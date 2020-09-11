 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.09.2020
17:21  Усыпальница царей и "крыша мира": Памир как историческое место силы
17:19  Дело Батукаева. Ни один свидетель не дал показания против Алмазбека Атамбаева
17:18  Как отразится на Казахстане ситуация с отравлением Навального и протестами в Беларуси?
17:15  Столкновения китайских и индийских военных на границе (видео)
17:13  Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
17:11  Ташкент никогда не станет Нью-Йорком, - Сара Каримова
17:10  Дефолт казахстанского образования

15:35  Узб. Распоясовшийся и оборзевший хоким Ходжаабадского района Расулов уволен по требованию депутатов райсовета
15:20  Китай в Центральной Азии: так чей же это все-таки "Пояс и путь"? - Яу Цз Ян
15:17  COVID-19 в Узбекистане опять пошел на взлет - 748 новых зараженных за сутки
12:50  В КазПравительстве появился русский министр - Юрий Ильин возглавил восстановленное МЧС
12:45  Белоппики начали формировать "отряды народных дружин и самообороны"
12:34  Переизбрание Трампа - крест на НАТО? Будущее альянса – под вопросом, - В.Кудрявцев
10:23  Неученья тьма. Десятки тысяч студентов из Казахстана не могут попасть на учебу в Россию
10:12  Экс-глава Администрации УкрКомикПреза Богдан сбежал в Румынию и сурово обосрал соратников
09:45  Членов бьют, а ШОС крепчает, - С.Строкань
09:25  Для проведения реформ в Казахстане нужны именно реформаторы. Где взять? - А.Чеботарев
09:24  А еще я вязать могу... Зачем в КазПарламент наизбирали столько безмозглых баб?
09:19  Стыдно нет. Дорогой Тимур Аскарович! КазОлимпийцы взахлеб поздравляют Старшего зятя с "днюшкой"
09:18  Шефа спецслужб Казахстана уйгура Масимова подозревают в получении взятки от корейцев "Казахмыса"
08:36  Надо уметь отвечать. Наращивать влияние России в интернет-пространстве! - Д.Седов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
COVID-19 в Узбекистане опять пошел на взлет - 748 новых зараженных за сутки
15:17 11.09.2020

COVID-19 В УЗБЕКИСТАНЕ ПОШЕЛ НА ВЗЛЕТ: 748 ЗАРАЖЕННЫХ ЗА СУТКИ
За последние сутки в Узбекистане выявили 749 новых заболевших коронавирусом, сообщает минздрав.
По данным ведомства, общее количество инфицированных - 45 679 человек.

За последние сутки в республике скончались семеро человек: трое – в Ташкенте и четверо – Ташкентской области.

Из 2 751 пациента в медицинских учреждениях 439 находятся в тяжелом, 219 – в критическом.

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599826620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Парламентарии предлагают упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ
- Объем производства электронной промышленности РК за 3 года увеличат в 8,5 раз
- Совет Министров иностранных дел ШОС прошел в Москве
- В Nur Otan отреагировали на жалобы участников праймериз о препятствиях в ходе агитации
- Новые условия продажи сигарет вступают в действие со следующего месяца
- В Атырау задержали первого замакима области
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №407
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  