Дефолт казахстанского образования

17:10 11.09.2020 Автор: Егор Васильев



Первую учебную четверть 80% казахстанских школьников начнут в формате дистанционного образования – и уже сейчас многие родители и эксперты говорят о том, что в сентябре-октябре 2020 года качество знаний в стране может просто рухнуть. Потому что дистанционка образца марта-мая 2020 года принципиально будет отличаться от дистанционки сентября-октября отсутствием тотального контроля за тем, как занимаются дети.



Когда в марте 2020 года казахстанскому Министерству образования и науки пришлось в спешном порядке переводить всю страну на дистанционный формат обучения, ситуация была принципиально иной, чем в нынешнем сентябре. В период действия Чрезвычайного положения, которое длилось в стране с середины марта по середину мая, практически все население из-за карантинных мер сидело по домам: выплаты по потере работы из-за режима ЧС в этот период получило более 4 млн казахстанцев, то есть около 50% от всего трудоспособного населения страны, которое оценивается в 9 млн человек (при общем населении 18 млн человек).



Это означает, что в марте-мае как минимум один из двух родителей в каждой казахстанской семье имел физическую возможность контролировать дистанционную учебу своих чад. И, если не решал вместе с ним задачки, то, по крайней мере, отслеживал, чтобы тот в момент проведения видеоурока на телеканалах смотрел именно этот видеоурок, а не мультфильм или телесериал.



Теперь такой возможности у казахстанских родителей не будет: в стране закончился период локдауна (карантинных ограничительных мер), начинают работать – пока только по будням – даже простоявшие все лето торгово-развлекательные центры и спортивные комплексы, и родительского надзора за учебой в сентябре не будет. И это – главная проблема нового учебного года в Казахстане.



Эксперт: успевать будут только самые мотивированные



Провал дистанционного обучения без родительского надзора предрекал еще весной казахстанский эксперт ЮНЕСКО, директор международного образовательного центра "Molodium" Василий Шахгулари. Который еще в апреле констатировал: проблемы по организации учебы детей при дистанционке переложены на плечи родителей. Перед которыми теперь встает дилемма – что важнее: работа или успеваемость детей?



"У нас нет согласованности и слаженной работы между сотрудниками и ведомствами в плане обеспечения качественного дистанционного образования, в сводах закона даже нет определенных памяток для родителей, как они должны работать со своими детьми в условиях карантина, - говорил этот эксперт в апреле. – Между тем, основная ноша дистанционного образования перекладывается на плечи родителей, и мы замечаем, что одни родители очень серьезно относятся к этому вопросу, а другие по разным причинам либо не имеют таких возможностей, либо просто не заинтересованы в качественном образовании своих детей", – добавил он.



То есть даже на весеннем отрезке, когда у казахстанских родителей была возможность контролировать успеваемость своих детей, далеко не все ею пользовались. Теперь же, когда карантин для трудоспособных граждан закончился, родительского контроля не будет в принципе, вернее, он будет осуществляться пост-фактум, по возвращении родителей вечером домой, когда все образовательные программы по телеканалам закончились и нагнать непонятую ребенком тему уже невозможно. Шахгулари считает, что это приведет к ситуации, когда подавляющее большинство детей если не забросит учебу вообще, то получит огромные пробелы в том массиве знаний, который они должны усвоить в первые месяцы нового учебного года.



"У нас сейчас учителя в основном работают по мессенджерам, но там обратная связь работает с запозданием, там педагог сразу не сможет определить, понял ребенок тему или нет, – говорит эксперт. – По сравнению с весной, больше будет телевизионных уроков, но вот вопрос: если вы, родитель, с утра до вечера на работе, то кто будет контролировать то, что ребенок будет слушать телеуроки, и кто будет оценивать усвоение им знаний, полученных им после каждого конкретного такого телеурока? Это ведь надо делать по горячим следам, чтобы сразу было понимание, усвоил ребенок тему или нет – как это будет происходить без участия учителя? И какая эффективность от этого будет, догадаться не сложно", – отмечает он.



Сам эксперт считает, что усваивать учебный материал в условиях дистанционки будут только самые мотивированные дети, способные работать без кнута со стороны учителя или родителей. Количество таковых Шахгулари оценивает в 10-15% от общей массы учащихся в средних школах страны (по данным министерства образования и науки, с 1 сентября в стране в школы должны были бы пойти 3,3 млн детей). Причем, оговаривается эксперт, речь идет об усвоении хотя бы на "троечку", в общих чертах – то есть порядка 90% детей, обучающихся дистанционно, рискуют просто не усвоить учебный материал в первой четверти.



