Как отразится на Казахстане ситуация с отравлением Навального и протестами в Беларуси?

17:18 11.09.2020 Тесная интеграция Казахстана с партнерами по ЕАЭС – это не только потенциальные выгоды, но и, как показывает практика, вполне реальные риски. Темные тучи, сгущающиеся над нашими ближайшими торговыми партнерами из-за возможного введения в их отношении дополнительных санкций со стороны Запада, так или иначе, но отбрасывают тень и на нашу экономическую действительность. Очередной "циклон", спровоцированный протестами в Беларуси и отравлением Алексея Навального, уже надвигается. Зацепит ли он нас и насколько сильно?



Буквально на днях был продлен режим санкций в отношении России, введенный после событий 2014-го в Украине. Практически одновременно с его пролонгацией в ЕС и США был поднят вопрос о подготовке новой порции ограничений в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, причем вплоть до отказа от строительства "Северного потока-2". Беларусь с ее неутихающими протестами и массовыми задержаниями гражданских активистов уже под санкциями – правда, пока персональными и только со стороны балтийских стран. В середине сентября аналогичные меры собирается ввести Европейский союз, а в перспективе – и США. Негативная реакция рынка на такой сценарий уже последовала.



Как отмечают белорусские аналитики, "даже угроза персональных санкций сильно отразилась на настроениях иностранных инвесторов. Так, рейтинговое агентство S&P предупредило о возможных рисках для белорусской экономики в случае введения санкций, а также о возможном пересмотре суверенного рейтинга в будущем. Исходя из российского опыта санкций, можно говорить о постепенном нарастании их силы. Если первоначально вводятся персональные ограничения для чиновников, то следующим этапом могут быть ограничения в отношении конкретных компаний и госбанков, затем ограничения для инвесторов по финансированию госдолга Беларуси, а в конце и секторальные санкции против отдельных отраслей экономики. Уже на этапе финансовых ограничений и санкций против госкомпаний экономика Беларуси может получить колоссальный удар, если учесть проблемы с внешним долгом (на его обслуживание уходит около 5 процентов ВВП) и источниками его финансирования".



Россияне более сдержанны в оценках и уверены в том, что к жестким ограничениям ЕС и США не прибегнут, довольствовавшись "точечными ударами", которые не отразятся на экономике РФ, и без того живущей в условиях санкций. Впрочем, несмотря на экспертную уверенность в "стабильной нестабильности", рубль весьма эмоционально отреагировал на разговоры о возможности подобного сценария, прилично подешевев относительно доллара и евро. С другой стороны, российские экономисты советуют не бить тревогу. Как отмечает РБК, "влияние негативных внешних факторов к концу года сойдет на нет, и мы увидим движение рубля к более обоснованным фундаментальным уровням".



Расставить точки над i мы попросили наших экспертов, поинтересовавшись у них, как санкции в отношении России и Беларуси отразятся на казахстанской экономике, на курсе тенге, на возможностях в плане привлечения инвестиций. Или же нам нечего бояться, поскольку мы и так живем в состоянии "условных санкций", введенных ранее?



Казбек Бейсебаев, политолог: "Вряд ли это сильно скажется на нас"



- Положение нашей национальной валюты и безо всяких санкций не очень твердое. Если из-за "дела Навального" будут введены новые санкции против России и последует дальнейшее снижение курса рубля, то это, безусловно, скажется и на тенге.



Пока все происходит на уровне заявлений и до реализации угроз не дошло. С другой стороны, в "деле Навального" рано ставить точку. Как говорили древние римляне, "cui prodest" – то есть, кому это было выгодно? И здесь возникает много разных вопросов. Но даже если Европейский союз все-таки ведет санкции против двух наших партнеров по ЕАЭС, то вряд ли это сильно скажется на нас. Мы же с ЕС торгуем напрямую.



Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners: "Серьезных поводов для тревоги нет"



- Когда речь идет о санкционной риторике в отношении России, стоит иметь в виду, что с 2014 года она практически не прекращается, в результате чего у инвесторов, как локальных, так и нерезидентов, уже сформировался иммунитет к подобным новостям. Чтобы мотивировать их на реальные действия, одних слухов сегодня мало - нужна конкретика, которая в данный момент отсутствует.



В целом негативное влияние на курс рубля прослеживается, однако оно формируется не только ожиданиями новых ограничений, но и общей динамикой рынка: падение нефтяных цен (на 10 процентов с начала месяца), укрепление доллара на фоне сохранения экономической неопределенности, событий в Беларуси и т.д. При этом после непродолжительных распродаж российских инструментов инвесторы снова начали возвращаться. В частности, на предыдущем аукционе Минфин РФ разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную сумму - 215 миллиардов рублей. Каких-либо проблем с выполнением плана по привлечению капитала на рынке в третьем квартале пока не наблюдается - он уже выполнен на 62 процента. Курс рубля продолжит получать поддержку благодаря притоку капитала.



В данный момент совершенно неочевидно, как именно представители Евросоюза решат действовать в отношении Беларуси. На недавнем заседании подкомитета Европарламента по правам человека обсуждались возможные санкции против белорусского правительства. Здесь стоит отметить следующие моменты. Во-первых, подобные ограничения уже вводились после выборов 2010 года, но большая их часть была отменена Евросоюзом в 2016-м. Вряд ли в этот раз европейцы придумают что-то новое. Во-вторых, сейчас речь идет, главным образом, о "поддержке белорусского народа" другими способами: создание специальной рабочей группы для сбора доказательств, свидетельствующих о нарушении прав граждан, и усиление финансовой помощи "гражданскому обществу" в стране. В частности, подразумевается увеличение финансирования независимых СМИ, которым сейчас выделяется порядка 1 миллиона евро.



