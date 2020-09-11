Дело Батукаева. Ни один свидетель не дал показания против Алмазбека Атамбаева

17:19 11.09.2020

По делу об освобождении Азиза Батукаева ни один свидетель не дал показания против экс-президента Алмазбека Атамбаева, заявил адвокат Замир Жоошев.



Правозащитник прокомментировал ответное заявление Генеральной прокуратуры на обращение Атамбаева.



В нем говорится: "Несмотря на отказ от дачи показаний и непризнание своей вины Алмазбеком Атамбаевым, его вина полностью доказана показаниями свидетелей и другими доказательствами, в совокупности соответствующие обстоятельствам дела".



Как пишет Жоошев, утверждение Генеральной прокуратуры - введение общественности в заблуждение, поскольку ни один свидетель по делу не сообщал органу следствия или суду, что в связи с освобождением Азиза Батукаева из колонии Алмазбек Атамбаев совершал какие-то незаконные деяния или получал от кого-либо материальные ценности.



"Ни один свидетель не давал подобные показания. И каких-либо иных доказательств коррупции со стороны экс-президента тоже нет", - отметил адвокат.



Он также подчеркнул, что материалы 26 томов уголовного дела являются открытыми. В закрытом 27 томе лишь в показаниях Шамиля Атаханова упоминается имя экс-президента.



"Содержание показаний Атаханова уже известно общественности. Поэтому Генеральная прокуратура могла бы не голословно утверждать о наличии показаний против Атамбаева, а взять из открытых томов эти показания и опубликовать. Но, увы, показания против экс-президента отсутствуют", - заметил юрист.