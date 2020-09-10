Членов бьют, а ШОС крепчает, - С.Строкань

09:45 11.09.2020

Шанхайская организация сотрудничества укрепляет взаимодействие на фоне конфликта Индии, Китая и Пакистана



Главы МИД стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проводят двухдневную встречу в Москве, главной темой которой стало многостороннее сотрудничество в решении ключевых проблем безопасности в Евразии. В приветствии участникам встречи президент РФ Владимир Путин выразил удовлетворение "укреплением взаимодействия" в рамках ШОС. Между тем встреча СМИД ШОС проходит на фоне эскалации в отношениях между тремя членами организации - Индией, Китаем и Пакистаном. Учитывая это, особое внимание было привлечено к состоявшейся в четверг на полях мероприятия трехсторонней встрече глав МИД России, Индии и Китая в формате РИК, после которой индийский и китайский министр продолжили общение тет-а-тет.



Работа ШОС в многостороннем формате проходит на фоне все более негативного фона в отношениях сразу трех членов организации - Индии, Китая и Пакистана, вовлеченных в усиливающееся региональное противостояние.



Деликатность ситуации состоит в том, что Дели, Пекин и Исламабад вынуждены сегодня вести диалог за общим столом ШОС, при этом придерживаясь противоположных взглядов по поводу ответственности за региональную напряженность и террористическую угрозу.

Прошедшая на прошлой неделе в Москве на полях совещания глав Минобороны стран ШОС и ОДКБ встреча министров обороны Индии и Китая Раджнатха Сингха и Вэй Фэнхэ, ставшая первым контактом высокопоставленных представителей двух стран после самого серьезного за последние полвека обострения пограничного конфликта в Гималаях, так и не привела к деэскалации. После того как пообщавшиеся в Москве тет-а-тет Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ разъехались по домам, на линии контроля в Восточном Ладакхе началась новая игра мускулами с предупредительной стрельбой.



Как заявили в Минобороны Индии, китайские военнослужащие попытались сблизиться с одним из передовых индийских подразделений на линии контроля.



По версии Дели, в ходе инцидента солдаты Народно-освободительной армии Китая произвели несколько выстрелов в воздух в попытке запугать индийскую сторону.

"Индийские войска не совершали нарушений в районе линии контроля и не прибегали к использованию каких-либо агрессивных средств, в том числе к стрельбе",- отмечается в заявлении Минобороны Индии. По версии Дели, китайские военнослужащие по-прежнему нарушают двусторонние соглашения и осуществляют "агрессивные передвижения".



Китайская сторона излагает свою версию случившегося, кардинально отличающуюся от позиции Дели.



Как заявил представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли, это индийские военнослужащие пересекли линию контроля в Восточном Ладакхе и открыли предупредительный огонь.

"Действия индийской стороны серьезно нарушили наши договоренности, привели к напряженности, это серьезная военная провокация. Китай по дипломатическим и военным каналам сделал Индии строгое представление, призвав индийскую сторону немедленно прекратить опасные действия",- вторил ему официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



Реакция Дели на заявление китайского МИДа последовала незамедлительно. Как заявил представитель вооруженных сил Индии Аман Ананд, Пекин ведет провокационную деятельность и своими обвинениями в адрес Индии пытается ввести в заблуждение китайскую и международную общественность.



Тяжелая судьба отношений Индии и Китая

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Уже в день открытия заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС, ведущая индийская газета The Hindustan Times со ссылкой на военные источники сообщила о том, что стороны перебрасывают новые войска к линии контроля.



"Китай сосредоточил в Ладакхе и соседних с ним пограничных регионах 50 тыс. военнослужащих, танки, артиллерию, 150 истребителей и ракетные системы ПВО. На концентрацию китайских войск ВС Индии отвечают аналогичным образом",- цитирует The Hindustan Times представителя Минобороны Индии.



В свою очередь, другое ведущее издание Asian Age со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о том, что накануне заседания СМИД ШОС Индия привела в повышенную готовность свои войска на границе с Пакистаном. "После получения разведданных о возможности нарушений Пакистаном двусторонней границы индийские армейские части и пограничные войска были приведены в состояние повышенной боеготовности. Есть конкретные свидетельства того, что Китай может использовать Пакистан, чтобы отвлечь внимание Индии от событий в Ладакхе, где на индийско-китайской линии контроля сохраняется военная напряженность",- сообщил Asian Age информированный источник в Минобороны Индии.



О чем еще говорили на заседании ШОС

В этой ситуации новым окном возможностей для сближения позиций сторон должна была стать состоявшаяся в четверг в формате рабочего обеда трехсторонняя встреча глав МИД Индии и Китая Субраманияма Джайшанкара и Ван И с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, после которой главы дипломатических ведомств Индии и Китая продолжили общение с глазу на глаз.



Подробности встречи, завершившейся в четверг вечером, не сообщаются: стороны от комментариев воздержались. Глава МИД Индии предпочел публично прокомментировать свое общение с российским коллегой, при этом не упомянув китайского.



"Очень приятно встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, на этот раз лично. Прекрасные переговоры, которые отражают наше особое и привилегированное стратегическое партнерство",- написал глава МИД Индии в Twitter.



По итогам трехсторонней встречи в формате РИК индийский министр сопроводил свой комментарий фотографией, на которой три министра иностранных дел с торжественными лицами стоят под национальными флагами своих стран.



Спасибо за теплый прием. Индия принимает эстафету председательства ШОС",- подвел итог Субраманиям Джайшанкар.



В свою очередь, в заявлении МИД РФ, распространенном по итогам встречи, отмечается, что "министры обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в формате Россия-Индия-Китай, а также обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня".



"Подчеркнуто, что совместное развитие и взаимодействие трех стран играют важную роль в обеспечении глобального экономического роста, мира и стабильности",- говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.



Сергей Строкань

"Коммерсантъ" от 10.09.2020,