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Шефа спецслужб Казахстана уйгура Масимова подозревают в получении взятки от корейцев "Казахмыса"
09:18 11.09.2020

Британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) заинтересовалось ТОО "Корпорация "Казахмыс" (контролирующий акционер, по данным на 1 октября 2019 года, Эдуард Огай) и связью компании с бывшим премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым, сообщает telegram-канал Uzyn Qulaq со ссылкой на статью в британской "Financial Times".

Якобы в настоящий момент рассматривается решение о возбуждении уголовного дела, передает kz.media.

"В (SFO) рассматривают электронные письма, согласно которым в 2011 году для семьи на тот момент премьер-министра Карима Масимова была организована поездка во Францию. Путешествие могло обойтись минимум в 100 000 долларов США при том, что были определенные требования - чтобы перелет был осуществлен частным 12-местным самолетом, и их заселили в три смежных гостиничных номера парижского отеля Four Seasons George V, цена одной ночи в котором может доходить до 30 000 долларов США, также семья хотела посетить парижский Диснейленд. Все расходы взяла на себя ТОО "Корпорация "Казахмыс" и такая "услуга" может рассматриваться британским правосудием как взятка.

Электронные письма, которые изучают в (SFO), есть они и в распоряжении "Financial Times", относятся к 2011 году и были переданы казахстанским диссидентом, имя которого не называется. Ранее переписка, имевшая отношение к путешествиям Масимова и его семьи, была опубликована на портале "Республика", но она относилась к 2014 году.

В настоящий момент в лондонском филиале ТОО "Корпорация "Казахмыс" - "KAZ Minerals" заявили, что компания провела "тщательный анализ всей имеющейся корреспонденции и финансовых отчетов, как только ей стало известно об этом деле". Масимов же не ответил на запрос "Financial Times" о комментарии".

Авторы telegram-канала Uzyn Qulaq напоминают:

"Как мы писали ранее, именно лондонское подразделение "KAZ Minerals" является основным, через него на иностранные счета выводятся гигантские суммы - эта часть "схемы по выводу средств" реализуется через оффшорную компанию "Cuprum Holding Limited". Оффшор позволяет уходить от налогов с доходов от продажи значительной части добываемой в Казахстане меди и редких металлов, и в таком случае расследование (SFO) ставит под удар не только Масимова, но и Елбасы".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - knews.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599805080
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