Белоппики начали формировать "отряды народных дружин и самообороны"

12:45 11.09.2020 Готовится путч

Оппозиция Белоруссии приступила к формированию отрядов штурмовиков для захвата власти



Андрей Соколов

11.09.2020



Как сообщил координирующий протесты в Минске Telegram-канал NEXTA Live, оппозиция в Белоруссии "приступила к формированию отрядов народных дружин и самообороны". На самом же деле, как нетрудно догадаться, речь идет о формировании ударных отрядов боевиков, которых собираются под прикрытием "народных протестов против режима Лукашенко" использовать для свержения конституционной власти в Белоруссии и ее захвата.



Этот план по созданию групп боевиков для "ликвидации режима", который передал к сведению протестантов этот канал, действующий с территории Польши, уже разработан до мельчайших деталей. "Локальные народные дружины, - наставляет их NEXTA, - обязательно должны быть на маршах и следить за безопасностью людей. Если ваша колонна взяла традицию идти пешком в центр, обязательно защищайте ее, продумывайте маршрут, ведите разведку".



На этих маршах дружины, наставляют из Варшавы оппозиционеров, должны не только проводить разведку, но и прикрывать людей при отходах и подходах к маршу. "Советуем дружине носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные знаки отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бэйджи и т.д. При завершении акций эти обозначения лучше всего снимать, когда вы направляетесь домой. Минимальный размер группы обороны: 10-15 человек. Чем вас больше, тем лучше".



Предлагается активно привлекать к бунту горожан - создавать из жилых домов своего рода "очаги самообороны".



"Необходимо сделать так, чтобы никто, кроме жильцов подъезда и их знакомых, не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд. Получите полный доступ к крыше вашего дома […> Если ваш двор относится к тому, где каждый день идет борьба, обсудите возможные варианты блокировки въезда. На автобарахолках полно дешевого хлама, который необязательно регистрировать".



Прозвучал также призыв "технически оснащаться" для борьбы на протестах. "Рации, портативные камеры видеонаблюдения, бинокли, приложение Zello, лазерные указки, громкоговорители, акустические системы и портативные колонки", - таков перечень причиндалов для боевиков этих "народных дружин".



Примечательно, что упомянутое в списке приложение Zello активно использовалось во время начальной фазы войны в Донбассе. В июле 2014 года украинские волонтеры-пропагандисты из "Инфонапалм" даже посвятили приложению аналитическую статью под названием "Zello-terrorism, или Опыт работы российских спецслужб в Украине".



Призыв к расправам



Прозвучали на NEXTA и открытые призывы к расправам над теми, кто не согласен с действиями оппозиции. "Вычисляйте пособников, стукачей и карателей. Если они живут рядом с вами, обязательно рассказывайте это другим через листовки", - указывается в инструкции.



"Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг, массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте с них маски, становитесь в сцепки […> Отдельным пунктом, - призывают инструкторы по реализации путча, - хотим обратиться ко всем честным спортсменам и мастерам единоборств. Ваши знания и групповые занятия сейчас очень неплохо помогут народу".



И эти инструкции к началу "силовой" фазы протестов, а попросту говоря, к путчу против законной власти, уже реализуются на практике. На оппозиционном шествии 6 сентября такие призывы уже звучали с NEXTA во время акций протеста под заглавием: "Краткое пособие по ликвидации тихарей и карателей".



Нет еще открытого призыва браться за оружие? Так и за этим дело не станет! Белорусские военные в последние недели уже находили тайники с прутами и кольями, заранее заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский.



"Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций", - заявил Касинский в эфире телеканала ОНТ. Напомним, что и на киевском Майдане поначалу был "мирный протест", но потом появились снайперские винтовки.



Организаторы - в Польше



Телеграм-канал NEXTA, действующий с территории Польши, является фактически центром для координации и разжигания протестного движения в Белоруссии. "Основная площадка для коммуникации между противниками Лукашенко - мессенджер Телеграм, - сообщает украинский сайт Strana.ua. - На оппозиционных публичных каналах озвучиваются планы действий митингующих. Там же даются советы, что делать в конкретный момент массовых беспорядков, куда бежать, где собираться. Кроме того, каналы выполняют пропагандистскую функцию - постоянно говорят о зверствах власти, иллюстрируя это яркими видео и фото… На этом поле в Беларуси сегодня лидирует Телеграм-площадка Nexta".



"Главным поставщиком новостей с улиц Минска и других городов Беларуси, - продолжает сайт, - стал канал Nexta Live. У него есть родственный канал Nexta - с полумиллионом подписчиков. Обе площадки в основном пересылают сообщения друг друга. Но базовым является канал с приставкой Live в названии. Там появляются самые оперативные видео с мест событий. А главное, именно там публикуются планы на протест - в котором часу и где собираться на митинг, когда начинать забастовку и так далее. Круглые сутки, а особенно во время ночных акций оппозиции, этот паблик обновляется со скоростью несколько сообщений в минуту. Большая часть из которых - эксклюзивные видео и фото прямо из очагов протестов. Помимо видео, на канале идет постоянная координация действий митингующих. Им сообщают о передвижениях ОМОНа, рассказывают сочувствующим, как укрывать участников протестов.



