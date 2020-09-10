 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.09.2020
10:23  Неученья тьма. Десятки тысяч студентов из Казахстана не могут попасть на учебу в Россию
10:12  Экс-глава Администрации УкрКомикПреза Богдан сбежал в Румынию и сурово обосрал соратников
09:45  Членов бьют, а ШОС крепчает, - С.Строкань
09:25  Для проведения реформ в Казахстане нужны именно реформаторы. Где взять? - А.Чеботарев
09:24  А еще я вязать могу... Зачем в КазПарламент наизбирали столько безмозглых баб?
09:19  Стыдно нет. Дорогой Тимур Аскарович! КазОлимпийцы взахлеб поздравляют Старшего зятя с "днюшкой"
09:18  Шефа спецслужб Казахстана уйгура Масимова подозревают в получении взятки от корейцев "Казахмыса"

08:36  Надо уметь отвечать. Наращивать влияние России в интернет-пространстве! - Д.Седов
08:34  США формируют военную составляющую холодной войны с КНР, - В.Пироженко
08:26  Москва мягко подталкивает Пекин и Дели к примирению, - Вл.Скосырев
07:28  Команду еврея Зеленского заподозрили в... антисемитизме
00:09  В Душанбе снесен 1-й президентский дворец (экс-здание ЦК Компартии Таджикистана)
00:06  В Северном Казахстане 10-й год не могут найти хозяев 6 старых... урановых рудников
Четверг, 10.09.2020
23:27  Комариный протест. Посольство РФ выразило сожаление в связи с закрытием русскоязычных отделений в школах Туркменистана
22:45  Киргизия после выборов, похоже, рванет, - В.Панфилова
22:32  Военные фантазии Аркадага. Дайте ему парабеллум...
22:23  Литва официально признала Свету Тихановскую "избранным президентом Белоруссии". Почему не феей Винкс?
22:09  Теперь Навалыча точно замочат. Чужой среди своих...
21:52  Дядя, Путин - Я буду вести себя карашо... Мигрантов заставят подписывать соглашение о лояльности России
21:23  Взяты на взятке 1-й замакима Атырауской области Казахстана Таубаев и глава облуправления строительства Басаров
20:28  Обвиненная в шпионаже русская модель Playboy Галя Федорова найдена утопленной в Италии. Кого теряем...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Стыдно нет. Дорогой Тимур Аскарович! КазОлимпийцы взахлеб поздравляют Старшего зятя с "днюшкой"
09:19 11.09.2020

Олимпийцы поздравляют главу НОК Казахстана
К многочисленным поздравлениям в его адрес присоединились именитые спортсмены.

Сегодня, 10 сентября, свой день рождения отмечает глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Аскарович Кулибаев, сообщает zakon.kz.

К многочисленным поздравлениям в его адрес присоединились также именитые спортсмены #teamkz, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, передает Olympic.kz.

Тимур Аскарович! В этой прекрасный знаменательный день поздравляем Вас с днем Вашего рождения. Желаем здоровья, счастья и удачи. Вы очень многое делаете для спорта. Всегда оставайтесь таким и мы, спортсмены, Вас поддержим, - озвучила чемпионка ОИ-2000 по легкой атлетике Ольга Шишигина.

Уважаемый Тимур Аскарович! Примите искренние поздравления в день Вашего рождения. Желаю Вам успехов, процветания и самое главное - олимпийского здоровья!,- добавил обладатель "бронзы" Афин-2004 Дмитрий Карпов.

Сегодня день рождения одного из самых харизматичных, успешных и известных людей нашего времени - Тимура Аскаровича Кулибаева. Можно долго перечислять все сферы, в которых он занят и успешен. Я же коснусь той, о которой знаю лично - это спорт. Тимур Аскарович - президент Национального Олимпийского комитета Казахстана. При безумном графике, колоссальных эмоциональных затратах Тимур Аскарович находит время для общения со спортсменами и тренерами. Меня всегда восторгает и вдохновляет его человечность, простота и внимание, справедливость. Его внутренний свет, уверенность и позитив передается и заряжает. С днем Рождения, уважаемый Тимур Аскарович. Здоровья, счастья, удачи и благополучия,- пожелала обладательница трех олимпийских медалей Гюзель Манюрова.

Сегодня я хочу поздравить с днем рождения уважаемого человека – Тимура Аскаровича, главу Олимпийского комитета страны, который возглавляет наш спорт. Хочу поблагодарить за постоянную поддержку и внимание к олимпийцам. Желаю Вам крепкого здоровья, силу духа, неиссякаемой энергии и успехов новых начинаниях!,- сказал Елдос Сметов, серебряный призер Игр-2016 по дзюдо.

Уважаемый Тимур Аскарович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Хочется пожелать Вам здоровья, оптимизации, реализации задуманных идей и планов. Пусть удача всегда будет на Вашей стороне. Конечно же, семейного благополучия и большого человеческого счастья,- поздравила обладательница золотой медали Олимпиады-2012, "серебра" Игр-2008 и "бронзы" Рио-2016 Ольга Рыпакова.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599805140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Парламентарии предлагают упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ
- Объем производства электронной промышленности РК за 3 года увеличат в 8,5 раз
- Совет Министров иностранных дел ШОС прошел в Москве
- В Nur Otan отреагировали на жалобы участников праймериз о препятствиях в ходе агитации
- Новые условия продажи сигарет вступают в действие со следующего месяца
- В Атырау задержали первого замакима области
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №407
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  