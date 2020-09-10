А еще я вязать могу... Зачем в КазПарламент наизбирали столько безмозглых баб?

09:24 11.09.2020 А зори здесь тихие. Чего ожидать от избранных в сенат женщин?



Председатель Центризбиркома РК Берик Имашев, подводя итоги недавно прошедших выборов в сенат, сделал акцент на такой особенности минувшей электоральной кампании, как многократно возросшая политическая активность представительниц слабого пола. Из семнадцати избранных депутатов пять – женщины. Это 29,4 процента, тогда как на предыдущих выборах, состоявшихся в 2014 и 2017 годах, данный показатель не превышал и 6 процентов. Но можно ли считать прибавление в женском полку сената поводом для гордости? Увы, однозначного ответа на этот вопрос нет.



Просто красавица?



Айгуль Капбарова – журналист (до прихода в парламент занимала должность директора/главного редактора газет "Шымкент келбеті" и "Панорама Шымкента"), член партии "Нур Отан" и просто "красивая казахская женщина" (как охарактеризовала ее бывший спикер верхней палаты Дарига Назарбаева) – снова стала сенатором от "третьего мегаполиса страны". Впрочем, несмотря на эти достоинства, далеко не все рядовые граждане возьмут в толк, чем объясняется любовь к ней со стороны выборщиков, 72 процента которых проголосовали за ее кандидатуру.

О деятельности этого депутата (а в сенате Айгуль Капбарова провела больше года) мы до сих пор знаем лишь понаслышке. Ее личная страница на официальном сайте верхней палаты парламента, конечно, не лишена некоторых подробностей, но содержащейся там информации явно недостаточно, чтобы делать выводы о том, насколько успешно или безуспешно она справляется со своими обязанностями. Взять перечень законопроектов, в работе над которыми участвовала Капбарова. В основном это ратификация разного рода конвенций и пролонгирование международных соглашений, что вряд ли потребовало особых усилий и проявления депутатского "я". Выступления и публикации (а сенатор от Шымкента не забывает свое недавнее прошлое и регулярно появляется в информационном поле) тоже не стали кладезем, из которого можно было бы почерпнуть информацию для размышлений. Это либо краткие агитки в стиле советской пропаганды, как то призыв к молодежи стать движущей силой в развитии Казахстана, либо телевизионные ток-шоу по сугубо узкой тематике.



Не приоткрыли завесу тайны и регулярные встречи депутата с населением во время традиционных выездов в регионы. Они все как под копирку. Например, год назад Капбарова встретилась с многодетной матерью из Шымкента, которая за счет государственных субсидий открыла свой пошивочный цех. Однако ни цель встречи, ни ее результаты так и не были озвучены – в местной прессе появилась лишь красивая картинка.



Такими же красивыми картинками пестрят новости, связанные с именем переизбранного сенатора, и сегодня. Сразу же после недавней победы на выборах она вместе с другим депутатом, Нурланом Бекназаровым, посетила фармацевтическое производство в Шымкенте. Как сообщает пресс-служба верхней палаты, сенаторы "обсудили вопросы обеспечения медикаментами и защитными средствами сотрудников медицинских учреждений и провизорных центров" и "лично проверили склады фармхаба". Какие выводы и действия последуют за такой "ревизией" и последуют ли вообще? – это снова осталось за кадром. Впрочем, подобные вопросы рождает едва ли не вся депутатская деятельность Капбаровой.



Еще в апреле она призывала с парламентской трибуны защитить людей в белых халатах: "Имеются случаи, которые указывают на незащищенность прав врачей. Доказательство тому – необеспеченность некоторых медицинских работников защитными средствами, несоблюдение санитарных правил и халатное отношение местных исполнительных органов к своей работе. В этой связи есть необходимость на законодательном и правовом уровне защищать врачей. Сейчас не время для каких-либо споров, поэтому думаю, что после улучшения ситуации в стране данный вопрос будет решен". Судя по сводкам Минздрава, ситуация уже давно улучшилась, а где же депутат со своими инициативами? Как говорится, большой и жирный вопрос.



Может, в социальных сетях Капбарова дает жару и зарабатывает очки для поддержания имиджа востребованного политика? Но и тут мимо. На ее странице в "Фейсбуке" можно увидеть разве что пару перепостов о ситуации с коронавирусом, да горячую поддержку телеобращения действующего главы по борьбе с этой напастью.



Единственное, чем серьезно "отметилась" Айгуль Капбарова, так это своим соучастием в подготовке одного из самых одиозных депутатских запросов последнего времени, озвученного с парламентской трибуны ее коллегой - Динар Нукетаевой. В своем обращении сенаторы усомнились в целесообразности существования смешанных школ, прямо назвав их одной из причин трагических событий в Кордайском районе.



