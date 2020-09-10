Неученья тьма. Десятки тысяч студентов из Казахстана не могут попасть на учебу в Россию

10:23 11.09.2020

Елена Черненко, Александр Константинов, "Коммерсант", 10 сентября



Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду выразил надежду на то, что до конца месяца студенты из Казахстана смогут въехать в Россию для прохождения обучения в российских вузах. Речь идет о более чем 70 тыс. студентов, которые из-за связанных с коронавирусом ограничений не могут начать учебу либо продолжить ее. Когда будут сняты ограничения для других категорий граждан и возобновлено авиасообщение, в МИД РФ даже не берутся прогнозировать.



Сергей Лавров и его казахский коллега Мухтар Тлеуберди были рады увидеться наконец офлайн. Глава МИД Казахстана приехал в Москву на заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое в четверг тоже пройдет вживую, что по нынешним временам само по себе уже кажется достижением. Участников встречи, как и освещающих ее журналистов, попросили представить свежие справки об отсутствии COVID-19 - все же речь идет о делегациях из восьми государств-членов, в ряде которых ситуация с коронавирусом далека от стабильной.



В Казахстане ситуация не так плоха, как это было в середине лета, когда властям пришлось вновь ужесточать ослабленные было ограничительные меры. За вторник местные врачи зафиксировали 73 новых случая заражения. Всего в Казахстане число инфицированных достигло 106 498. Умерло 1640 человек.

В пересчете на общую численность населения зараженных там меньше, чем в России, однако российские власти пока не спешат открывать гражданам Казахстана въезд на свою территорию кроме как на лечение или к ближайшим родственникам.

Больше всего от этого страдают студенты, обучающиеся в российских вузах. Таковых более 70 тыс. человек. Больше половины оплачивают учебу сами.



1 сентября в сторону российской границы выехал автобус с 40 казахскими студентами (трансфер организовала правящая партия "Нур-Отан"), однако ему пришлось развернуться. В соцсетях много отчетов других казахских студентов, которые пытались попасть в Россию разными маршрутами, но также не преуспели. Предоставляемое рядом российских вузов дистанционное обучение большинство не считает полноценной заменой живому учебному процессу.



Гражданка Казахстана Мария Степанова, поступившая в СПбГУ на факультет международных отношений, переживает, сможет ли она вообще начать обучение в этом семестре. Но говорит, что иного выбора, кроме как ждать решения правительства РФ, у нее нет. В соцсетях казахские студенты обсуждают целесообразность попыток въезда в Россию по поддельным документам на лечение. Но для девушки это не вариант. В разговоре с "Ъ" она сказала, что не хочет нарушать миграционное законодательство.

Дине Маргановой, студентке второго курса магистратуры СПбГУ по специальности "международная журналистика", повезло больше. В ее группе из пяти дней четыре - дистанционные, и она имеет практически полный доступ к тем знаниям, которые получают ее российские одногруппники. "Мой университет отнесся к моей ситуации с большим пониманием, заботливо. Со стороны вуза мне были направлены правила, которые я должна буду выполнить по приезде: пройти двухнедельный карантин, сдать два раза ПЦР-тест (один перед выездом в Россию, другой по завершении карантина), и после этого могу приступать к очному обучению",- рассказала она "Ъ". Но, когда ей разрешат въехать, девушка не знает. В ожидании новостей Дина мониторит страницы посольства Казахстана в России и России в Казахстане, читает студенческие чаты. Но ничего конкретного казахским студентам пока никто не говорит.



Со схожей проблемой столкнулись обучающиеся в России или поступившие в российские вузы студенты из многих других стран.

Казахские власти направили ходатайства о том, чтобы их студентов пустили в Россию, в МИД РФ, Министерство науки и высшего образования, а также в российские вузы. МИД и Минобразования выступают за то, чтобы учащимся разрешили въехать, но решение принимает Оперативный штаб под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Мухтаром Тлеуберди Сергей Лавров выразил надежду на то, что проблема скоро будет снята. "Мы хотим, чтобы наши соседи были среди первых, кто к нам приедет на учебу. Конкретные сроки будут определены в ближайшее время... И я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт",- сказал он. При этом министр дал понять, что въезд планируется сделать поэтапным.

Прогнозировать, когда откроются границы для других категорий граждан и когда возобновится регулярное авиасообщение между двумя странами, он не стал. "Это зависит исключительно от эпидемиологических властей, они находятся в контакте,- сказал Сергей Лавров.- В конце августа в Москве состоялись соответствующие переговоры, есть общее понимание, что мы хотим как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Надеюсь, что и борьба с коронавирусом, и общая ситуация с пандемией позволят это сделать в обозримом будущем".