Нешкольная пора: дистанционка в Казахстане затянется?



Казахстанский эксперт ЮНЕСКО, директор международного образовательного центра "Molodium" Василий Шахгулари прогнозировал, что порядка 90% школьников из Казахстана, обучающихся дистанционно, рискуют просто не усвоить учебный материал в первой четверти учебного года 2020-21.



Эти 90% сегодня нужно рассчитывать, исходя из того, что дистанционно в Казахстане обучается около 2,6 млн школьников. При этом уже в конце августа было понятно, что новый учебный год в стране имеет не только содержательные, но и чисто технические проблемы. Председатель Комитета партийного контроля правящей партии Nur Otan, депутат мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) Павел Казанцев в конце августа предупреждал, что за 11 дней до начала учебного года практически во всех регионах – дефицит компьютерной техники для обеспечения всех нуждающихся учеников и педагогов.



"Я сейчас не говорю о количестве учеников, у которых нет персонального компьютера, но проблема в том, что у около 24 тысяч педагогов нет персональных компьютеров для организации онлайн-уроков, еще у двух тысяч нет доступа к интернету – как они будут работать со школьниками? Через сотовый телефон?", – высказался парламентарий.



Министерство образования и науки в лице вице-министра образования и науки Рустема Бигари признало эту проблему: по его сведениям, персональных компьютеров нет у полумиллиона казахстанских школьников.



Наибольшее количество учащихся не имеют компьютеров в следующих регионах: Западно-Казахстанская область – 64% (68 825 учеников); Жамбылская область – 42,5% (99 852 ученика); Алматы – 38,9% (87 527 учеников); Мангистауская область – 32,4% (49 652 ученика); Актюбинская область – 28,1% (44 485 учеников); Акмолинская область – 23,9% (31 656 учеников); Туркестанская область – 22,3% (111 555 учеников).



Когда оторванность от цивилизации становится преимуществом



В этой ситуации неожиданно в выгодной ситуации оказались тысячи школьников малокомплектных школ, дислоцированных в отдаленных аулах: там нет интернета, дистанционное обучение не наладишь, поэтому они с 1 сентября учатся в обычном формате.



Классический формат предусмотрен и для учащихся начальной школы (1-4 классы) в городе – если ребенок не страдает хроническими заболеваниями, и если его родители согласны на учебу оффлайн. Такой школьник учится в дежурном классе, где проводится по 3-4 урока в день продолжительностью 40 минут каждый, для 15 учеников (это максимальное количество учащихся в дежурном классе).



Верните детей в школы – и ответ санврачей



На днях депутаты мажилиса, члены фракции "Народные коммунисты" направили депутатский запрос премьер-министру РК, в котором требуют вернуться к традиционному формату обучения в школах.



Как напомнили депутаты, несмотря на кризисы в прошлом и различные эпидемии, школы никогда не закрывались.



"Однако сейчас, при наличии целого комплекса действенных мер безопасности: санитарных тоннелей, кварцевых ламп, очистителей воздуха, достаточного количества масок, санитайзеров, экранов для лица, мягких прозрачных перегородок между партами учебные заведения – по распоряжению санитарных служб Минздрава и региональных органов министерства образовании и науки – в большей своей части для школьников, учащихся и студентов закрыты", – указала депутат Ирина Смирнова.



В итоге страдает не только качество образования, но и вследствие различий в доступе к техническим устройствам и сетевому подключению – увеличивается разрыв между социальными слоями населения.



8 сентября в Министерстве образования РК заявили, что казахстанские дети вернутся в школы, как только это разрешат санитарные врачи.



Однако уже 10 сентября заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявили, что в первой четверти 2020-2021 учебного года школы в традиционный формат обучения переводить не будут.



В итоге сентябрь-октябрь большинство казахстанских школьников проведет на дистанционном обучении. Конечно, мотивированные ученики со стабильным доступом к цифровым девайсам смогут вникнуть в школьную программу, но большая часть юных казахстанцев, скорее всего, получит огромные пробелы в том массиве знаний, который они должны были усвоить в первые месяцы нового учебного года. Источник - ia-centr.ru

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