Словом, наблюдая за деятельностью сенатора Капбаровой, поневоле вспоминаешь отпущенную когда-то Даригой Назарбаевой шутку о том, что этого депутата в парламент прислали по разнарядке – мол, мы просили женщину, и наше пожелание было учтено. Но неужели разнарядка на Капбарову поступила и на этот раз?



"Крепкий орешек"



А вот появление в сенате депутата от Кызылординской области Акмарал Альназаровой выглядит более оправданным. Во всяком случае, на первый взгляд. Кстати, прорваться в парламент она пыталась еще три года назад, но тогда звезды сошлись не в ее пользу.



Конечно, трудно угадать, что на самом деле привело доктора медицинских наук и, как говорят, педиатра от бога в большую политику. Но во властных структурах она присутствует уже давно: руководила областным управлением здравоохранения, была заместителем акима области, секретарем облмаслихата, зампредом областного филиала партии "Нур Отан". Словом, накопила приличный опыт.



При этом она умеет показать результат. Например, как отмечают наши коллеги, под ее неусыпным контролем прошла успешная оптимизация системы "скорой помощи" в регионе. Стоит отметить и ее способность выстраивать коммуникации: Акмарал Альназарова хорошо контактирует не только с властной вертикалью, но и с общественностью. Например, в качестве партийного функционера она регулярно проводила онлайн-конференции с населением, используя для этого "прямые эфиры" в соцсетях. В том числе и во время карантина, буквально на пальцах объясняя порядок выплаты пресловутых 42 500 тенге и оказания помощи в рамках акции "Біз біргеміз!". Кстати, во время этих эфиров выяснилось, что она умеет "держать удар" и готова даже к самым неудобным вопросам. А когда появились слухи, что руководство области вроде бы собирается "продавить" на выборах в сенат другую кандидатуру (племянника одного из влиятельных местных "агашек"), многие кызылординцы в соцсетях встали на сторону Альназаровой. Некоторые даже собирались писать в администрацию президента страны.



После своего избрания она не осталась в долгу – Альназарова единственной из представительниц прекрасного пола, прошедших в сенат на сей раз, публично поблагодарила своих земляков: "Хочу выразить признательность за оказанную мне Вашу поддержку! Наряду с высоким доверием я чувствую огромную ответственность. В ходе избирательной кампании посредством социальных сетей и мессенджеров было получено много наказов и конструктивных предложений. Все они будут учтены наряду с задачами, обозначенными в моей предвыборной программе. Хочу заверить, что приложу свой опыт и потенциал для дальнейшего развития региона".



Что же касается конкретных дел, то сенатор от Кызылординской области не стала долго запрягать и, можно сказать, взяла с места в карьер. Это и активное комментирование, разъяснение положений недавнего президентского послания, и рабочая поездка в родной регион. Кроме того, она вместе с вице-министром здравоохранения проинспектировала готовность области к предстоящему эпидемиологическому сезону. Отметив наличие проблем, сенатор прямо заявила: "буду вносить запрос в Министерство здравоохранения".



Словом, начало хорошее, дающее надежду на то, что Альназарова сможет проявить себя как незаурядный депутат. Единственное – если не подкачают "тылы". Для справки: имя новоиспеченного парламентария уже было втянуто в мутную историю с ДТП со смертельным исходом, одной из сторон в которой оказались близкие родственники ее супруга. Семья, как поговаривают, владеет крупным бизнесом в кызылординском регионе и, по некоторым данным, состоит в близком родстве с одним из прежних акимов области, ныне занимающим высокий государственный пост в центре...



Портрет с неизвестной



Не в первый раз участвовала в избирательной гонке и Ляззат Рысбекова, теперь новый сенатор от Западно-Казахстанской области. Правда, "дебютировала" она как претендент всего лишь на кресло депутата городского маслихата Уральска. И добилась своего, обскакав отпрысков других "агашек", тоже выставивших свои кандидатуры в этом забеге за депутатскими полномочиями. Впрочем, до сих пор довольно трудно сказать, принесло ли пользу городу ее пребывание в этом представительном органе. О периоде работы Рысбековой в маслихате подозрительно молчат и СМИ, и соцсети.



