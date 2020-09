Переизбрание Трампа - крест на НАТО? Будущее альянса – под вопросом, - В.Кудрявцев

12:34 11.09.2020

ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ | 11.09.2020 |



Недавно авторитетное политическое издание Америки The Hill опубликовало статью, позиция автора которой должна вызвать беспокойство у всех сторонников трансатлантического единства и НАТО, а особенно у восточно-европейских сателлитов США – Польши и стран Балтии. На нехорошие мысли их должно навести уже название материала – "Размещение войск США в Польше – плохая идея".



Основные положения публикции сводятся к следующему: Америка продолжает цепляться за "ущербные" внешнеполитические концепции и институции из прошлого, в частности упрямо "защищает" Европу, хотя реалии НАТО не изменились – европейцы занимаются чем угодно (коронавирусом, экономикой, Ливией, мигрантами), но только не собственной обороноспособностью (даже армии Великобритании и ведущих стран ЕС представляют собой все более жалкое зрелище).



С другой стороны, вопрошает автор статьи, зачем Европе беспокоиться, например, о российской угрозе, если за нее все сделают США (хотя, как бы они ни старались, у России, по его мнению, в любом случае будет военное преимущество в восточно-европейском регионе, а, значит, показуха с лишней тысячей американских солдат в Польше никому не нужна). При этом отмечается, что данная угроза во многом надуманная: если Россия даже Украину не захватила, зачем ей сдались Польша и Прибалтика? Соответственно, смысла перебрасывать туда дополнительные американские войска вообще нет никакого.



Выводы для атлантистов и фанатов США, свято верящих в то, что "заграница нам поможет" сдержать Кремль, совсем печальные: НАТО – пропащая организация, существующая на автопилоте и лишь пожирающая ресурсы; "Америка, у которой множество внутренних проблем, стремительно растущий долг и реальный соперник в лице Китая, должна оставить защиту Европы европейцам"; последние, особенно на восточной границе, если боятся Москву, должны перейти к концепции тотальной оборонительной войны, а США помогут "советом и вооружением" (и, разумеется, не бесплатно).



Фото: REUTERS Antonio Parrinello



Вместо морали в статье приведены слова генерала Дуайта Эйзенхауэра, которые он произнес в далеком 1951 г.: "Если в течение 10 лет все американские войска, размещенные в Европе для национальной обороны, не будут возвращены в Соединенные Штаты, значит, весь этот проект провалился"...



Конечно, можно сказать, что одна статья – не показатель. Но во-первых, если в таком духе пишет такое политически значимое издание, как The Hill, значит у подобного рода размышлений есть какая-то основа – как говорится, нет дыма без огня. Во-вторых, то, что европейское направление для нынешнего руководства США значит все меньше, подтверждает медийный контекст. Например, ближайшие соратники Дональда Трампа, такие как госсекретарь США Майк Помпео и генпрокурор страны Уильям Барр, говорят, что Китай для Америки бóльшая угроза чем Россия (а, значит, НАТО не приоритет).



В-третьих, когда Джо Байден заявил, что в случае повторной победы Трампа НАТО может прийти конец, многие восприняли это как обычный предвыборный трюк. Однако сейчас все больше кажется, что он основывался на определенной инсайдерской информации. Как дополнительное доказательство этого, недавняя статья The New York Times, в которой говорится, что некоторые бывшие американские официальные лица и представители стран, являющихся союзниками Вашингтона, тоже опасаются, что в случае переизбрания на второй срок Трамп может принять решение о выходе США из НАТО (тем более что тогда терять ему уже будет нечего). Вывод почти 12000 американских солдат из Германии если не переломный, то важный символический шаг в данном направлении, который несколько лет назад было трудно даже представить.



Фото: REUTERS Ints Kalnins



Но если нынешнему главе Белого дома и его ближайшему окружению действительно более не важны вопросы европейской безопасности и судьба НАТО, почему тогда тот же Помпео подписал договор с Польшей о размещении в ней дополнительной 1000 военнослужащих США на ротационной основе? И почему около 6000 из выведенных из Германии американских солдат отправятся не домой, а в другие страны Европы?



Объяснить это можно по меньшей мере двумя причинами.



Во-первых, уже достаточно очевидно, что Трамп и стоящие за ним силы – откровенные изоляционисты. Это подтвержает их стремление вывести американские войска из Ирака, Сирии, Афганистана, Германии, и эта линия все чаще поддерживается в американских СМИ (например, недавно издание Business Insider опубликовало статью, в которой автор говорит: "В Сирии нет приза, за который стоило бы бороться с Россией. Позиция США в мире усилилась бы без всех этих явно бесполезных, но очень опасных дислокаций. Американские войска должны быть немедленно выведены из Сирии"). Но каждый раз президент сталкивается с сопротивлением со стороны имперско-глобалистского "глубинного государства", которое начинает тормозить или корректировать его решения всеми возможными способами.



Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель.



Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Фото: REUTERS POOL New



Во-вторых, почему бы не разместить дополнительные войска в Польше, если она готова за это платить? Иными словами, речь в последнем случае может идти не только и не столько о защите поляков от России и укреплении восточного фланга НАТО, сколько о военно-политическом бизнесе и пиаре, чтобы отбиться от критиков (и это уже не говоря о том, что в пользу Польши играет ее решение купить у США "сырые" истребители F-35 на 4,6 млрд. долларов). Кроме того, такая "благосклонность" Вашингтона к Варшаве показывает то, что в отношениях с Европой Америка переходит от коллективного к узко индивидуальному подходу (по принципу "кто деньги платит, тот молодец, с тем будем дружить"), который еще больше разобщает европейское сообщество.



Совещание в НАТО в дистанционном режиме.



Совещание в НАТО в дистанционном режиме. Фото: REUTERS Francois Lenoir



Таким образом, восточно-европейским обожателям США стоит быть готовыми к тому, что победивший на выборах Трамп продолжит рушить опоры, включая институциональные, трансатлантического единства (хотя этому, например, в Средиземном море способствуют и сами члены НАТО), а если понадобится, с легкостью разменяет и их. Но они не хотят даже думать о такой перспективе и мечтают о вполне реальной победе Байдена, который недавно заявил, что Россия угрожает выборам-2020 в США больше, чем Китай.



Интересно, что в итоге ни с чем могут остаться все, потому что день президентских выборов в США, вероятно, станет только началом большого хаоса, в условиях которого Америке еще долго будет не до всего остального мира.