Экс-глава Администрации УкрКомикПреза Богдан сбежал в Румынию и сурово обосрал соратников

10:12 11.09.2020 Бывший соратник Владимира Зеленского наговорил на побег

Экс-глава офиса президента Украины заявил, что уехал в Румынию после публикации интервью



"Коммерсантъ" от 10.09.2020,



Андрей Богдан, возглавлявший офис президента Украины Владимира Зеленского с июня 2019 по февраль 2020 года, дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. В ходе беседы он назвал себя единственным компетентным политиком, который был в окружении главы государства. По словам господина Богдана, Владимир Зеленский слишком ведомый и во всем прислушивается к своему окружению, в котором есть откровенные предатели и даже агенты Москвы. Прямо во время трансляции интервью на YouTube-канале господина Гордона Андрей Богдан заявил, что ему угрожали, так что он был вынужден уехать в Румынию.



Первый глава офиса президента Украины после избрания Владимира Зеленского, Андрей Богдан, вечером в среду заявил о своем бегстве из страны. "В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу, а за всеми моими приключениями теперь следите тут,- сообщил он в Facebook и дал ссылку на Telegram-канал - "Тесла Богдана". На него уже подписались свыше 6 тыс. человек, но ни одного поста там нет до сих пор.



Сообщение об отъезде появилось на странице политика в те минуты, когда интервью Дмитрию Гордону транслировалось на YouTube-канале журналиста. В общей сложности их разговор длился больше четырех часов. При этом никаких подтверждений, что политик действительно уехал в Румынию нет, в то время как само утверждение выглядит сомнительным. Во-первых, расстояние от Киева до румынской границы составляет 540 километров, и крайне маловероятно, что господин Богдан успел за время интервью получить угрозы, оперативно среагировать на них и выехать их страны. Во-вторых, упоминание о румынской границе может быть отсылкой к роману "Золотой теленок", герой которого - Остап Бендер, пересекает ее в конце книги.



Напомним, Андрей Богдан покинул свой пост в феврале 2020 года, и на его место пришел Андрей Ермак, который до этого занимал похожую должность - помощника президента. При этом, по данным украинского издания "Новое время", между политиками был серьезный конфликт, который и привел к отставке господина Богдана. Ходили слухи даже о драке между мужчинами, но Андрей Богдан это отрицает.



В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан действительно сказал немало вещей, которые могли не понравиться украинским властям.

Например, в самом начале разговора он явно дает понять, что играл ключевую роль в политической карьере Владимира Зеленского и был самым компетентным членом его команды. "Когда мы начали всерьез разговаривать про это (президентские выборы.- "Ъ") весной 2019-го года, их познания в этой сфере были… ну просто не то что нулевые, а минусовые,- сказал он о бывших коллегах.- Они снимали фильмы про это (имеется в виду сериал "Слуга народа", где Владимир Зеленский сыграл президента Украины.- "Ъ"), но как оно в жизни происходит, абсолютно не знали. Они пробовали нанять каких-то людей, там было много, но суть тех людей была заработать деньги или порассказывать какие-то сказки. Иногда я не выдерживал". На уточняющий вопрос Дмитрий Гордона, был ли в команде президента Зеленского кто-то еще, кто понимал, "как функционирует государство", его собеседник ответил отрицательно. "Не хочу как бы… (эти люди мне.- "Ъ") бывшие, но друзья. Но нет",- сказал он.



Даже правильно говорить по-украински, как утверждает уроженец Львова Андрей Богдан, президента Зеленского научил именно он - начиная с декабря 2018 года. "Четыре месяца в моем присутствии никто не имел права говорить по-русски. Порошенко, зная эту проблематику, думал его (Владимира Зеленского.- "Ъ") изловить на этом бэканье, мэканье, переходе на русский",- рассказал он.



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При этом на вопрос, кто оказывает наибольшее влияние на Владимира Зеленского, Андрей Богдан ответил очень неожиданно. Хотя украинские СМИ не раз указывали, что господин Зеленский во всем слушается свою супругу Елену, господин Богдан назвал совсем малоизвестного человека: депутата Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко. "Ты же видишь: на эфирах он постоянно появляется,- аргументировал свою позицию господин Богдан.- Чиновников офиса президента там нет. Я ходил всегда и своих замов заставлял. Но если ты не умеешь общаться, если тебе нечего сказать, то ты и работать не умеешь. Сейчас никто не ходит. Они боятся. Поэтому они выставляют в эфиры самого умного у них".



