Для проведения реформ в Казахстане нужны именно реформаторы. Где взять? - А.Чеботарев

09:25 11.09.2020 В своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объявил о создании Агентства по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением главе государства, а его разработки назвал обязательными к исполнению всеми госорганами. Еще одно новшество – создание Высшего президентского совета по реформам, решения которого станут окончательными. Свое видение таких в чем-то неожиданных подвижек в системе государственной власти мы попросили высказать известного эксперта, директора Центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева.



Для проведения реформ в Казахстане нужны именно реформаторы

- На ваш взгляд, какие реформы предстоит разрабатывать вновь создаваемому агентству? В каких сферах они будут осуществляться - в экономической, а, может быть, и в политической?



- С учетом всех сбоев и провалов в системе государственной власти и управления, которые мы наблюдали в ходе борьбы с пандемией COVID-19, основной акцент, скорее всего, будет сделан на проведении институциональных реформ. Речь идет о принятии мер, призванных улучшить работу данной системы и ее элементов в лице различных госорганов. Уже сами намерения главы государства возродить АСПР и МЧС, создать Агентство по защите и развитию конкуренции, упразднить институт ответственных секретарей, сократить количество госслужащих и усилить ревизионные комиссии маслихатов находятся как раз таки в этом русле. Из анонсированных политических преобразований можно, в частности, отметить введение выборности сельских акимов местным населением и института общественного контроля. Однако пока речь идет только о мерах, которые можно реализовать в рамках Конституции РК. Тогда как серьезные политические реформы рано или поздно должны коснуться именно внесения изменений в Основной закон страны.

Если брать АСПР, то, скорее всего, оно сосредоточится на улучшении системы стратегического планирования, на осуществлении контроля за содержанием и реализацией стратегических планов центральных госорганов и программ развития регионов, на разработке мер по изменению структуры и функций различных исполнительных органов. Возможно также, что данное агентство будет заниматься реформированием местного самоуправления. С передачей в его ведение Комитета по статистике в число ближайших задач войдет и организация переписи населения.



Вместе с тем, пока нет ясности относительно компетенции будущего Высшего президентского совета по реформам. Если с его созданием будет упразднен Национальный совет общественного доверия, то тогда этот орган сосредоточится на разработке предложений по политическим и социально-экономическим реформам. Либо НСОД будет заниматься социальными и политическими вопросами, а вновь создаваемый совет – проблемами экономики и государственного управления.



- Не является ли возрождение такой структуры косвенным признанием того, что осуществлявшиеся до сего времени реформы не принесли желаемых результатов?

- Практически все происходящее в условиях пандемии, а также известные события в городах Арыс, Сатпаев, в Кордайском районе Жамбылской области четко показывают, что уровень дезорганизации и дисфункции в работе системы государственной власти и управления дошел до критической точки. Очень многое из сделанного раньше фактически обнулилось. Так что решение о воссоздании АСПР стало следствием всех этих негативных трендов.



- Не приведет ли создание агентства с прямым подчинением главе государства и Высшего президентского совета по реформам, решения которого станут окончательными, к нивелированию роли других ветвей власти – парламента и правительства?



- Парламент в любом случае будет осуществлять законодательное оформление всех решений соответствующего уровня, принимаемых президентом и возглавляемыми им структурами. Хотя деятельность парламента давно требует повышения уровня эффективности посредством предоставления его депутатам права самостоятельной законотворческой инициативы без необходимости получения одобрения от правительства. А это уже вопрос конституционного реформирования.



Многое также будет зависеть от партийного и персонального состава мажилиса, который сформируется по итогам предстоящих выборов. Если же никаких улучшений по этим двум моментам в обозримой перспективе не произойдет, то тогда вновь создаваемым структурам и самому главе государства придется брать на себя всю полноту ответственности за принимаемые решения. Хотя влиятельный и дееспособный парламент сейчас необходим как никогда и обществу, и самой власти.



