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1:6, 6:3, 6:3 Белорусская теннисистка Вика Азаренко надрала зад американке Серене Уильямс и вышла в финал US oupen
18:14 11.09.2020

По имени Победа: как Виктория Азаренко переиграла Серену Уильямс на US Open

Один шаг до Большого шлема: белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира US Open. В полуфинале она обыграла не кого-нибудь, а саму Серену Уильямс, передает корреспондент телеканала "МИР 24" Ольга Баранова.

Она оставалась внешне спокойной даже когда "горела" в первом сете. Казалось, что сценарий этого матча Виктория прочитала заранее. Начиная со второго сета, она уже диктовала Серене свои условия. Азаренко победила и разрушила мечту знаменитой американки, которая так хотела выиграть свой 24-й "шлем".

"Дорога к финалу требует побед над лучшими игроками, и сегодня определенно был такой день. Я знала, что наша борьба никогда не заканчивается. Об этом я говорила еще перед встречей. Раньше я была молода, мое эго было большим, теперь оно стало меньше – и результаты пришли", – заявила теннисистка.

Невероятный итог полуфинала, в котором Уильямс не проигрывала с 2016 года. Чуть позже Серена признается, что для нее это станет хорошим уроком.

Этот матч уже прозвали поединком двух мам. В декабре 2016-го Азаренко родила сына, а почти год спустя у Уильямс появилась дочь. Обе сумели вернуться в большой теннис и выйти на прежний уровень.

"Родитель – это самое важное, кем я могу быть в своей жизни. Но я также теннисистка, боец на корте. Я хочу следовать своим личным мечтам, вдохновлять своего ребенка. Я надеюсь, что женщины во всем мире знают, что им все по силам", – призналась Виктория.

В субботу в финале US Open 31-летняя белорусская теннисистка сыграет даже с более грозной, чем Уильямс, соперницей – Наоми Осакой. По мнению многих обозревателей, японская спортсменка сейчас в своей лучшей форме.

Напомним, что Виктория Азаренко дважды доходила до финала US Open, но проигрывала решающие матчи. Последний раз это было в 2013 году.

Источник - mir24.tv
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