Значительная часть интервью была посвящена бывшему президенту Украины - Петру Порошенко. Поначалу Дмитрий Гордон неоднократно переспрашивал собеседника: посадил бы он господина Порошенко, будь у него такая возможность, или нет. "У меня есть к нему личные (неприязненные.- "Ъ") чувства,- ответил господин Богдан.- Если бы я это сделал, это было бы просто идеально вылизанное, доказанное, каждое слово имело бы бумажечку, каждое бы событие было бы высвечено со многих ракурсов. Это было бы идеальное дело".



При этом некоторые высказывания Андрея Богдана явно играют на руку господину Порошенко. В них он предстает очень важным политическим игроком, с которым советуются чиновники офиса господина Зеленского.

"Я не знаю, но слышал, что некоторые чиновники офиса президента часто бывают в "Санаханте" (магазин брендовой одежды Sanahunt в Киеве, при котором есть ресторан Sanahunt Lounge.- "Ъ") где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Но эти совпадения бывают очень-очень часто",- рассказал бывший чиновник. Позже в ходе разговора он проболтался, что речь идет об Андрее Ермаке, из-за которого он лишился поста.



Кроме того, Андрей Богдан заявил, что самым профессиональным правительством за историю страны считает правительство Владимира Гройсмана, который был премьером при Петре Порошенко. Правда, Андрей Богдан оговорился, что "если бы не Петр Алексеевич", успехи Владимира Гройсмана могли бы быть еще лучше. Наконец, с явным уважением господин Богдан высказался о единственном министре, который сохранил пост со времен Петра Порошенко - главе МВД Арсене Авакове. "Просто посмотри, кого увольняют. Это люди с прозападными взглядами на развитие страны,- обратил внимание господин Богдан.- Последний, кто самостоятельно и четко фиксирует свою позицию,- Аваков. И Аваков - ключевое. Что говорят, что передают умные люди? Они передают, что план России по Украине - это не прямая военная агрессия".



Затронул Дмитрий Гордон и тему с задержанием 33 россиян в Белоруссии, якобы причастных к частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Говоря об этом, Андрей Богдан поддержал уже звучавшую в украинских СМИ версию: якобы рабочее предложение по охране нефтяных вышек в Венесуэле действительно сделали украинские спецслужбы от лица закрытой ЧВК "Мар". Однако в самолет Минск-Стамбул вместе с наемниками должен был сесть агент Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы в небе над Украиной симулировать плохое самочувствие. Самолет должны были экстренно посадить в Киеве или Одессе, и вместе с госпитализацией "больного" задержать разыскиваемых на Украине людей.



Однако, как утверждают украинские СМИ и подтверждает Андрей Богдан, операция сорвалась из-за предательства в окружении Владимира Зеленского. "Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, фактически признался, что он его совершил",- рассказал Андрей Богдан, не называя имени звонящего. Он лишь намекнул, что этот человек входит в "самое ближайшее" окружение президента и звонил он не в Москву, а куда-то еще. По мнению господина Ермака, эта история сильно навредила имиджу Украины в глазах Запада.



Как в Минске задержали россиян, якобы имеющих отношение к "ЧВК Вагнера"

Стоит отметить, что 1 сентября, выступая с трибуны Верховной рады, один из депутатов, Гео Лерос, прямо обвинил человека из окружения президента в работе на "Главное управление разведки РФ" (ГРУ, сейчас называется Главным управлением Генштаба России.- "Ъ"). И это был именно главный оппонент Андрея Богдана - Андрей Ермак. Весьма критично господин Лерос высказался и о самом президенте Зеленском. "Зеленский мне враг, потому что мне враг каждый, кто работает против интересов нашего государства,- сказал он.- Человек в период с начала каденции за полгода настолько сильно изменился, и он еще больше трансформировался за это короткое время - с февраля по сентябрь". Отметим, что именно в феврале господин Ермак сменил господина Богдана на посту главы президентского офиса.



Правда, по словам Андрея Богдана, к выступлению Гео Лероса он непричастен, как и в целом к информационной кампании против Андрея Ермака. "Я не являюсь пиарщиком. У меня нет журналистов. Это последнее, на что бы я в своей жизни тратил деньги. Это просто глупость. Я не вижу кампании по дискредитации Ермака",- заверил он.



Однако автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин все же связывает выступления против Владимира Зеленского и Андрея Ермака в одну цепь. "Дискредитируя Ермака, Богдан работает на ослабление Зеленского. Тут есть и личные мотивы, и политический расчет. Зеленский сделал ошибку, когда приблизил такого человека к себе. А ему в свое время активно советовали этого не делать. Богдана он назначил фактически назло этим советчикам,- сказал "Ъ" господин Скоркин.- Заказчики могут быть как со стороны олигархии, так и со стороны игроков внутри команды. Тот же Аваков, которого Богдан назвал в интервью Гордону "последним прозападным политиком" в команде Зеленского".



Кирилл Кривошеев Источник - kommersant.ru

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