Вообще, эта фигура вызывает противоречивые эмоции. С одной стороны, она – женщина с активной гражданской позицией, успешный предприниматель (несколько лет назад выступила в роли учредителя гуманитарного колледжа), возглавляет региональную ассоциацию деловых женщин, занимается благотворительностью. Большой плюс – ее возраст: новоиспеченному сенатору всего 44 года, и на сегодня она самая молодая среди депутатов верхней палаты. С другой…



Даже сухие строчки биографии Ляззат Рысбековой заставляют задуматься относительно целостности этого образа. Прежде всего, в глаза бросаются кадровые качели. После успешной вроде бы карьеры в местном филиале "Казахтелекома" ее забросило в прокуратуру, где менее чем за год она поднялась от специалиста до помощника прокурора общего надзора (и это в двадцать с небольшим лет), затем снова отбросило назад – в "Казахтелеком", а уже потом прибило к берегам частного образования. В эту сферу Рысбекова, судя по ее многочисленным стажировкам за рубежами нашей родины, собиралась прийти всерьез и надолго. Но тут подвернулись выборы в сенат…



Увы, но в данном случае этот глагол кажется уместным. Похоже, что ребята из Телеграм-канала "Шежiре", говоря о сенаторе Рысбековой, попали в самую точку: "Казалось бы, новое лицо. Нарушение традиций. Сменяемость власти. Соответствие президентским квотам, ура. Ну да, только Ляззат Рысбекова - дочь бывшего депутата облмаслихата и бывшего ректора местного госуниверситета Туякбая Рысбекова. От ЗКО в сенат попал нужный человек, и все требования соблюдены. Чтобы было понятно - списки вот так и собираются наполнять "новыми лицами". Какое-то обновление, конечно, будет. На смену агашке придет чья-нибудь балдызка. Ее вес в семье поднимется, она со временем станет полноценной тате. Но главное - места в элите останутся у семьи".



Кстати, в пользу этой версии говорит и тот факт, что на предвыборных виражах Ляззат Рысбекова обошла более "весовые" (в региональном масштабе) фигуры…



Рупор



А зори здесь тихие. Чего ожидать от избранных в сенат женщин?

Переизбранная на второй срок сенатором от Северо-Казахстанской области Ольга Перепечина, возглавляющая в палате комитет по финансам и бюджету, вполне логично снова оказалась на своем месте. Плохой из нее депутат или хороший - не суть важно. Важно то, что она снова стала своего рода рупором негласных решений, принимаемых в тиши высоких кабинетов. Именно в этом контексте аналитики обычно рассматривают заявления данного депутата, будь то громкая цифра, касающаяся количества выведенных за рубеж денег, или же необходимость аудита проектов, которые профинансированы международными институтами развития и эффективность которых вызывает вопросы. Это своего рода месседжи элитам. В них неявно, не в лоб, но так или иначе озвучиваются приемлемые для всех заинтересованных сторон правила игры, нарушение которых грозит жесткими санкциями и потерей "иммунитета". И повторное избрание Перепечиной только доказывает то, что со своей задачей она справляется на "отлично", а также заставляет предположить: "мавра" еще рано отпускать, и его устами еще будут произнесены очередные громкие заявления.



Впрочем, надо отдать должное сенатору: и без этой "сверхнагрузки" она весьма достойно смотрится на своем месте. Перепечина регулярно озвучивает существующие риски "распыления госсредств", особенно в рамках реализации многочисленных государственных программ, бьет по деятельности огромного количества убыточных и неэффективных АО, нашедших приют под государственной крышей. Причем она не ограничивается упражнениями в словесной схоластике, а пытается доводить дело до конца. В частности, именно Ольга Перепечина вышла на министра национальной экономики с предложением внести в закон "О госимуществе" поправки, которые бы предусматривали в качестве основного критерия деятельности предприятий с государственным участием их безубыточность и прибыльность.



"Терра инкогнита"



А зори здесь тихие. Чего ожидать от избранных в сенат женщин?

Еще один сенатор Ольга Булавкина – новичок, представляющая Восточно-Казахстанскую область. Хотя она уже почти два десятка лет строит свою политическую карьеру, тем не менее, все еще остается человеком, известным исключительно в узких кругах. Судя по комментариям в социальных сетях, для большинства жителей региона новый сенатор – терра инкогнита: не то что о ее деятельности, даже ее имени многие жители ВКО никогда не слышали. И это несмотря на то, что она занимала видные посты – заместителя акима города Усть-Каменогорска, главы района, заместителя председателя областного филиала партии "Нур Отан". При этом, что удивительно, местные СМИ называют ее "железной леди" и взахлеб рассказывают о жизни Булавкиной. Правда, касаются эти рассказы вовсе не профессиональных достижений, а ее любви к экстремальному вождению, желанию спрыгнуть с парашютом и завести вислоухого кота…



Хочется верить, что выборщики сделали осознанный выбор (а набрала Ольга Булавкина более 90 процентов голосов) и что в сенате этот депутат проявит себя, а не станет еще одной бледной тенью, коих и так многовато в верхней палате парламента.



Автор: Асель Омирбек

10.09.2020 Источник - camonitor.kz

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