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Столкновения китайских и индийских военных на границе (видео)
17:15 11.09.2020

В китайских соцсетях распространилось видео столкновения индийских и китайских военных на спорном участке границы двух стран, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на South China Morning Post.

В Сети запись впервые появилась 8 сентября 2020 года. По данным издания, на видео запечатлено, как китайские и индийские военные выясняют отношения с помощью кулаков и дубинок в горной местности на берегу реки.

Китайский военный источник на условиях анонимности сообщил, что запись подлинная, она была сделана "несколько месяцев назад". Он отметил, что военные не применили огнестрельное оружие, "проявив сдержанность".

Издание напоминает, что 15 июня в долине Галван в индийском регионе Ладакх произошла жестокая драка между индийскими и китайскими военными, в результате которой погибло по меньшей мере 20 индийских солдат. Пекин тогда отказался сообщить, сколько жертв он понес в результате этого инцидента.

По словам военного аналитика, попросившего не называть его имени, столкновение, показанное на видеозаписи, вероятно, не то, что произошло 15 июня, а скорее более раннее, произошедшее в долине Галван в мае.



Между тем, как сообщает газета Hindustan Times, Китай и Индия перебрасывают новые войска к линии фактического контроля в восточном Ладакхе, рост военной напряженности на этом участке границы продолжается.

"Китай сосредоточил в Ладакхе и соседних с ним пограничных регионах 50 тысяч военнослужащих, танки, артиллерию, 150 истребителей и ракетные системы ПВО. На концентрацию китайских войск ВС Индии отвечают аналогичным образом", - цитирует издание заявление индийских военных источников.

Особенно напряженной и нестабильной ситуация остается в районе горного озера Пангонг-Цо, где сосредоточены до семи тысяч военнослужащих и до 20 танков Народно-освободительной армии Китая.

После того как в ночь на 6 сентября индийские военнослужащие заняли высоты на северном берегу озера, до этого полностью находившегося под китайским контролем, войска Индии и Китая там сейчас разделяют всего 200 метров. За последние дни военнослужащие НОАК предприняли несколько неудачных попыток вытеснить индийские войска и вернуть полный контроль над северной частью Пангонг-Цо.

"В Ладакхе продолжается военное противостояние, и в этих условиях Индия готова к непредвиденным обстоятельствам и любому развитию событий", - подчеркнули источники.

Источник - Tengrinews.kz
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