Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы

17:13 11.09.2020 Золотой эмир



С состоянием около 10 миллиардов долларов эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани является одним из самых состоятельных правителей мира. Помимо этого, он считается самым молодым монархом в мире (ему 40 лет) и одним из самых молодых глав государств вообще. Его огромное состояние напрямую связано с добычей нефти и газа. Привыкший с детства купаться в роскоши, эмир скупает дворцы и резиденции по всему миру, дарит матери универмаги и целые модные дома. Его младший брат привык жить в отеле, где снимали фильм "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях, а также проводить время с сестрами Кардашьян. Об образе жизни эмира и его семьи - в материале "Ленты.ру".



Катар - арабское государство с населением около трех миллионов человек - считается одним из богатейших по ВВП на душу населения. Пятая часть эмирата - подданные, которые пользуются всеми возможными благами и привилегиями, не платят налоги. Катар ничего не производит, даже еду импортирует из соседних стран. При этом государство считается крупным потребителем товаров роскоши. Особенную любовь к ней питает катарский лидер - Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани.



Золотой авиалайнер



Четвертый эмир Катара с детства привык купаться в деньгах. Однако на протяжении 40 лет жизни Аль Тани старался не привлекать внимание мировых СМИ к своему состоянию. Какими средствами на самом деле располагает катарский лидер, удалось оценить только пару лет назад, когда монарх решил продать один из своих 14 самолетов - Boeing-дворец, который прозвали "золотым авиалайнером".



Внутри лайнер напоминает элитную резиденцию. Считается, что в базовой комплектации он мог перевозить 460 пассажиров, однако после того как его переоборудовали специально для эмира, потратив на это 370 миллионов долларов, на нем могут разместиться только 76 человек.



Самолет не зря прозвали золотым - именно этот цвет преобладает в его интерьере. Впрочем, как говорили в окружении монарха, этот шикарный лайнер наскучил эмиру. В целом, все его самолеты очень похожи по своей комплектации и убранству: мебель для них делают из ценных пород дерева и элитной кожи, на бортах эмира и его семью обслуживают несколько десятков членов экипажа. В самолетах есть огромные гостиные, приемные, кабинеты, кинотеатры и пара комфортабельных лаунж-зон, ванные комнаты и даже медицинский кабинет с собственной операционной.



Внутреннее убранство личного самолета эмира Катара



Ходили слухи, что один из своих лайнеров стоимостью 500 миллионов долларов эмир подарил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в конфликте с Саудовской Аравией. Тогда соседние арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в связи с террористическими группировками. Турецкий лидер стал одним из немногих, кто пришел Аль Тани на помощь. Впрочем, турецкие власти никак не комментируют сообщения о столь шикарном подарке.



На роскошно обставленных самолетах эмир вместе с друзьями и родственниками путешествует за рубеж. В поездках его сопровождает свита до тысячи человек. Правда, они летят на других самолетах. Аль Тани обычно берет с собой не только многочисленный багаж, но и свои лимузины, а также продукты, из которых готовят его любимые блюда



Чаще всего эмир летает в Париж, чтобы посмотреть тренировки своего футбольного клуба ПСЖ. Помимо этого, шейх - довольно влиятельная фигура не только в футболе, но и в олимпийском движении. Недаром чемпионат мира по футболу 2022 года будет проходить именно в Катаре.



Тысяча и один дворец



У Аль Тани множество дворцов, расположенных не только по Катару, но и по всему миру. Главной резиденцией считается Амир Диван, находящийся в столице эмирата - Дохе. Там проходят официальные встречи и церемонии. Сам эмир вместе с семьей живет в дворце Аль-Вайбах. Впрочем, у него еще около десяти таких вилл в стране.



Еще у катарского правителя есть два дворца в Омане, а также роскошная вилла на пляже в Маскате. Помимо этого, эмир купил недвижимость в Лондоне: ему принадлежит часть крупнейшего небоскреба в британской столице, несколько домов возле Гайд-парка, особняк у Ридженс-парка, универмаг Harrods и один из немногих сохранившихся аристократических таунхаусов - Дадли-хаус - площадью четыре тысячи квадратных метров в центральном районе Лондона - Мейфэре.



Интерьер дворца Амир Диван, расположенного в Дохе



Для своего отца, бывшего эмира Хамада бин Халифы, он купил огромный дворец в Марокко на берегу Атлантического океана стоимостью свыше 300 миллионов долларов, который местные СМИ называют "Дворцом тысячи и одной ночи".



Катарские власти внимательно следят за тем, чтобы информация о правителе, трех его женах и 12 детях не попадала в газеты. Другое дело - мать эмира Моза бинт Насер аль-Миснед. Ее фотографии не сходят со страниц ведущих журналов. Она по праву считается одной из самых смелых, блестящих и влиятельных женщин арабского мира. Модные дома во всем мире постоянно хвалят ее за утонченный вкус и умение одеваться. А политическое влияние Мозы настолько огромно, что ее сына-эмира часто обвиняют в том, что он находится под каблуком у матери и не принимает ни единого решения, не посоветовавшись с ней.