Что касается правительства, то совет и агентство, очевидно, станут дополнительными инструментами контроля за его деятельностью со стороны президента. В рамках текущей конфигурации государственной власти (с Ак-ордой и "Библиотекой") это, видимо, необходимый шаг, призванный заставить кабмин и вообще всю вертикаль исполнительной власти работать реально и продуктивно. Правда, в формуле, озвученной Касым-Жомартом Токаевым в прошлом году, о правительстве говорится как об органе, подотчетном народу. Но для этого одновременно с институциональными реформами следует проводить и политические преобразования, которые бы способствовали укреплению гражданского общества и его институтов.



- Не станет ли это агентство чем-то вроде Госплана, а реформы окажутся где-то на периферии его внимания?



- Честно говоря, в сфере государственного планирования давно следовало бы навести порядок. Так, стратегические планы госорганов пишутся на пять лет, а действуют почему-то три года. Соответствующая частота изменений, вносимых в эти документы, не позволяет довести их до завершения. Индикаторы выполнения многих планов оставляют желать лучшего. Чаще всего это цифры израсходованных бюджетных средств, за которыми не видны конкретные практические результаты. К тому же не предусмотрена практика обязательной публичной отчетности министров и председателей агентств за выполнение стратегических планов руководимых ими госорганов на заседаниях правительства или в ином формате. Аналогичная ситуация наблюдается и с программами развития регионов. Поэтому если АСПР удастся улучшить положение дел в данной сфере, то это станет заметным шагом вперед в процессе государственного строительства.



- Если действительно ставится задача провести реформы, то насколько далеко готов пойти президент К.-Ж. Токаев? Что конкретно может подразумеваться под реформами? Если бы это было в вашей воле, то что бы предложили лично вы?



- Реформы институционального и политического характера схожи с косметическим и капитальным ремонтом жилья соответственно. Именно на первые из них сейчас делает акцент глава государства. Тогда как вторые в силу ряда обстоятельств он пока не готов проводить масштабно, о чем дал понять еще в прошлом году на первом заседании Национального совета общественного доверия. Участвуя в работе этого органа, я уже внес свои предложения. В частности, они касаются разработки и принятия нового закона "О политических партиях", призванного улучшить условия для их создания и участия в политической жизни страны, а также закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан", который должен способствовать максимальному участию граждан в решении вопросов местного значения. Но последнее слово в этом плане остается за руководством страны.



В целом институциональные меры, включая налаживание системы стратегического планирования и усиление отчетности исполнительных органов, в текущих условиях необходимы. Однако не менее важными являются и политические преобразования, затрагивающие избирательный процесс, деятельность парламента, маслихатов, Уполномоченного по правам человека, регулирование сферы межэтнических отношений, права политической оппозиции и СМИ. Не исключено, что определенные шаги по этим и другим направлениям войдут во второй пакет реформ Касым-Жомарта Токаева. Вместе с тем целесообразно, чтобы эти реформы уже носили завершенный характер и способствовали достижению целей и задач, озвученных еще в предвыборной программе президента.



- Есть ли в нашей стране и конкретно во власти люди, способные осуществить реальные и полезные для государства реформы? Кого бы вы предложили привлечь для такой работы?



- Любые реформы способны осуществить только те люди, которые понимают их значимость и непосредственно в них заинтересованы, а не те, кто просто будет выполнять соответствующие поручения руководства. Среди действующих чиновников и парламентариев есть немало людей с серьезным профессиональным опытом и соответствующими качествами. Однако если у них по каким-либо причинам, что называется, "душа не лежит" к проведению тех или иных реформ, то проку от их участия в этом деле не будет. Поэтому необходимо серьезное обновление управленческих кадров на самых разных уровнях посредством привлечения, прежде всего, уже состоявшихся и достаточно успешных людей из сферы бизнеса, неправительственного сектора, экспертной среды и даже оппозиции. Иначе говоря, для проведения реформ требуются именно реформаторы. Консерваторам и равнодушным здесь делать нечего.



Автор: Кенже ТАТИЛЯ

11.09.2020 Источник - camonitor.kz

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