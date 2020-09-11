США формируют военную составляющую холодной войны с КНР, - В.Пироженко

08:34 11.09.2020 ВИКТОР ПИРОЖЕНКО | 11.09.2020



Конец августа – начало сентября были отмечены новыми антикитайскими усилиями администрации Трампа на военно-дипломатическом направлении. С этой точки зрения интересен очередной доклад Пентагона о военном развитии КНР и связанных с этим изменениях в области безопасности, вышедший в первых числах сентября.



Главная мысль доклада сводится к выводу о том, что "Пекин будет стремиться к созданию к середине века вооруженных сил, равных или в некоторых случаях превосходящих США". За этим последует утрата Вашингтоном военного превосходства в АТР и способность противостоять здесь Китаю.



Особую тревогу в Вашингтоне, как явствует из документа, вызывает тот факт, что КНР уже установила паритет с США по отдельным видам вооружений, а в некоторых областях, которые относятся к основе военной мощи США, превзошла их.



Фото: REUTERS Jason Lee



В докладе утверждается, что у КНР уже больше кораблей и подводных лодок – 350, в том числе 130 крупных надводных боевых кораблей, в то время как ВМС США по состоянию на начало 2020 года насчитывает примерно 293 корабля. НОАК располагает более чем 1250 баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования (БРПЛ) с дальностью действия от 500 до 5500 километров, тогда как арсенал Пентагона (не считая межконтинентальных баллистических ракет) не превышает 600 ракет с дальностью от 70 до 300 км.



Судя по докладу, Китай создал интегрированную эшелонированную систему ПВО и располагает "одним из крупнейших в мире контингентом передовых дальнобойных зенитных ракетных комплексов, включая российские С-300, С-400" и, собственно, китайского производства.



Общий вывод доклада таков: если стратегическая цель военного развития КНР и сопровождающая ее военная модернизация останутся без внимания, это будет иметь "серьезные последствия для национальных интересов США и безопасности международного порядка, основанного на правилах" (т. е. на сугубо американских эгоистических представлениях о международном порядке).



Откликаясь на доклад Пентагона, Гарри Казианис, видный американский эксперт, старший директор Центра национальных интересов (Никсоновский центр), в статье с характерным названием "Гегемония США может закончиться завтра роем дешевых китайских ракет" развивает идею принципиальной переориентации оперативных концепций армии США на военные действия с сопоставимыми по силе противниками, имея в виду Китай и Россию.



Проблема в том, что многочисленные войны США с повстанцами и террористическими группами атрофировали у американской армии тактические и иные навыки боевых действий с сопоставимым или равным по силе противником. Но, как утверждается в статье, ситуация здесь меняется и за последние несколько лет "оперативные концепции, такие как воздушно-морской бой и значительное увеличение военных расходов, заложили основу для того, чтобы Америка могла заново научиться сражаться в спорных военных условиях".



Беспокойство Казианиса вызывает тот факт, что Китай развивает свои вооруженные силы с конкретной целью "свести на нет военную ценность американских баз в регионе". Базы США на Окинаве и далее вплоть до Гуама в середине Тихого океана "теперь находятся в зоне досягаемости китайских ракетоносцев". Эксперт обращает внимание на то, что в докладе этот факт осознан как вызов и занимает "центральное место в стратегическом мышлении Пентагона".



Особое беспокойство в США вызывают боевые возможности китайских ракет среднего радиуса DF-21D и DF-26B, которые считаются "убийцами авианосцев". А авианосные ударные группы как раз являются основой военного присутствия США в АТР. Минобороны США 28 августа опубликовало даже заявление с критикой военных учений НОАК в Южно-Китайском море, которые сопровождались учебными стрельбами этими баллистическими ракетами.



По мнению Пентагона, такие учения, т. е. отработка Китаем защиты собственных границ, "еще больше дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море".



Фото: REUTERS US NAVY



Китайская Global Times отреагировала на критику Пентагона констатацией, что "США превращают Южно-Китайское море в геополитическую арену и морскую линию фронта для подавления Китая... НОАК не будет стрелять первым выстрелом, но DF-21D и DF-26B могут быть вторыми".