Еще одна функция канала - постоянные призывы выходить на улицы и поощрение нападений на сотрудников милиции. Лексика в отношении последних призвана разжигать максимальную ненависть - "фашисты", "сволочи", "лукашистские подонки", "бандиты в черном", "каратели".



При этом авторы сообщений тут же призывают правоохранителей "быть с народом", а участников акций - сжигать представителей милиции и омоновцев.



Однако теперь, судя по призыву NEXTA к формированию "дружин самообороны", речь идет уже о переводе "мирного протеста" в русло силовых акций по захвату власти. И понятно, почему. Зарубежные организаторы белорусских протестов убедились, что от одних хождений оппозиции по улицам с бело-красными флагами и прогулок дам с цветочками - толку мало: правоохранительные органы Белоруссии верны присяге и конституционной власти, действуют твердо и решительно. К тому же время играет не в пользу оппозиции, а потому закулисные кукловоды приняли решение начать решающие действия, опираясь на "дружины самообороны" - штурмовые отряды боевиков.



Боевиков готовили инструкторы из Польши и Прибалтики



Еще до президентских выборов в Белоруссии военный корреспондент Семен Пегов в своем telegram-канале сообщал, что иностранные военные инструкторы готовят в Белоруссии около 1000 боевиков-националистов. Он отмечал, что на фоне объявленной срочной мобилизации резервистов с 10 августа вдоль линии границы с Российской Федерацией, Могилевская и Витебская области стали прибежищем для лагерей националистов-радикалов, которые проходят подготовку к ведению боевых действий под контролем иностранного военного руководства.



"Об этом проекту @wargonzo стало известно еще в начале лета от источников в белорусских силовых структурах - мы об этом писали. Информация была подкреплена и сообщениями с мест от наших подписчиков", - заявил он.



"Тренируют радикалов инструкторы из Польши и Прибалтики, однако организовать подобные лагеря без серьезной поддержки спецслужб РБ, как мы с вами прекрасно понимаем, просто-напросто невозможно. Вряд ли белорусское КГБ само занималось созданием этих группировок, но кто-то - на довольно высоком уровне - отдал приказ комитетчикам закрыть на это глаза", - добавил военкор.



Он напомнил, что такая же ситуация с подготовкой праворадикалов наблюдалась в 2013 году на Украине, когда в отдельных областях Западной Украины вплоть до государственного переворота в феврале 2014 года вели свои тренировки с иностранными военспецами местные националисты.



"И тогдашнее СБУ тоже закрывало на это глаза", - резюмировал Пегов.



Понятно, что теперь прежняя "многовекторная" позиция белорусского руководства изменилась, но дело, судя по всему, уже сделано, подготовленные в лагерях радикалы рассеялись по стране, и ждут сигнала приступить к активным действиям. И вот сейчас через NEXTA такой сигнал, кажется, поступил.



Готовится марионеточное "правительство"



О том, что речь идет именно о попытке захвата власти, свидетельствует и тот факт, что зарубежные кукловоды уже приступили к формированию для Белоруссии некоего "правительства в изгнании". Так сейм Литвы в четверг принял резолюцию, в которой назвал экс-кандидата на выборах президента Белоруссии Светлану Тихановскую, которая их с треском проиграла и потом сбежала за границу, "избранным президентом республики".



"Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую - лидера, избранного белорусским народом - и созданный по ее инициативе представительный орган народа - Координационный совет - в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента",- говорится в тексте резолюции.



А в Варшаве тем временем формируется штаб-квартира акции по захвату власти в Белоруссии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве. По словам польского премьера, Варшава хочет, чтобы в Польше "у белорусов был дом для того, чтобы они могли продолжать бороться за изменения".



Новый белорусский центр, а, по сути, штаб-квартира белорусской оппозиции, открылся на территории виллы 1930-х годов в престижном районе польской столицы. До этого в нем в разное время находилось посольство Туниса и резиденция посла Франции. На здании этого марионеточного "центра" сейчас вывешен бело-красно-белый флаг оппозиции, тот самый который в свое время использовался белорусскими коллаборационистами, когда Белоруссия была оккупирована гитлеровцами.



Угроза серьезная



Однако для свержения конституционной власти одних отрядов боевиков и марионеточного псевдопрезидента за границей, маловато.



А потому уже вовсю ведется обработка "мирно протестующих", чтобы вовлечь в ряды радикалов как можно больше людей, многие из которых даже не подозревают, что их будут использовать для государственного переворота.



С этой целью та же NEXTA провела недавно среди белорусов опрос: "Готовы ли вы вступать в отряды самообороны и давать отпор карателям?". И 37% пользователей ответили "да". Не готовы - 18%. Оставшиеся - думают. Но проголосовали ни много ни мало полмиллиона человек! А это свидетельствует о том, что забугорные кукловоды белорусского майдана могут "бросить в бой" против власти серьезные силы. Источник - столетие

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