Ребенок своих родителей



Мать эмира Моза вышла замуж, когда ей было 18 лет. Студентка, изучающая социологию, сразу приглянулась наследному принцу. Ее будущий свекор - правивший тогда эмир - считал, что такой брак может быть ему очень полезен. Дело в том, что отец Мозы был известным диссидентом, по любому поводу критиковавшим находящегося у власти правителя. Прекратить распри, по мнению эмира, могла только свадьба. Так Моза стала второй женой наследного принца Катара. Через 18 лет она будет практически единовластно править своей страной.



Эта женщина станет любимой женой монарха. Всего у эмира было три жены. С первой он развелся еще до свадьбы с Мозой. На третьей - женился намного позже. Известно только, что она дальняя родственница эмира. Ее, как и первую супругу, мало кто видел.



Публичной фигурой стала только Моза, родившая супругу семерых детей. Именно она сопровождала мужа-эмира на разных официальных и неофициальных мероприятиях и во время всевозможных визитов



Она активно занимается общественной деятельностью: возглавляет катарский фонд образования, науки и общественного развития, Верховный совет по семейным вопросам. Помимо этого, мать эмира - вице-президент Верховного совета по образованию и спецпосланница ЮНЕСКО. Для Катара столь активная роль первой леди, занимающейся благотворительностью и общественной деятельностью, была в новинку. Заслуги Мозы отметила и британская королева Елизавета II, удостоив первую леди титула дамы-командора Ордена Британской империи. На вручение женщина приехала в длинном платье и коротком жакете-болеро рубинового цвета.



Мать эмира Моза



Одежда, которую носит мать одного из самых богатых людей мира, соответствует мусульманским традициям. Руки закрыты, ноги спрятаны за подолами длинных платьев или широких брюк, на голове - обязательно тюрбан, покрывающий волосы. Обычно Моза выбирает вещи насыщенных оттенков драгоценных камней - сапфировый, рубиновый, изумрудный.



В Европе отмечают, что Моза стала арабской женщиной-законодательницей моды. Многие сравнивали ее с бывшей первой леди Франции, топ-моделью Карлой Бруни, отмечая, что Моза перещеголяла француженку. Поклонница элитных брендов, она убедила правящую династию Катара купить известный лондонский универмаг Harrods, а также настояла на том, чтобы королевская семья приобрела модный дом Valentino за 700 миллионов евро, а потом и Balmain (сумма сделки, правда, не уточняется). Воодушевленная покупкой Моза начала выпускать свою линию одежды. Когда модные дома специально для нее шьют костюмы и платья, она дает рекомендации по соблюдению исламских традиций.



Помимо этого, женщина коллекционирует винтажные вещи домов Yves Saint Laurent (еще тех времен, когда дом назывался именно так), Balenciaga и Сhanel. Особое внимание публики приковано к коллекции ювелирных украшений Мозы. Среди них есть как современные, так и винтажные от марок haute joaillerie, включая Cartier и Van Cleef & Arpels.



Лжемагистр



Если катарская пресса тщательно фильтрует информацию о членах правящей династии, то мировые СМИ не боятся публиковать разные новости. Так, летом 2020 года газета The Los Angeles Times вышла со статьей, в которой раскрыла коррупционный скандал, связанный с семьей монарха.



В центре истории оказался 28-летний брат эмира Катара шейх Халифа бин Хамад. В 2011 году, когда ему было 20 лет, он прилетел на частном роскошном самолете в США - учиться в Университет Южной Калифорнии. Первым делом новоявленный студент поселился в отеле Beverly Wilshire, который прославился благодаря фильму "Красотка" с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.



Эмир Катара Тамим бен Хамад бин Халифа Аль Тани



Вместе с собой шейх Халифа привез огромную свиту слуг, среди которых были телохранители, шоферы, дворецкий, медсестра, повар, кальянщик и человек, который заваривает чай. Помимо этого, в США прилетел целый гараж любимых машин принца стоимостью несколько миллионов долларов. Его прислуга жила в номерах по 600 долларов за ночь, а он и его друзья выбирали люксы с видом на Родео-драйв в Беверли-Хиллз.



Студент спокойно пропускал занятия "из соображений безопасности", посещал вместо них игры, тусовался на вечеринках с семьей Кардашьян и спускал деньги в Лас-Вегасе. Когда проходили экзамены, брат эмира отдыхал во Франции, Британии и Монако или был на соколиной охоте в Алжире.



Итоговую аттестацию он проходил дистанционно, уже находясь на Ближнем Востоке. Помощники шейха Халифы бин Хамада просто привезли профессору экзаменационную работу в чемодане, в котором лежали часы Rolex. Несмотря на это, Университет Южной Калифорнии удостоил его степени магистра



Впрочем, в самом Катаре принца никто не осудил. Пятый сын бывшего эмира и его жены Мозы - один из самых последних претендентов в правящей семье в очереди на трон.



Ксения Архипова Источник - Lenta.ru

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