Как мы видим, на данный момент какие-то серьезные поводы для опасений за судьбу не только тенге, но и рубля отсутствуют. В целом динамика двух валют совпадает благодаря как тесным торговым связям, так и схожей структуре экономики. Тем не менее, с начала года динамика тенге была гораздо более позитивной (если так можно выразиться): в 2020-м он подешевел на 12 процентов, тогда как рубль - на 22,5 процента. Пока влияние санкционной тематики на курс нашей национальной валюты отсутствует: он стал снижаться лишь после укрепления доллара и падения нефтяного рынка в сентябре, тогда как в летние месяцы был совершенно стабильным. Как правило, инвесторы закладывают в текущие цены свои самые худшие опасения касательно будущего, а значит, весь негативный эффект уже был выработан.



В ближайшее время рубль вполне способен вернуть часть потерь, тогда как дальнейшее падение будет возможно лишь при условии появления нового серьезного негатива. Главным драйвером для тенге в среднесрочной перспективе будет оставаться динамика нефтяного рынка. Ожидаем курс вблизи 430 тенге за доллар.



Айман Жусупова, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева: "Давление на казахстанскую экономику неизбежно"



- На сегодня ситуация такова, что факт отравления Навального подтвержден специальной лабораторией вооруженных сил Германии – немецкие эксперты в результате анализа токсикологических проб обнаружили следы химического вещества группы "Новичок". В России же продолжают настаивать на том, что речь не идет об отравлении, и не видят причин для возбуждения уголовного дела.



Сложившаяся ситуация ставит европейских политиков перед выбором – как поступить, если учесть, что отказ от строительства трубопровода (в ответ на случай с Навальным) может привести к серьезным экономическим последствиям для Германии? Ведь в реализации проекта "Северный поток" задействованы более ста компаний из 12 стран Европы, и около половины из них - немецкие. Кроме того, РФ сегодня поставляет в Германию нефть, газ и другие стратегические ресурсы. Тем не менее, экономические договоренности и деловые интересы упираются в систему моральных ценностей, и, как отмечают на Западе, санкции в любом случае последуют. Вопрос лишь в том, какой характер они будут носить.



Сейчас все чаще говорят о том, что "дело Навального" стало своего рода рубиконом, который нельзя игнорировать. А значит, нельзя обойтись без введения значимых для российской стороны ограничений путем объявления экономических и политических санкций. Конечно же, все это отразится и на Казахстане.



Изменения в экономической ситуации у соседей практически мгновенно отражаются и на нас. Тут свою роль играют тесные интеграционные связи, партнерство стран в рамках Евразийского союза, масштабы товарооборота между Казахстаном и Россией, который в прошлом году составил более 19 миллиардов долларов. Также стоит учитывать высокий уровень зависимости тенге от позиций рубля – следовательно, неизбежно усилится давление и на казахстанскую валюту.



Сапарбай Жубаев, кандидат экономических наук: "При любом раскладе макроэкономическая стабильность будет сохранена"



- В первой декаде сентября курс рубля снизился относительно доллара с 73,5 до 76,25. Соответственно подешевел и тенге - с 418 до 426 за доллар. Основная причина заключалась в снижении цены на нефть с 45,6 до 39,8 доллара за баррель. Однако с 10 сентября она пошла в рост, и рубль стал, пусть и медленно, но укрепляться.



Если рассматривать ситуацию в перспективе, то, естественно, санкции со стороны Европы и США окажут негативное влияние на курс рубля в частности и на экономику России в целом. А проблемы последней напрямую будут влиять на объемы экспорта продукции казахстанских предприятий. Такая отрицательная динамика, в свою очередь, способна привести к сокращению валютных поступлений в Казахстан. А чем меньше приток валюты, тем дороже для нас будет доллар. Такая вот зависимость.



Если говорить о дальнейшем сценарии, то возможны два варианта. Первый заключается в следующем. Руководство России будет стремиться к сохранению стабильности рубля, и в таком случае Центральный банк и Министерство финансов РФ будут продавать свои валютные резервы на бирже. Это поддержит стабильность рубля, а соответственно и стабильность тенге. Второй вариант - руководство России не станет препятствовать волатильности курса рубля, что приведет к его снижению (это зависит от разных макроэкономических факторов – уровня инфляции, объемов экспорта и импорта и т.д., а также от степени санкционного давления). Но даже в этом случае экономика России, а соответственно и Казахстана в чем-то выиграет от снижения курса национальных валют. Во-первых, увеличатся бюджетные поступления (в рублях и в тенге), Во-вторых, товары, произведенные в России и Казахстане, станут более конкурентоспособными на внешнем рынке, что даст возможность увеличить экспортную выручку. А значит, макроэкономические показатели будут стабильными.



Автор: Асель Омирбек Источник - Camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599833880

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Парламентарии предлагают упростить и ускорить процедуры возврата неосвоенных заповедных земель, выделенных под курорты и СЭЗ

- Объем производства электронной промышленности РК за 3 года увеличат в 8,5 раз

- Совет Министров иностранных дел ШОС прошел в Москве

- В Nur Otan отреагировали на жалобы участников праймериз о препятствиях в ходе агитации

- Новые условия продажи сигарет вступают в действие со следующего месяца

- В Атырау задержали первого замакима области

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года №407

