COVID-19 в Узбекистане опять пошел на взлет - 748 новых зараженных за сутки

15:17 11.09.2020

COVID-19 В УЗБЕКИСТАНЕ ПОШЕЛ НА ВЗЛЕТ: 748 ЗАРАЖЕННЫХ ЗА СУТКИ

За последние сутки в Узбекистане выявили 749 новых заболевших коронавирусом, сообщает минздрав.

По данным ведомства, общее количество инфицированных - 45 679 человек.



За последние сутки в республике скончались семеро человек: трое – в Ташкенте и четверо – Ташкентской области.



Из 2 751 пациента в медицинских учреждениях 439 находятся в тяжелом, 219 – в критическом.