Усыпальница царей и "крыша мира": Памир как историческое место силы

17:21 11.09.2020

Автор: София Мусофир



Памир является не только региональным, но и международным брендом Таджикистана. Туристам со всех уголков планеты интересна необычная горная природа Памира, быт и традиции народов, проживающих здесь. Однако мало кто знает, в чем уникальность этих мест и самих памирцев.



Где живут памирцы?



Если говорить о Памире (или Помере, как называют свою Родину памирцы), то в силу исторических причин регион оказался разделенным между четырьмя государствами. Памирские народы проживают на территории Гиндукушского Памира (северные склоны Гиндукуша) в Пакистане, на части Западного Памира, восточного Афганского Бадахшана, Кашгарского Памира – в СУАР, провинции Китайской Народной Республики, и, конечно, на территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО). ГБАО располагается на одной из самых высокогорных местностей мира.



Точка мирового притяжения – история места



Еще в конце XIX века известный русский путешественник и геолог И.В. Мушкетов предположил, что если перенестись на тридцать-сорок миллионов лет назад, то на месте нынешних Памирских гор будет бушевать море. Водоем, воды которого распространялись далеко на запад и, вероятно, соединялись с Каспием, а на востоке – занимали весь Туркестан, пустыню Гоби и Монголию. Вокруг почти не было суши – только малая толика островов.



Уже десять-пятнадцать миллионов лет назад эти острова увеличивались в числе и объеме и стали обособляться. Море постепенно уходило, образовывая массивный остров – кусочек суши; высота его увеличивалась, но еще не настолько, чтобы мешать жизни. По мнению Мушкетова, климат на Памире был умереннее, чем в настоящее время, а растительная и животная жизнь несравненно богаче.



Но с течением времени море постепенно уходит, осушается, и более высокие части Памира становятся менее пригодными для жизни, пустынными, и местный человек спускается все ниже в поисках убежища, следуя за морем. Эти предположения великого путешественника относительно Памира в советское время были доказаны доктором географических наук М.М. Пахомовым.



Памирский центр мира – гипотезы разных времен



Славу региону и интерес к Памиру принес русский космист Н.Ф. Федоров (1828-1903), который утверждал, что Памир является такой же священной и сакральной землей как Иерусалим для христиан. Русский мыслитель отталкивался в своей концепции Прародины человечества от древних мифологических сказаний и апокрифов. В его "Философии общего дела", выделяются два центра мировых цивилизаций: 1) вселенский – полярная гора Меру ( святое место в буддистких учениях – ред.) – ось мира; 2) духовный – Памир – "могила праотца" и бывший рай (Эдем), куда, согласно апокрифическим преданиям, Ной во время потопа вывез тело (или прах?) первочеловека Адама и где "покоятся забытые предки всех арийских и анарийских племен (Иафета, Сима и Хама)".



Еще одну интересную гипотезу выдвинули российские геологи и планетологи Г.Г. Кочемасов, В.Л. Сывороткин и С.Г. Сколотнев. Согласно их выводам, земная ось до библейского потопа находилась не на линии Арктика-Антарктика, а на линии Памир "Крыша мира" – остров Пасхи "Пуп Земли", соответственно этому располагались и полюса. Они предполагали, что смена географических полюсов за всю историю Земли происходила не менее 171 раза, и последняя из них случилась 10-12 тысяч лет до нашей эры, что соответствует как раз библейскому потопу.



Почему не Тибет и другие горные регионы называют "Крышей мира", а именно Памир?



По мнению геолога Г. Г. Кочемасова, на Памире под прямым углом пересекаются две линии межблоковых разломов земной коры (линеаментов). "Памирский крест" делит Восточное полушарие на четыре сектора. Два из них опущены (Евразийский и Индоокеанский), а два приподняты (Африкано-Средиземноморский и Азиатский). Именно этот феномен строения Земли, согласно источникам, является механизмом формирования человеческих рас.



В XIX веке профессор Оксфордского университета Макс Мюллер, на основе изучения праязыка, пришел к выводу, что арийские народы начали свою миграцию с территории Памира во II тыс. до н. эры. Одни из них направились на запад в Европу, другие же ушли в Индию и Иран.



На основе изучения разных текстов немецкий ученый, автор многотомных трудов по географии стран Азии, Карл Риттер даже высказал гипотезу о том, что Памир является родиной не только арийской ветви народов, но и всего человечества. Этого же мнения придерживался и английский путешественник Генри Юль. По мнению Юля, "именно на Памире, по некоторым толкованиям, находится колыбель рода человеческого, о которой повествует Моисей и арийские предания".



Известный российский ученый востоковед Стеблин-Каменский полгода жил в Вахане, где изучал язык, ходил с жителями пасти скот, учился варить хаому (растение, напиток – ред.), предполагал, что Айранам Ваэджа (Арийский простор, легендарная родина ариев – ред.) расположена на территории Ишкашимского района в Вахане.



Существует также легенда, почему Александр Македонский не попал на Памир. Персидский царь из династии Ахеменидов и дед Александра Великого Дарий III просил завоевателя сберечь Памир, потому что там покоится прах их предков. Александр с войсками дошел до Памира и в местечке Шева (Х’ева) обнаружил захоронения. Тогда он пришел к выводу, что нужно закрыть выход реки из ущелья, чтобы "Усыпальница царей" на веки веков осталась под водой.



Продолжение следует…