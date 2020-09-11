В КазПравительстве появился русский министр - Юрий Ильин возглавил восстановленное МЧС

12:50 11.09.2020

Юрий Ильин назначен министром по чрезвычайным ситуациям



Глава государства назначил главой вновь созданного Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, передает Tengrinews.kz.



"Назначить Ильина Юрия Викторовича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.



Ранее Ильин занимал должность заместителя министра внутренних дел.



Премьер-министр Аскар Мамин представил коллективу Министерства по чрезвычайным ситуациям главу ведомства, отмечает сайт главы правительства.



Мамин подчеркнул, что Глава государства поставил перед вновь созданным министерством по чрезвычайным ситуациям серьезные задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказанию экстренной медицинской и психологической помощи населению, обеспечению пожарной безопасности и организации гражданской обороны.



Фото: Primeminister.kz



"Необходимо оперативно провести все организационные мероприятия и приступить к исполнению основных обязанностей", - сказал Аскар Мамин.



9 сентября Президент подписал указ об образовании Министерства по чрезвычайным ситуациям. Новому ведомству передана часть полномочий Министерства внутренних дел, Министерства индустрии и инфраструктурного развития и Министерства национальной экономики.



Юрий Ильин родился в городе Куйбышеве 9 апреля 1968 года. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева и Кыргызскую государственную юридическую академию.



Трудовой путь начал в Украине преподавателем 390 курсов Гражданской обороны Сумской области в 1992 году, был заместителем начальника курсов в 1993-1996 годах.



В августе 1996 года вернулся в Алматы и стал старшим офицером центра подготовки обучения Алматинского областного управления по ЧС.



С 1998 по 2015 годы работал в Алматы, сначала возглавил отдел гражданской защиты Алматинского городского управления по ЧС, затем стал начальником Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Алматы. Позже назначен заместителем акима Алматы.



В 2015 году Ильин устраивается в Администрацию Президента на должность государственного инспектора Отдела госконтроля и организационно-территориальной работы.



В апреле 2016 года был назначен заместителем министра внутренних дел.