стороны Дели, насколько известно, не последовало.



В Москве в этом свете придерживались чрезвычайно осторожного курса. Индийский журнал India Today, взявший интервью у российского дипломата в Дели, называет этот курс "позицией невмешательства". "Мы не вмешиваемся, если только обе стороны не попросят нас вмешаться, – пояснил сотрудник посольства РФ. – Индия и Китай должны решить, примут ли они такое вмешательство или посредничество. В настоящее время мы не участвуем в разрешении споров между двумя странами. Мы сосредоточиваем усилия на создании позитивной атмосферы".



Но как эта позитивная атмосфера создается? Большевики, захватив власть в 1917 году, безоговорочно заклеймили тайную дипломатию. Но сегодня именно ее практикует Москва. Или, как сказал российский дипломат индийскому репортеру, сначала нужно убедиться, что все участники форума ШОС готовы и желают обсуждать вопрос. Иными словами, следует потолковать с кем надо за кулисами форума, где произносятся заранее подготовленные речи. И только после этого выдвигать свои инициативы.



Принесла ли эта дипломатия реальные плоды? Вопрос остается без ответа. Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, сказал "НГ": "Думаю, прорыва не удалось достичь. Никто не хочет войны. Но никто не хочет и отдавать свою территорию. Так что проблему, которая не решается более 60 лет, все равно быстро не решить. Тем не менее я не исключаю, что министры могут дать рекомендации политическому руководству. В результате смогут провести переговоры по видеосвязи премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин".



Китайская пресса воздерживается от каких-либо прогнозов по урегулированию с Индией. В репортаже "Жэньминь жибао", главного печатного органа Коммунистической партии, говорится лишь, что Ван И обменяется мнениями с главами МИД других государств – членов ШОС по международным, региональным и двусторонним проблемам.



Зато медиа Запада и Гонконга на комментарии не скупятся. Интернет-ресурс Conversation утверждает, что после выстрелов в воздух индийские и китайские солдаты занимают позиции в Гималаях на расстоянии всего в 200 метров друг от друга. Стрельба – прямое нарушение правил и норм, о которых с огромным трудом в 1993 году договорились Индия и Китай. Они провозгласили тогда, что на границе должна установиться атмосфера мира и спокойствия.



South China Morning Post предсказывает, что, поскольку ни одна сторона не желает идти на уступки, конфронтация может затянуться до зимы. Напряженность усугубляет чувство гнева, которое испытывают многие индийцы, считающие, что Китай не хочет восстановить статус-кво, существовавший до столкновений минувшим летом. Отставной индийский генерал Шаши Астана замечает по этому поводу: даже если обе стороны не хотят воевать, компромисса трудно достичь, поскольку лидеры не желают выглядеть слабыми в глазах своих граждан.