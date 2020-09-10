Стыдно нет. Дорогой Тимур Аскарович! КазОлимпийцы взахлеб поздравляют Старшего зятя с "днюшкой"

09:19 11.09.2020

Олимпийцы поздравляют главу НОК Казахстана

К многочисленным поздравлениям в его адрес присоединились именитые спортсмены.



Сегодня, 10 сентября, свой день рождения отмечает глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Аскарович Кулибаев, сообщает zakon.kz.



К многочисленным поздравлениям в его адрес присоединились также именитые спортсмены #teamkz, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, передает Olympic.kz.



Тимур Аскарович! В этой прекрасный знаменательный день поздравляем Вас с днем Вашего рождения. Желаем здоровья, счастья и удачи. Вы очень многое делаете для спорта. Всегда оставайтесь таким и мы, спортсмены, Вас поддержим, - озвучила чемпионка ОИ-2000 по легкой атлетике Ольга Шишигина.



Уважаемый Тимур Аскарович! Примите искренние поздравления в день Вашего рождения. Желаю Вам успехов, процветания и самое главное - олимпийского здоровья!,- добавил обладатель "бронзы" Афин-2004 Дмитрий Карпов.



Сегодня день рождения одного из самых харизматичных, успешных и известных людей нашего времени - Тимура Аскаровича Кулибаева. Можно долго перечислять все сферы, в которых он занят и успешен. Я же коснусь той, о которой знаю лично - это спорт. Тимур Аскарович - президент Национального Олимпийского комитета Казахстана. При безумном графике, колоссальных эмоциональных затратах Тимур Аскарович находит время для общения со спортсменами и тренерами. Меня всегда восторгает и вдохновляет его человечность, простота и внимание, справедливость. Его внутренний свет, уверенность и позитив передается и заряжает. С днем Рождения, уважаемый Тимур Аскарович. Здоровья, счастья, удачи и благополучия,- пожелала обладательница трех олимпийских медалей Гюзель Манюрова.



Сегодня я хочу поздравить с днем рождения уважаемого человека – Тимура Аскаровича, главу Олимпийского комитета страны, который возглавляет наш спорт. Хочу поблагодарить за постоянную поддержку и внимание к олимпийцам. Желаю Вам крепкого здоровья, силу духа, неиссякаемой энергии и успехов новых начинаниях!,- сказал Елдос Сметов, серебряный призер Игр-2016 по дзюдо.



Уважаемый Тимур Аскарович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Хочется пожелать Вам здоровья, оптимизации, реализации задуманных идей и планов. Пусть удача всегда будет на Вашей стороне. Конечно же, семейного благополучия и большого человеческого счастья,- поздравила обладательница золотой медали Олимпиады-2012, "серебра" Игр-2008 и "бронзы" Рио-2016 Ольга Рыпакова.