Таким образом, судя по всему, США делают упор на размещение ракет среднего радиуса действия вблизи КНР, чтобы сократить до критически минимального их подлетное время к целям на территории Китая, размещение систем ПРО для нейтрализации китайского ракетного ответа, создание военных баз вокруг КНР на новых территориях. Фактически США, выйдя из ДРСМД, копируют в общем ту же схему ракетно-ядерного противостояния против КНР, которую они внедряли против СССР.



Создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе сети перекрестных союзов для сдерживания Китая с явным упором на военную составляющую служит, по сути, выполнению перечисленных задач. Пока приоритет отдается "союзу четырех" из Австралии, Японии, Индии и собственно США в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии.



По замыслу Вашингтона, он должен стать ядром будущего азиатского НАТО, что на днях подтвердил замгоссекретаря США Стив Бигун: "Это реальность, что Индо-Тихоокеанский регион фактически лишен сильных многосторонних структур. У них нет ничего от стойкости НАТО или Европейского союза... Поэтому, безусловно, там есть запрос формализовать в какой-то момент подобную структуру". Бигун особо напомнил, что первоначально НАТО имел только 12 членов по сравнению с его 27 сегодня. Таким образом, "четверка", по его мнению, может начать со скромных притязаний, а далее "расти в своем членстве".



Пока результаты этой деятельности для Вашингтона весьма неоднозначны.



Система Aegis Ashore.



Система Aegis Ashore. Фото: Kyodo / REUTERS



Например, в июне Япония решила прекратить планы развертывания разработанной США системы противоракетной обороны Aegis Ashore. В Совнацбезе Японии идут дебаты об альтернативных вариантах сотрудничества с США по системам ПРО. В данный момент США и Япония обсуждают вопрос развертывания баллистических ракет средней дальности в Японии, о чем, в частности, шла речь 29 августа на встрече министров обороны США и Японии на военной базе США на острове Гуам.



На переговорах главы Пентагона Эспера и госсекретаря США Помпео в конце июля с их австралийскими коллегами Линдой Рейнольдс и Мэрисом Пейном американцы получили "три нет" от Австралии: нет постоянному присутствию американских войск на австралийской земле; нет часто заявляемому желанию Вашингтона построить большую военно-морскую базу США на западном побережье Австралии для выхода ВМС США не только на север – в Южно-Китайское море, но и на запад – в Индийский океан; нет американскому плану размещения ядерных ракет средней дальности в Австралии в качестве противодействия Китаю.



И в целом Канберра рассматривает выход США из договора о РСМД в августе прошлого года как ошибку. Максимум, на что соглашается Австралия, это совместные с США военные учения и поставки вооружений.



В начале сентября США предприняли антикитайский демарш, рассекретив гарантии безопасности Тайваню, данных еще администрацией Рейгана. Гарантии содержат обещания Вашингтона Тайбэю не устанавливать дату прекращения продажи оружия Тайваню, не проводить предварительных консультаций с Пекином по вопросу такой продажи и не консультироваться по вопросу пересмотра закона об отношениях с Тайванем, который является основой политики США в отношении острова. По этому закону Вашингтон обязуется "помочь Тайваню защитить себя" и является его главным поставщиком вооружения.



Главный ответственный в Госдепе за Восточно-Азиатское направление Дэвид Стилуэлл уточнил недавно, что "наши отношения с Тайванем не являются подмножеством наших двусторонних отношений с КНР", имея в виду материковый Китай, что фактически является явным нарушением принципа "одного Китая".



Госсекретарь США Майк Помпео.



Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: REUTERS Mike Segar



Фоном этой военно-дипломатической активизации США в АТР стали новые ограничения в отношении китайских дипломатов в Соединенных Штатах, о которых 2 сентября объявил госсекретарь США Майк Помпео.



Таким образом, имеет место наращивание Вашингтоном военного противостояния с КНР вблизи ее границ и попытки навязать Китаю гонку ракетно-ядерных вооружений, пока в классе вооружений "средней дальности". В итоге на данный момент активно формируется (помимо экономической и идеологической) также и военная составляющая холодной войны как всеохватывающей конфронтации, которую США стремятся навязать КНР. Источник - fondsk.ru

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